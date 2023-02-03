Сайт книжного магазина "Лабиринт" пометил Пушкина, Толстого и Маршака как "иноагентов"

На сайте российского книжного магазина “Лабиринт” в карточках Александра Пушкина, Льва Толстого, Самуила Маршака и других умерших писателей появились маркировки о признании их "иностранными агентами". Внимание на это обратили Русская служба Би-би-си и "Осторожно, новости".

Представительница магазина, с которой связались "Осторожно, новости", предложила обновить страницу сайта. После этого пометки об иноагентстве исчезли. Журналистам "Би-би-си" появление маркировок объяснили техническим сбоем.

В декабре 2022 года вступили в силу закон о "пропаганде ЛГБТ" и новая версия закона об иностранных агентах. После этого книжные магазины стали помечать книги иноагентсткими маркировками (в том числе и тех авторов, у кого такого статуса нет), а также снимать с продажи произведения с упоминанием гомосексуальных отношений.

"Лабиринт" поступил так ещё до вступления поправок в силу. Магазин приостановил продажу части книг, заявив, что изучит их "на предмет наличия запрещённой к распространению информации".