Ненавистные колониальные проявления

Доброе утро!

Страны ОПЕК+ согласовали объемы добычи нефти на февраль и март: Россия и Казахстан незначительно увеличат добычу, остальные страны – снизят. Российский вице-премьер Новак сказал в связи с этим, что худшие времена для рынка нефти позади. Вероятно, он просто не посмотрел мировые данные по коронавирусу:

Декабрь стал месяцем с самым большим количеством смертей от COVID-19 в мире. Число новых случаев инфицирования в Европе продолжает расти.

Поездки "отравителей из ФСБ" совпали со смертями кавказских активистов. Bellingcat расследует возможные отравления Тимура Куашева, Никиты Исаева и Владимира Кара-Мурзы.

В Гомеле задержали правозащитника Леонида Судаленко – накануне о рассказал об одиночном пикете снеговика.

Сегодня Конгресс США будет утверждать итоги президентских выборов. Трамп на митинге в Джорджии обещал дать демократам “адскую битву”.

Хроники пандемии

По данным на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 24 246 (снова рост). В Москве выявлено 4842 новых случая, в Петербурге – 3649, в Подмосковье – 1131. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 3 миллиона 284 тысячи. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру вторника 59 506 человек (+518 за сутки).

В декабре от коронавируса по всему миру скончались рекордные 350 тысяч человек. Общее число жертв пандемии превысило 1 миллион 860 тысяч. Данные Росстата за декабрь пока не опубликованы, но даже заниженные цифры оперативного штаба дают около 17 тысяч смертей в декабре, и это тоже рекорд для России.

Суточный прирост новых случаев Covid-19 в европейских странах не снижается. Германия продлила локдаун до конца января. В Великобритании впервые с начала пандемии выявили 60,9 тысяч случаев заболевания в день. Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусом в Лондоне. Несмотря на то, что авиасообщение между Россией и Великобританией закрыто, самолет, которым пользуется жена Дмитрия Медведева, летал в Лондон 4 января.

Российские власти рапортуют, что в стране привит уже миллион человек, Франция недовольна низким темпом вакцинации, в Норвегии через несколько дней после прививки умерли два постояльца дома для престарелых (случайность это или следствие вакцинации, пока неясно).

РПЦ объявила, что на рождественскую службу в храме Христа Спасителя будут пропускать только по специальным приглашениям, чтобы ограничить число присутствующих. В США из-за эпидемии отложили церемонию вручения Grammy.

В Кремле и его окрестностях

Путин объявил о создании “Круга добра” – фонда помощи детям, страдающим редкими заболеваниями, куда будут поступать деньги, добытые из-за повышения налогов. Всего в круг добра попадут около четырех тысяч детей.

Пресс-секретарь Путина Песков дал интервью телеведущему Соловьеву. Сказал, что Путин хорошо относится к Западу, но его, Запада, “колониальные проявления нужно ненавидеть”. То, что произошло в Украине, Песков назвал “трагедией”. Трудно не согласиться: вот рассказ об украинских пленных и заложниках, которых по-прежнему удерживают в так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

Вокруг Навального

Информационный проект Еврокомиссии EUvsDisinfo опубликовал ежегодный рейтинг провалов кремлевской пропаганды в 2020 году. На первом месте – отравление Алексея Навального в смысле интерпретации случившегося со стороны российских властей.

Журналистское расследование этого отравления привело к новым вопросам: сопоставив данные полетов отравителей Навального (их опубликовал расследователь Христо Грозев) со смертями активистов на Северном Кавказе, местные журналисты обнаружили совпадения. Наиболее очевидное из них – смерть гражданского активиста из Нальчика Тимура Куашева. В интервью “Дождю” Христо Грозев подтвердил, что Bellingcat расследует возможные отравления Куашева, а также политиков Никиты Исаева и Владимира Кара-Мурзы. За прошлый год ФСБ потратила свыше миллиарда рублей на легковые автомобили – похоже, они планируют отказаться от самолетов, данные о которых широко продаются, и пересесть за руль.

“Медиазона” публикует замечательные монологи бывших сослуживцев сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова. Год назад Шаведдинова в буквальном смысле похитили в армию, однако страдал не он один: из-за присутствия “смутьяна” в военной части его сослуживцы не могли позвонить домой (кругом стояли глушилки), должны были следить за ним и даже его ненавидеть, потому что он “фашист, террорист и татарин”. (Судя по отчету организации “Солдатские матери Петербурга”, подобные похищения в армию широко применялись и в осенний призыв 2020 года.)

