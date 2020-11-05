Мучительная неопределенность

Доброе утро!
Победитель президентских выборов в США по-прежнему не определился, но и мир от этого по-прежнему не рухнул:
- Суточный прирост новых случаев Covid-19 в России впервые превысил 19 тысяч. Европейские страны продолжают ужесточать ограничения.
- В Москве при попытке “Русского марша” задержаны больше 30 националистов.
- Сегодня истекает президентский мандат Лукашенко, который он получил на выборах 2015 года. ЕС согласовал санкции против него и еще 14 белорусских чиновников.
- В Польше из-за протестов отложили введение в силу запрета на аборты по медицинским показаниям.
Невада, Невада, Невада моя
Победитель президентских выборов в США по-прежнему не известен. Исход выборов решается в шести штатах: Аризоне, Неваде, Джорджии, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Из них в Аризоне, Висконсине и Мичигане ожидается победа Байдена, а в Северной Каролине и Джорджии – Трампа. В Неваде пока ведет Байден, но подсчет голосов в этом штате был приостановлен по решению местных властей и должен возобновиться сегодня. Если Пенсильвания успеет досчитать голоса раньше Невады и этот штат отойдет к Байдену, это будет означать победу демократов, если же к Трампу, то все упрется в Неваду.
(Хотя возможны и другие варианты: например, Байден берет Джорджию, что вполне вероятно – но не будем… Подсчитывающие голоса американцы явно не торопятся, предпочитая всеобщий саспенс).
Действующий президент без всяких на то оснований назвал свои результаты “феноменальными” и обвинил неких “их” в попытке “украсть выборы”. Трамп написал серию твитов, которые Twitter отмечает как спорные или не соответствующие действительности, а ОБСЕ в своем заявлении прямо критикует. Со своей стороны, Джо Байден призвал сторонников проявить терпение и дождаться, когда будет подсчитан каждый голос.
Оба претендента на президентский пост создали фонды, на средства которых будут вестись судебные разбирательства о подсчете голосов в разных штатах. В том, что без тяжб не обойдется, сомнений нет.
Окончательных результатов по составу Сената и Палаты представителей тоже пока нет, но сюрпризов не ожидается: республиканцы должны сохранить контроль над Сенатом, а демократы – большинство в Палате представителей.
Кроме того, сразу несколько штатов в ходе этих выборов так или иначе легализовали марихуану, а в Орегоне декриминализовали хранение тяжелых наркотиков для личного употребления (за это будет полагаться штраф в 100 долларов, а не годы тюрьмы).
Жители Пуэрто-Рико – неинкорпорированной территории в Карибском море – проголосовали на референдуме за присоединение к США. Беда в том, что это был пятый с 1967 года такой референдум, а исполнить желание пуэрториканцев могут только американские законодатели, которым явно не до того.
Лег на пол в знак протеста
По данным на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России побил новый рекорд и составил 19 768. В Москве выявлено 5826 новых случаев, в Петербурге – 1031. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 693 тысячи. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру среды 29 217 человек (+389 за сутки). За день в Москве скончались еще 67 человек.
Из российских регионов продолжают сообщать о массовых увольнениях медработников по собственному желанию (вот репортаж из Мурманска) и нехватке мест в стационарах: в Вологде чиновники, когда им показали фотографию больных, лежащих на матрасе на полу, сказали, что те сами легли на пол “в знак протеста”.
Заболеваемость бьет рекорды не только в России, но и в Украине, Казахстане и странах Европы. В Англии сегодня вступил в силу полный локдаун, на всей территории Италии введен комендантский час с 23:00 до 5:00, новые ограничения вводятся в Польше.
В Словакии, где ситуация далеко не самая серьезная, власти проводят сплошное тестирование населения. Как и зачем это делается, рассказано тут.
В Дании пандемия ударила по зверям: там решено убить около 15 миллионов норок, потому что считается, что мутировавший коронавирус передавался от них к людям на более чем 60 фермах.
Но громко бьют на главной башне позолоченные часы
- Отремонтированные часы на Спасской башне Кремля вчера пробили в 12 часов 15 минут, хотя обычно они бьют в начале часа. Куранты попридержали, чтобы их смог услышать Путин, повелитель времени.
- День народного единства отметили задержанием 36 националистов на Цветном бульваре в Москве. Традиционный для этого инновационного праздника Русский марш в Люблино московские власти не согласовали из-за коронавируса, а попытку спонтанного шествия – пресекли.
- Кроме того, в Москве задержали участниц Pussy Riot Марию Алехину и Риту Флорес, составили на них протоколы за бесперчаточность и безмасочность и отпустили.
"Синими пальцами больше держаться не за что"
Сегодня истекает срок президентского мандата Александра Лукашенко, если отсчитывать его от инаугурации после выборов 2015 года. Результаты нынешних выборов не признали США, Евросоюз и ОБСЕ. По словам Светланы Тихановской, сегодня Лукашенко теряет последний элемент легитимности, то есть “синими пальцами больше держаться не за что”. Она призвала международное сообщество и простых белорусов продолжать давление на режим.
Евросоюз согласовал к этому сроку санкции против самого Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников, а Бундестаг принял резолюцию с призывом к правительству Германии поддержать гражданское общество в Беларуси, независимые СМИ, а также пострадавших от репрессий граждан.
Федерация профсоюзов Беларуси признала, что опубликованные Координационным советом предложения по Конституции разработаны их юристами, но при этом почему-то обвинила КС в дезинформации и добавила, что предложенные поправки “широко обсуждаются” – некими “разработчиками”.
Репрессии против граждан продолжаются: в отношении жителя Гродно заведено уголовное дело за “надругательство над госсимволом Беларуси”, задержанным на акции 2 ноября врачам суды продолжают назначать аресты на восемь-девять суток.
Все прочее
- По словам министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера, джихадист, убивший четырех человек в Вене 2 ноября, мог действовать в одиночку. Среди задержанных в связи с терактом есть граждане России. Словакия заявила, что летом злоумышленник пытался купить патроны для АК-47, ему их не продали, о чем была поставлена в известность австрийская сторона. Но австрийская сторона внимания на это не обратила.
- Спикер парламента Кыргызстана Канат Исаев сложил с себя полномочия, чтобы участвовать в президентских выборах (новым спикером избран Талант Мамытов). И.о. президента Кыргызстана Садыр Жапаров объявил общенародный сбор средств для выплаты госдолга Китаю.
- Власти Турции наложили штрафы по миллиону евро на Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и другие популярные сервисы из-за того, что они в положенный срок не назвали имя своего местного представителя. Facebook ранее заявлял, что не собирается выполнять требования Турции.
- Правительство Польши отложило исполнение решения Конституционного суда о запрете абортов по медицинским показаниям на фоне массовых протестов.
Шесть ссылок
- Литература. Воспоминания Агнессы Кун о работе с Пастернаком над переводами венгерского классика Шандора Петефи (с предуведомлением, в котором все объясняется). Или заметки Андрея Бабикова о набоковской “Аде” – собственно, о названии.
- Философия. Доклад Рене Жирара “Тиресий и Критик”, с которым он выступил в 1966 году на коллоквиуме в университете Джона Хопкинса и который ознаменовал в его творчестве поворот от литературоведения к философии. Или отрывок из книги Гастона Башляра “Поэтика пространства” (изд-во Ad Marginem).
- Урбанистика. Путеводитель по закрытым городам ядерщиков в СССР. Или фрагмент из книжки Екатерины Мишаненковой “Чумазое Средневековье. Мифы и легенды о гигиене” (изд-во АСТ), посвященный санитарии и градостроительству в Англии XIV века.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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