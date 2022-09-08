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Семья королевы Великобритании направилась к ней в резиденцию на фоне сообщения об ухудшении её здоровья

Елизавета II принимает нового британского премьер-министра Лиз Трасс в своей резидееции в Шотландии, архив

Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз и её внук принц Уильям отправились в резиденцию Балморал в Шотландии, где находится королева после официального сообщения об ухудшении её состояния. Об этом сообщает Би-би-си. Все дети королевы либо на пути в замок, либо уже находятся там.

8 сентября Букингемский дворец распространил сообщение о том, что 96-летняя королева находится под наблюдением врачей, обеспокоенных состоянием её здоровья. Сообщение об этом было донесено до членов парламента в ходе дебатов об энергетическом кризисе в стране. Спикер прервал выступления, чтобы сообщить об этом.

Во вторник королева приняла нового премьер-министра Лиз Трасс, вопреки традиции, не в Букингемском дворце, а в Балморале. В среду вечером Елизавета, по рекомендации врачей, пропустила приём с Тайным советом Великобритании, на котором Трасс и её министры должны были принести формальную присягу.

Королева взошла на престол в 1952 году, в 2015 году она стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании и Англии. В четверг, после сообщения об ухудшении состояния её здоровья, ведущие британские политики в социальных сетях желают ей скорейшего выздоровления.

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