Семь лет назад в Киеве погиб журналист Павел Шеремет. ВИДЕО

Семь лет назад, 20 июля 2016 года, в Киеве погиб журналист Павел Шеремет. Машина, которой он управлял, взорвалась. Шеремет погиб на месте. Преступление до сих пор не раскрыто.

В 2019 году следствие объявило имена подозреваемых — военнослужащих Андрея Антоненко и Яны Дугарь, а также детского врача Юлии Кузьменко, но доказательства причастности этих людей к убийству Шеремета подвергнуты сомнению. Вину они не признали.

За три года суд изучил письменные доказательства обвинения, но так и не начал допрос свидетелей – в деле их 270. Недавно был избран новый состав суда, из-за чего слушания начнутся заново.

Антоненко и Дугарь находятся на фронте, поэтому судебный процесс может затянуться.

Павел Шеремет родился и вырос в Беларуси, работал сначала в Минске, потом в России, в 2014 году переехал в Киев. Сотрудничал с "Украинской правдой" и вел утренние программы на Радио Вести, в эфир которого он ехал в день гибели.

Версий убийства Шеремета было несколько: профессиональная деятельность, неприязненные отношения с "определенными людьми", "российский след" – попытка дестабилизировать ситуацию в Киеве накануне мероприятий по случаю годовщины Крещения Украины. Также рассматривалась версия покушения на гражданскую жену Шеремета – руководителя издания "Украинская правда" Алену Притулу, которой принадлежал автомобиль.