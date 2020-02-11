От 6 до 18 лет за несовершенный “захват власти”

Доброе утро!

Если вы еще не видели, как ведущая "Вести. Камчатка" безуспешно пытается сдержать гомерический хохот, читая новость о повышении льгот в России, то посмотрите, потому что в остальном все мрачно:

Семеро обвиняемых по делу “Сети” получили от шести до 18 лет колонии. Ни одного дела о пытках, на которые они жаловались, заведено не было.

Российские операторы отчитались об учениях по изоляции рунета: скорость и качество связи снижались.

Число жертв эпидемии коронавируса перевалило за тысячу. В России под наблюдением находятся 20 тысяч человек.

В Германии правящая партия лишилась кандидата в канцлеры, на парламентских выборах в Ирландии побеждают националисты из “Шинн Фейн”.

Дело “Сети”: обыденность пыток

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых обвиняемых по делу "Сети" к срокам от 6 до 18 лет колонии – в точности как просили прокуроры. Вещественные доказательства, в числе которых брошюра Маркса “Наемный труд и капитал”, решено уничтожить как “средства совершения преступления”.

"Сеть" таким образом признана “террористической группировкой”. Большинство ее участников, молодые люди в возрасте от 23 лет до 31 года, придерживаются левых взглядов – это антифашисты и анархисты. Их целью якобы был вооруженный захват власти в России. Вину в создании или участии в “террористической группировке” никто из обвиняемых не признал. Защита называет дело сфальсифицированным. Вот короткая объяснялка о сути обвинений. В Петербурге ожидают приговоров еще двое обвиняемых. Здесь – короткий репортаж из зала суда с комментариями российских правозащитников.

Особенность дела “Сети” – в том, что шестеро из одиннадцати обвиняемых сообщили о пытках (вот здесь собраны выдержки из их рассказов), пытали даже свидетелей, которых потом отпустили. Ни одного дела по этим заявлениям возбуждено не было.

Пыточное следствие стало в России обыденностью – здесь об этом рассказывают глава юридической службы фонда “Русь сидящая” Алексей Федяров и адвокаты обвиняемых, тут о перенесенных пытках вспоминает украинец Николай Карпюк, который провел в российских тюрьмах пять с половиной лет.

На пытки пожаловался в ЕСПЧ и самарский фотограф Руслан Бадартдинов – его избивали по делу о взрыве в здании управления ФСБ по Архангельской области из-за того, что он общался с устроившим взрыв Михаилом Жлобицким.

Прочее российское

Операторы мобильной связи отчитались перед Министерством связи о результатах “учений” по изоляции рунета. По данным источников РБК, они отметили ухудшение скорости и качества связи, а заблокировать Telegram получилось не везде.

На месте строительства Юго-Восточной хорды в Москве в выходные зафиксировали резкий скачок радиации. В МЧС говорят, что ничего такого не было, но стоявший там датчик на всякий случай поменяли.

Глава муниципального образования "Введенский" в Петербурге Олег Калядин ушел в отставку после того, как в его квартире обнаружили подпольное казино. Из “Единой России” его обещают исключить, но кто лишит его звания “Почетный житель Петроградского района” – вот вопрос.

На Васильевском острове, тоже в Петербурге, задержали Надежду Толоконникову и еще 12 человек, потому что они снимались в фотостудии. В полиции им объяснили, что поступили сообщения об “утечке угарного газа”.

В Забайкалье задержаны четверо свидетелей Иеговы.

В Москве суд оштрафовал на 150 тысяч рублей участницу новогоднего пикета за освобождение политзаключенных.

Хроники коронавируса

Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 1011 человек. В провинции Хубэй к концу понедельника зарегистрировали 103 новых смертельных исхода и больше двух тысяч новых случаев заболевания.

На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, заболевание диагностировали у еще 60 пассажиров – в общей сложности их уже 130.

Правительство Великобритании объявило вирус угрозой, там уже восемь зараженных, в том числе медицинский работник.

В России, по данным Роспотребнадзора, под наблюдением в связи с эпидемией находятся 20 тысяч человек, но борьба с вирусом приобретает иной раз своеобразный характер: в Уфе врачи отказались обследовать прилетевшего из Пекина мужчину, спрятались от него в кабинете, откуда убедили его покинуть больницу через черный ход (о бескомпромиссной – и успешной – борьбе челябинцев с карантинными центрами рассказано здесь).

Нефть на фоне эпидемии дешевеет, на российском бюджете это тоже сказывается.

Вокруг света

Президент Казахстана уволил главу Жамбылской области, где произошли массовые беспорядки. Власти Казахстана призывают жителей, бежавших от погромов в соседний Кыргызстан, возвращаться домой: некоторые возвращаются, а некоторые – нет.

Правящая партия "Ени Азербайджан" под председательством президента страны Ильхама Алиева объявила о своей победе на досрочных выборах, ОБСЕ говорит о многочисленных нарушениях.

На парламентских выборах в Ирландии лидирующей оказалась партия “Шинн Фейн”, которую раньше считали политическим крылом Ирландской республиканской армии. Политической системе, в рамках которой у власти сменяли друг друга консерваторы "Фине Гэл" и либералы из "Фианна Фойл", похоже, пришел конец.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр – лидер Христианско-демократического союза, ведущей партии в правящей коалиции в Германии, не будет баллотироваться на пост федерального канцлера на выборах 2021 года. Ее отказ связан с недавним скандалом в Тюрингии, где ХДС поддержал кандидатуру местного премьера вместе с правопопулистской "Альтернативой для Германии". Крамп-Карренбауэр была ставленницей Ангелы Меркель и остается министром обороны в нынешнем правительстве.

Сегодня в штате Нью-Гемпшир пройдут праймериз Демократической партии США. После проблем с подсчетом голосов на кокусах в Айове лидеры этих кокусов Пит Буттиджич и Берни Сандерс подали запросы о частичном пересчете.

Шесть ссылок

История. Трогательные письма ленинградского литературоведа Константина Шимкевича (1887–1953) дочери, которую после прорыва блокады мобилизовали на строительные работы в Ленинградскую область (козы, книги, пересоленный суп). Или рассказ об эпидемии холеры в Одессе 1970 года по документам из украинского архива КГБ – очень занимательно.

Трогательные письма ленинградского литературоведа Константина Шимкевича (1887–1953) дочери, которую после прорыва блокады мобилизовали на строительные работы в Ленинградскую область (козы, книги, пересоленный суп). Или рассказ об эпидемии холеры в Одессе 1970 года по документам из украинского архива КГБ – очень занимательно. Читать и переводить. Фрагмент из книги писателя и директора Национальной библиотеки Аргентины Альберто Мангеля “История чтения” (выходит в изд-ве Ивана Лимбаха). Или воспоминания о Евгении Витковском – переводчике, литературоведе, создателе сайта “Век перевода” (он умер 6 февраля).

Фрагмент из книги писателя и директора Национальной библиотеки Аргентины Альберто Мангеля “История чтения” (выходит в изд-ве Ивана Лимбаха). Или воспоминания о Евгении Витковском – переводчике, литературоведе, создателе сайта “Век перевода” (он умер 6 февраля). Кино и “Искусство кино”. Отрывок из исследования профессора Чикагского университета Марии Белодубровской “Не по плану. Кинематография при Сталине” (изд-во НЛО). Или рассуждения Александра Пятигорского о философии доктора Живаго, публиковавшиеся в 1990 году в журнале “Искусство кино” (странным образом своевременные).

Искренне Ваши,

Семь Сорок