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Сайт газеты свердловского правительства заблокирован за шуточную статью про взятки

Митинг против блокировки мессенджера Telegram

Роскомнадзор заблокировал сайт официальной газеты правительства Свердловской области "Областная газета" за шуточный материал "Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли". Об этом в фейсбуке написал главный редактор газеты Дмитрий Полянин.

Статья о взятках изначально была опубликована в юмористической газете "Красная бурда" в 2017 году. Как пишет "Коммерсант-Урал", тогда Вольский районный суд Саратовской области признал этот материал запрещенным к распространению, посчитав его инструкцией для чиновников по совершению незаконных действий, статья была заблокирована. А в 2019 году Кировский районный суд Екатеринбурга признал текст "Красной бурды" не запрещенной информацией.

Этот же текст был опубликован на сайте "Областной газеты", однако Роскомнадзор все же заблокировал сайт - он был внесен в "Единый реестр доменных имен [...] содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено".

"Сетевое СМИ с аудиторией 1 млн читателей в месяц на период завершения избирательной кампании в Госдуму РФ и Законодательное собрание Свердловской области лишено возможности информирования граждан", - написал Полянин.

Главный редактор также отметил, что недавно издание привлекли к административной ответственности за отсутствие возрастных маркировок на нормативных актах, которые были опубликованы на официальном правовом портале Свердловской области. "По мнению Роскомнадзора, надо беречь детей от ознакомления с нашими нормативными актами", - заявил Полянин.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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