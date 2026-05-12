САП намерена ходатайствовать о содержании Ермака под стражей

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) на заседании по избранию меры пресечения бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку будет ходатайствовать о содержании его под стражей. В качестве альтернативы будет предложен залог в сумме 180 миллионов гривен (или около четырех миллионов долларов).

Об этом на брифинге во вторник, отвечая на вопрос Украинской службы Радио Свобода, заявил руководитель САП Александр Клименко.

Заседание по мере пресечения было запланировано также на 12 мая. Впоследствии украинские СМИ передали, что сторона защиты попросила больше времени на ознакомление с материалами, поэтому основного решения во вторник не будет. Как отметил адвокат Ермака, на которого ссылается "РБК-Украина", материалы уголовного дела включают 16 томов.

В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) вечером 11 мая сообщили, что "разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен при элитном строительстве под Киевом". Отмывание средств, по данным следствия, происходило в период с 2021– по 2025 годы. О подозрении сообщили бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку.

Во вторник НАБУ и САП сообщили о подозрении еще шести участникам "организованной группы". Помимо Ермака обвиняемыми по делу стали бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышев, четыре подконтрольных ему человека, а также "влиятельный бизнесмен", чьё имя не называется. При этом в НАБУ указали, что этот бизнесмен – один из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации "Мидас".

По версии следствия, в 2020 году министр развития общин и территорий Украины (Алексей Чернышев) решил построить частный коттеджный городок с собственным спа-комплексом в поселке Козин в Киевской области. В качестве будущих соседей и соинвесторов он привлек в том числе руководителя офиса президента и бизнесмена.

Андрей Ермак возглавлял Офис президента Украины с 2020 по 2025 год. Его называли одним из самых влиятельных людей в стране и близким соратником президента Владимира Зеленского. В конце ноября 2025 года на фоне коррупционного скандала вокруг "Энергоатома" он подал в отставку.

В рамках операции "Мидас" в прошлом году, как заявляли в НАБУ и САП, был раскрыт ряд преступных схем с участием высокопоставленных деятелей и приближённых к ним бизнесменов. Организаторами схемы следователи считают бизнесмена Тимура Миндича, бывшего партнёра президента Украины Владимира Зеленского по проекту "Квартал 95", и финансиста Александра Цукермана. Однако в ней были, по данным НАБУ, замешаны и другие высокопоставленные украинские чиновники, в том числе в ранге министров.



