Абстрактные врачи и неустановленные лица

Доброе утро!

Сегодня двойной юбилей – исполняется 80 лет подписанию Пакта Молотова-Риббентропа и секретного протокола к нему, на полвека определившего жизнь Литвы, Латвии и Эстонии, и 30 лет грандиозной гражданской акции “Балтийский путь”, ставшей началом возвращения независимости этим государствам. А в осиротевшей метрополии опять все по-старому:

Московские власти отклонили все заявки на митинги и шествия оппозиции 31 августа.

Незарегистрированного независимого кандидата в Мосгордуму Юлию Галямину арестовали в третий раз подряд – теперь на 10 суток.

Московское метро и служба “М.Такси” подали иск о возмещении ущерба к “организаторам” протестных акций.

Пресс-секретарь Путина обвинил журналистов в желании “исказить реальность”, когда его спросили, зачем от общественности пытаются скрыть детали взрыва близ Нёноксы.

По данным источников, Россия и Украина передадут друг другу по 33 задержанных и осужденных.

Московские субботы…

Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции 31 августа за честные выборы и против политических репрессий, потому что они “создадут помехи пешеходам”, но получила новую – на митинг против политического давления на студентов и университеты (заявители предлагают на выбор мэрии сразу три даты – 30, 31 августа или 1 сентября). Среди арестованных по “московскому делу” – трое студентов.

Одним из тех, кто отклоняет все эти заявки, является глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Регнацкий. Фонд борьбы с коррупцией поинтересовался его делами и обнаружил 146-метровую квартиру на Остоженке, которую Регнацкий “купил у Москвы”, а потом подарил своей матери. Ее стоимость в ФБК оценили в 200 млн рублей. Вот тут подробно, с картинками.

… и их последствия

Сегодня на свободу выходит Навальный – суд отказался продлить ему арест на сутки с лишним, которые он провел в больнице с таинственной аллергией. Есть вероятность, что на выходе его снова задержат. Задержанную именно так Юлию Галямину суд приговорил к еще 10 суткам – это третий подряд административный арест Галяминой. Но надежда все же есть: еще одного незарегистрированного независимого кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса, задержанного в четверг на выходе из спецприемника после очередной отсидки, через несколько часов все же отпустили на свободу – по новому протоколу ему вменяют статью, которая не предполагает административного ареста.

Обвиняемый в насилии по отношению к полицейскому Евгений Коваленко (кинул урну) отказался от признания вины. Теперь у него не адвокат по назначению, а адвокат от “Агоры”. Еще одному арестованному по “московскому делу”, Ивану Подкопаеву, предъявили новое обвинение: распылил перцовый баллончик в сторону Росгвардии. Он вроде бы не отрицает, что это действительно имело место.

Вот здесь (в конце) перечислены все обвиняемые по этому уголовному делу и указаны основные сведения о них. Среди них – студент ВШЭ Егор Жуков. В четверг восемь суток административного ареста получил другой студент ВШЭ Артем Тюрин – за участие в пикетах 5 августа с требованием освободить Жукова. Еще двух участниц пикетов оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Новые иски к “организаторам” московских акций подали метрополитен и служба “М.Такси”. О сути претензий метро к незарегистрированным кандидатам пока ничего не известно, а “М.Такси” требует компенсации 787 тысяч рублей убытков из-за “простоя транспорта”. Владелец этой компании Василий Лаушкин был акционером лопнувшего Эргобанка, обслуживавшего РПЦ, а сейчас обслуживает госконтракты почти на миллиард рублей.

В ФБК ознакомились с постановление о возбуждении уголовного дела об “отмывании денег” в фонде (неустановленные лица получили от неустановленных лиц заведомо преступные 75 млн рублей) и решили подать встречный иск о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Российские ученые в открытом письме потребовали немедленного прекращения “московского дела” и выполнения Конституции – сейчас его подписали больше тысячи человек. Вот реплики некоторых из них.