Болгария предоставила убежище волонтеру Фонда борьбы с коррупцией Евгению Чупову – он решил уехать из России после двух задержаний, во время которых ему угрожали уголовным делом.

За снеговика ответил

В Гомеле задержан правозащитник Леонид Судаленко, рассказавший накануне об административном протоколе на стоявшего в одиночном пикете снеговика. Задержанию предшествовал 10-часовой обыск, в ходе которого было изъято 304 предмета. Обыски прошли и у других белорусских правозащитников.

Во вторник вечером люди в балаклавах задерживали людей во дворах в Минске (видимо, чтобы положить конец вечерним чаепитиям, в ходе которых соседи обсуждают происходящее в Беларуси).

По делу о клевете на милиционеров на 2,5 года “химии” осужден бывший владелец "Новой газеты Сморгони" 55-летний Ромуальд Улан – он выложил в соцсети фотографии расклеенных по городу листовок с данными сотрудников милиции, которые, по мнению местных жителей, лжесвидетельствовали в суде против участников протестных акций.

Из Беларуси депортируют гражданку России 61-летнюю Нину Привалову. Ранее ее дважды задерживали на протестных акциях. Проблема в том, что Привалова родилась в Могилеве и безвыездно живет в Беларуси с 1998 года. Российское гражданство она получила, потому в 1990-е годы работала в Тюменской области на нефтяных месторождениях. В России у нее ничего нет.

Судьба Чемпионата мира по хоккею, часть которого планировалось проводить в Минске, остается неясной. Почитайте пламенное обращение белорусского писателя Саши Филипенко к главе Международной федерации хоккея Рене Фазелю, который не склонен менять планы и переносить запланированные в Минске матчи куда-то еще.

Американское

Сегодня Конгресс США должен окончательно утвердить итоги президентских выборов. Как устроена эта процедура, подробно объясняется здесь. По меньшей мере 11 сенаторов будут заявлять несогласие с победой Джо Байдена, но поскольку в Палате представителей у демократов большинство, все эти несогласия будут откланяться. По прогнозам, процедура может растянуться на 18 часов, хотя в принципе с ней можно покончить за 20 минут.

Формальная по сути процедура сопровождается митингами сторонников Трампа (полиция рекомендовала им “оставить оружие дома”). Выступая на митинге в Джорджии, где накануне проходил второй тур выборов в Сенат, Трамп обещал своим сторонникам “адскую битву” с “радикальными демократами”. Он продолжает настаивать, что у него украли победу, хотя никаких свидетельств этому нет.

Вокруг света

В Таджикистане 87-летнего мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за "материальную поддержку" семей осужденных членов запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана.

Президент Казахстана в ответ на заявления депутата Госдумы Никонова о том, что Россия подарила Казахстану какие-то территории, написал статью, в которой заявляет, что историю должны изучать историки, а не политики. Эти золотые слова публикует газета “Егемен Казахстан”.

Страны Персидского залива, как и ожидалось, восстановили дипломатические отношения с Катаром. Reuters пишет, что Эр-Рияд хотел положить конец конфликту с Дохой до вступления в должность избранного президента США Джо Байдена. В Саудовской Аравии опасаются, что Байден займет жесткую позицию по отношению к политике королевства в области прав человека и войне в Йемене.

Шесть ссылок

Беседы с великими. Интервью с австрийской писательницей Эльфридой Елинек о ее драматургии. Или разговор с художником Владимиром Дубосарским о его опыте преподавания в Москве и Таллине, молодых художниках и судьбе живописи.

Интервью с австрийской писательницей Эльфридой Елинек о ее драматургии. Или разговор с художником Владимиром Дубосарским о его опыте преподавания в Москве и Таллине, молодых художниках и судьбе живописи. Музыка. Текст Александра Кушнира об истории российского музыкального самиздата и рок-журналистики. Или рассказ о том, как уличный музыкант, историк и школьник из Новгорода собирают и восстанавливают старинные инструменты.

Текст Александра Кушнира об истории российского музыкального самиздата и рок-журналистики. Или рассказ о том, как уличный музыкант, историк и школьник из Новгорода собирают и восстанавливают старинные инструменты. Общество. Рассказ социолога Георгия Юдина о том, почему люди в России предпочитают брать кредиты вместо того, чтобы попросить о помощи. Или эссе американского философа и феминистки Нэнси Фрейзер “Противоречия капитала и заботы”.

Рассказ социолога Георгия Юдина о том, почему люди в России предпочитают брать кредиты вместо того, чтобы попросить о помощи. Или эссе американского философа и феминистки Нэнси Фрейзер “Противоречия капитала и заботы”. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок