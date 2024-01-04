Сбежавшего в Сербию генерала СБУ освободили из-под ареста

Бывший бригадный генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов, осуждённый судом первой инстанции в Сербии за отмывание денег, освобождён из-под стражи. Он будет находиться в стране, пока рассматривается апелляция на его приговор. Об этом сообщает Балканская служба Радио Свобода.

В начале июня 2022 года бывший генерал был задержан на границе Сербии при попытке выезда в Северную Македонию. В машине, где он ехал, были обнаружены 600 тысяч евро наличными, неназванная сумма в долларах США, бриллианты и изумруды. Вместе с ним в машине ехал ещё один человек. Наумов заявил, что как минимум часть денег принадлежит ему.

В сентябре 2023 года суд в Нише приговорил его к году тюремного заключения. Он обжаловал приговор. Через месяц его экстрадиции потребовала Украина, где он обвиняется в превышении должностных полномочий. Сербский суд Киеву в этом отказал. Защита Наумова утверждает, что в Украине его жизни угрожает опасность. Адвокаты утверждают, что угроза сохраняется и в Сербии и потребовали разрешить подзащитному выехать из страны, сообщила Би-би-си. Суд ему в этом отказал.

Наумов до 2021 года возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ, отвечающее за контроль над сотрудниками спецслужбы. Перед этим он был руководителем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Чернобыльской АЭС. Он покинул страну за несколько часов до начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Тогда российская армия меньше чем за сутки без боя захватила Чернобыльскую АЭС, ведя наступление на Киев с белорусской территории. Наумова заподозрили в государственной измене, сообщала Украинская служба Радио Свобода.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2022 года сообщил, что лишил бригадного генерала звания за нарушение воинской присяги. В ежедневном видеообращении к украинцам он фактически обвинил Наумова в предательстве.