“Кто-то хочет умышленно накалить”

Историю о том, что врачам и спасателям, работавшим с пострадавшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, никто не сказал, что они имеют дело с зараженными радиацией пациентами, подтверждает и репортаж “Би-би-си”. Врачи на условиях анонимности говорят, что с зараженными контактировали 90 человек и что доза радиации была очень большой. Дезактивация гражданской больницы, куда доставили часть пострадавших, проводилась впоследствии военными, они даже увезли с собой ванну из приемного покоя. Вся медицинская документация была изъята, а с врачей взяли подписку о неразглашении.

Пресс-секретарь Путина отказался отвечать на вопросы об этом, сославшись на “абстрактность” врачей и желание “кого-то” “умышленно накалить информационный фон”.

Что случилось на полигоне под Северодвинском, до сих пор не ясно, но вот правдоподобная реконструкция по материалам встречи жителей села Нёнокса с руководителем расположенного рядом морского ракетного полигона Минобороны, капитаном первого ранга Владимиром Босым. Он пытался успокоить жителей и ругал интернет.

Обмен заключенными с Украиной

По данным источников РБК, Москва и Киев предварительно договорились об обмене 33 россиян на 33 украинца. В этот список не попадает руководитель украинского подразделения российского государственного агентства "РИА Новости" Кирилл Вышинский – его освобождение будет проходить по особой схеме. Будет ли освобожден в этот раз украинский режиссер Олег Сенцов, собеседники РБК не знают.

Вот интересное интервью с украинцем Романом Терновским – его задержали в России и осудили на два с лишним года за участие в “Правом секторе” (на деле – за участие в акциях этого движения в Харькове, в том числе с проносом гроба с чучелом Путина). Терновский уже отсидел свой срок и ни о чем не жалеет.

Две занимательные личности

Грани.ру и телеканал "Дождь" раскрыли настоящее имя информатора ФСБ Руслана Д., показания которого легли в основу обвинения по делу “экстремистской группы” "Новое величие". Его зовут Родион Зелинский, он гражданин Молдовы, известный под именем Раду Зелинский, но давно живет в России и работает программистом. Здесь поворот этого дела комментирует адвокат Марии Дубовик Максим Пашков.

28-летний замглавы дагестанского села сделал подложный паспорт, накинув себе 34 года, чтобы поскорее получить пенсию. И успешно получал ее больше года.

Шесть ссылок

Чем пахнет народ. Отрывок из книги политолога Фрэнсиса Фукуямы “Идентичность. Стремление к признанию и политика неприятия” (изд-во “Альпина Паблишер”), в которой он укореняет либеральную демократию в национальной идентичности (когда история тридцать лет как кончилась, можно и так). Или хороший разговор с антропологом Марией Пироговской о том, как и чем определяется наше восприятие запахов.

Отрывок из книги политолога Фрэнсиса Фукуямы “Идентичность. Стремление к признанию и политика неприятия” (изд-во “Альпина Паблишер”), в которой он укореняет либеральную демократию в национальной идентичности (когда история тридцать лет как кончилась, можно и так). Или хороший разговор с антропологом Марией Пироговской о том, как и чем определяется наше восприятие запахов. Женское. Отрывок из книжки Джуди Вайсман “Времени в обрез: ускорение жизни при цифровом капитализме” – о домашнем труде и наших попытках от него избавиться. Или глава из книги искусствоведки Бриджит Куинн “Невероятные женщины, которые изменили искусство и историю” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”), посвященная Луиз Буржуа.

Отрывок из книжки Джуди Вайсман “Времени в обрез: ускорение жизни при цифровом капитализме” – о домашнем труде и наших попытках от него избавиться. Или глава из книги искусствоведки Бриджит Куинн “Невероятные женщины, которые изменили искусство и историю” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”), посвященная Луиз Буржуа. Слова. Отличный путеводитель по русским говорам (сделан в виде теста, но достаточно выбрать любой ответ – и вы получите понятное описание фонетических особенностей разных диалектов). А если милее историческая семантика, то вот статья антиковеда Томаса Коула “Архаичная истина”, в которой он спорит с хайдеггеровской интерпретацией греческой истины, алетейи, как несокрытого.

Искренне Ваши,

Семь Сорок