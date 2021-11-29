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Сайт "Белорусского партизана" внесён в список "экстремистских материалов"

В Беларуси сайт и все аккаунты в соцсетях независимого общественно-политического издания "Белорусский партизан" внесены в список экстремистских материалов.

Решение принял ещё 12 ноября суд Железнодорожного района Гомеля, но информация об этом на сайте Мининформа появилась только сейчас, отмечают в издании. "Мы уверены, что свобода мнений не может считаться экстремизмом. Мы уверены, что согласие в обществе не достигается путем запретов и цензуры. Мы будем думать, что делать дальше", – приводит заявление редакции телеканал "Настоящее время".

В Беларуси "экстремистскими" признаны около 300 интернет-ресурсов. В ноябре "экстремистским формированием" признали телеканал "Белсат" и информационное агентство БелаПАН, 23 ноября в список "экстремистских материалов" внесли телеграм-канал и соцсети издания "Наша Ніва".

После выборов президента в августе 2020 года в Минске и других белорусских городах начались акции против объявленного победителем Александра Лукашенко. В ходе протестов сотрудники силовых структур задерживали участников и журналистов, освещавших события по заданиям редакций. Несколько сотрудников СМИ получили реальные тюремные сроки. Летом этого года у журналистов независимых медиа прошла серия обысков.

США и Евросоюз не признают Лукашенко легитимным главой государства. Против него и его окружения введено несколько раундов санкций за фальсификации результатов выборов и жестокое подавление протестов. Все обвинения Лукашенко отрицает.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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