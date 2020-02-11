От 6 до 18 лет за несовершенный “захват власти”

Доброе утро!
Если вы еще не видели, как ведущая "Вести. Камчатка" безуспешно пытается сдержать гомерический хохот, читая новость о повышении льгот в России, то посмотрите, потому что в остальном все мрачно:
- Семеро обвиняемых по делу “Сети” получили от шести до 18 лет колонии. Ни одного дела о пытках, на которые они жаловались, заведено не было.
- Российские операторы отчитались об учениях по изоляции рунета: скорость и качество связи снижались.
- Число жертв эпидемии коронавируса перевалило за тысячу. В России под наблюдением находятся 20 тысяч человек.
- В Германии правящая партия лишилась кандидата в канцлеры, на парламентских выборах в Ирландии побеждают националисты из “Шинн Фейн”.
Дело “Сети”: обыденность пыток
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых обвиняемых по делу "Сети" к срокам от 6 до 18 лет колонии – в точности как просили прокуроры. Вещественные доказательства, в числе которых брошюра Маркса “Наемный труд и капитал”, решено уничтожить как “средства совершения преступления”.
"Сеть" таким образом признана “террористической группировкой”. Большинство ее участников, молодые люди в возрасте от 23 лет до 31 года, придерживаются левых взглядов – это антифашисты и анархисты. Их целью якобы был вооруженный захват власти в России. Вину в создании или участии в “террористической группировке” никто из обвиняемых не признал. Защита называет дело сфальсифицированным. Вот короткая объяснялка о сути обвинений. В Петербурге ожидают приговоров еще двое обвиняемых. Здесь – короткий репортаж из зала суда с комментариями российских правозащитников.
Особенность дела “Сети” – в том, что шестеро из одиннадцати обвиняемых сообщили о пытках (вот здесь собраны выдержки из их рассказов), пытали даже свидетелей, которых потом отпустили. Ни одного дела по этим заявлениям возбуждено не было.
Пыточное следствие стало в России обыденностью – здесь об этом рассказывают глава юридической службы фонда “Русь сидящая” Алексей Федяров и адвокаты обвиняемых, тут о перенесенных пытках вспоминает украинец Николай Карпюк, который провел в российских тюрьмах пять с половиной лет.
На пытки пожаловался в ЕСПЧ и самарский фотограф Руслан Бадартдинов – его избивали по делу о взрыве в здании управления ФСБ по Архангельской области из-за того, что он общался с устроившим взрыв Михаилом Жлобицким.
Прочее российское
- Операторы мобильной связи отчитались перед Министерством связи о результатах “учений” по изоляции рунета. По данным источников РБК, они отметили ухудшение скорости и качества связи, а заблокировать Telegram получилось не везде.
- На месте строительства Юго-Восточной хорды в Москве в выходные зафиксировали резкий скачок радиации. В МЧС говорят, что ничего такого не было, но стоявший там датчик на всякий случай поменяли.
- Глава муниципального образования "Введенский" в Петербурге Олег Калядин ушел в отставку после того, как в его квартире обнаружили подпольное казино. Из “Единой России” его обещают исключить, но кто лишит его звания “Почетный житель Петроградского района” – вот вопрос.
- На Васильевском острове, тоже в Петербурге, задержали Надежду Толоконникову и еще 12 человек, потому что они снимались в фотостудии. В полиции им объяснили, что поступили сообщения об “утечке угарного газа”.
- В Забайкалье задержаны четверо свидетелей Иеговы.
- В Москве суд оштрафовал на 150 тысяч рублей участницу новогоднего пикета за освобождение политзаключенных.
Хроники коронавируса
Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 1011 человек. В провинции Хубэй к концу понедельника зарегистрировали 103 новых смертельных исхода и больше двух тысяч новых случаев заболевания.
На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, заболевание диагностировали у еще 60 пассажиров – в общей сложности их уже 130.
Правительство Великобритании объявило вирус угрозой, там уже восемь зараженных, в том числе медицинский работник.
В России, по данным Роспотребнадзора, под наблюдением в связи с эпидемией находятся 20 тысяч человек, но борьба с вирусом приобретает иной раз своеобразный характер: в Уфе врачи отказались обследовать прилетевшего из Пекина мужчину, спрятались от него в кабинете, откуда убедили его покинуть больницу через черный ход (о бескомпромиссной – и успешной – борьбе челябинцев с карантинными центрами рассказано здесь).
Нефть на фоне эпидемии дешевеет, на российском бюджете это тоже сказывается.
Вокруг света
- Президент Казахстана уволил главу Жамбылской области, где произошли массовые беспорядки. Власти Казахстана призывают жителей, бежавших от погромов в соседний Кыргызстан, возвращаться домой: некоторые возвращаются, а некоторые – нет.
- Правящая партия "Ени Азербайджан" под председательством президента страны Ильхама Алиева объявила о своей победе на досрочных выборах, ОБСЕ говорит о многочисленных нарушениях.
- На парламентских выборах в Ирландии лидирующей оказалась партия “Шинн Фейн”, которую раньше считали политическим крылом Ирландской республиканской армии. Политической системе, в рамках которой у власти сменяли друг друга консерваторы "Фине Гэл" и либералы из "Фианна Фойл", похоже, пришел конец.
- Аннегрет Крамп-Карренбауэр – лидер Христианско-демократического союза, ведущей партии в правящей коалиции в Германии, не будет баллотироваться на пост федерального канцлера на выборах 2021 года. Ее отказ связан с недавним скандалом в Тюрингии, где ХДС поддержал кандидатуру местного премьера вместе с правопопулистской "Альтернативой для Германии". Крамп-Карренбауэр была ставленницей Ангелы Меркель и остается министром обороны в нынешнем правительстве.
- Сегодня в штате Нью-Гемпшир пройдут праймериз Демократической партии США. После проблем с подсчетом голосов на кокусах в Айове лидеры этих кокусов Пит Буттиджич и Берни Сандерс подали запросы о частичном пересчете.
Шесть ссылок
- История. Трогательные письма ленинградского литературоведа Константина Шимкевича (1887–1953) дочери, которую после прорыва блокады мобилизовали на строительные работы в Ленинградскую область (козы, книги, пересоленный суп). Или рассказ об эпидемии холеры в Одессе 1970 года по документам из украинского архива КГБ – очень занимательно.
- Читать и переводить. Фрагмент из книги писателя и директора Национальной библиотеки Аргентины Альберто Мангеля “История чтения” (выходит в изд-ве Ивана Лимбаха). Или воспоминания о Евгении Витковском – переводчике, литературоведе, создателе сайта “Век перевода” (он умер 6 февраля).
- Кино и “Искусство кино”. Отрывок из исследования профессора Чикагского университета Марии Белодубровской “Не по плану. Кинематография при Сталине” (изд-во НЛО). Или рассуждения Александра Пятигорского о философии доктора Живаго, публиковавшиеся в 1990 году в журнале “Искусство кино” (странным образом своевременные).
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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