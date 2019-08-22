ФБК подаст жалобу на фабрикацию дела об отмывании денег

Руководство созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией подаст в правоохранительные органы иск о фабрикации дела об отмывании денег. Об этом в среду заявила пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш.

В поступивших в ФБК материалах следствия утверждается, что сотрудники фонда получили более 75 миллионов рублей наличными из неустановленных источников, зная, что деньги получены преступным путём. По версии следствия, затем эти средства были зачислены на счета организации.

Позиция ФБК заключается в том, что наличные деньги на счета фонда никогда не вносились. Следственный комитет считает незаконными сами пожертвования организации, заявила Ярмыш.

По мнению соратников Навального, следователи считают отмыванием денег конвертацию биткоинов, которые штаб оппозиционера принимал во время президентской кампании оппозиционного политика. Криптовалюта конвертировалась в рубли и переводилась на счета штабов, уточнила Кира Ярмыш.