Мучительная неопределенность

Доброе утро!

Победитель президентских выборов в США по-прежнему не определился, но и мир от этого по-прежнему не рухнул:

Суточный прирост новых случаев Covid-19 в России впервые превысил 19 тысяч. Европейские страны продолжают ужесточать ограничения.

В Москве при попытке “Русского марша” задержаны больше 30 националистов.

Сегодня истекает президентский мандат Лукашенко, который он получил на выборах 2015 года. ЕС согласовал санкции против него и еще 14 белорусских чиновников.

В Польше из-за протестов отложили введение в силу запрета на аборты по медицинским показаниям.

Невада, Невада, Невада моя

Победитель президентских выборов в США по-прежнему не известен. Исход выборов решается в шести штатах: Аризоне, Неваде, Джорджии, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Из них в Аризоне, Висконсине и Мичигане ожидается победа Байдена, а в Северной Каролине и Джорджии – Трампа. В Неваде пока ведет Байден, но подсчет голосов в этом штате был приостановлен по решению местных властей и должен возобновиться сегодня. Если Пенсильвания успеет досчитать голоса раньше Невады и этот штат отойдет к Байдену, это будет означать победу демократов, если же к Трампу, то все упрется в Неваду.

(Хотя возможны и другие варианты: например, Байден берет Джорджию, что вполне вероятно – но не будем… Подсчитывающие голоса американцы явно не торопятся, предпочитая всеобщий саспенс).

Действующий президент без всяких на то оснований назвал свои результаты “феноменальными” и обвинил неких “их” в попытке “украсть выборы”. Трамп написал серию твитов, которые Twitter отмечает как спорные или не соответствующие действительности, а ОБСЕ в своем заявлении прямо критикует. Со своей стороны, Джо Байден призвал сторонников проявить терпение и дождаться, когда будет подсчитан каждый голос.

Оба претендента на президентский пост создали фонды, на средства которых будут вестись судебные разбирательства о подсчете голосов в разных штатах. В том, что без тяжб не обойдется, сомнений нет.

Окончательных результатов по составу Сената и Палаты представителей тоже пока нет, но сюрпризов не ожидается: республиканцы должны сохранить контроль над Сенатом, а демократы – большинство в Палате представителей.

Кроме того, сразу несколько штатов в ходе этих выборов так или иначе легализовали марихуану, а в Орегоне декриминализовали хранение тяжелых наркотиков для личного употребления (за это будет полагаться штраф в 100 долларов, а не годы тюрьмы).

Жители Пуэрто-Рико – неинкорпорированной территории в Карибском море – проголосовали на референдуме за присоединение к США. Беда в том, что это был пятый с 1967 года такой референдум, а исполнить желание пуэрториканцев могут только американские законодатели, которым явно не до того.

Лег на пол в знак протеста

По данным на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России побил новый рекорд и составил 19 768. В Москве выявлено 5826 новых случаев, в Петербурге – 1031. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 693 тысячи. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру среды 29 217 человек (+389 за сутки). За день в Москве скончались еще 67 человек.

Из российских регионов продолжают сообщать о массовых увольнениях медработников по собственному желанию (вот репортаж из Мурманска) и нехватке мест в стационарах: в Вологде чиновники, когда им показали фотографию больных, лежащих на матрасе на полу, сказали, что те сами легли на пол “в знак протеста”.

Заболеваемость бьет рекорды не только в России, но и в Украине, Казахстане и странах Европы. В Англии сегодня вступил в силу полный локдаун, на всей территории Италии введен комендантский час с 23:00 до 5:00, новые ограничения вводятся в Польше.

В Словакии, где ситуация далеко не самая серьезная, власти проводят сплошное тестирование населения. Как и зачем это делается, рассказано тут.

В Дании пандемия ударила по зверям: там решено убить около 15 миллионов норок, потому что считается, что мутировавший коронавирус передавался от них к людям на более чем 60 фермах.

Но громко бьют на главной башне позолоченные часы

Отремонтированные часы на Спасской башне Кремля вчера пробили в 12 часов 15 минут, хотя обычно они бьют в начале часа. Куранты попридержали, чтобы их смог услышать Путин, повелитель времени.

День народного единства отметили задержанием 36 националистов на Цветном бульваре в Москве. Традиционный для этого инновационного праздника Русский марш в Люблино московские власти не согласовали из-за коронавируса, а попытку спонтанного шествия – пресекли.

Кроме того, в Москве задержали участниц Pussy Riot Марию Алехину и Риту Флорес, составили на них протоколы за бесперчаточность и безмасочность и отпустили.

"Синими пальцами больше держаться не за что"

Сегодня истекает срок президентского мандата Александра Лукашенко, если отсчитывать его от инаугурации после выборов 2015 года. Результаты нынешних выборов не признали США, Евросоюз и ОБСЕ. По словам Светланы Тихановской, сегодня Лукашенко теряет последний элемент легитимности, то есть “синими пальцами больше держаться не за что”. Она призвала международное сообщество и простых белорусов продолжать давление на режим.

Евросоюз согласовал к этому сроку санкции против самого Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников, а Бундестаг принял резолюцию с призывом к правительству Германии поддержать гражданское общество в Беларуси, независимые СМИ, а также пострадавших от репрессий граждан.

Федерация профсоюзов Беларуси признала, что опубликованные Координационным советом предложения по Конституции разработаны их юристами, но при этом почему-то обвинила КС в дезинформации и добавила, что предложенные поправки “широко обсуждаются” – некими “разработчиками”.

Репрессии против граждан продолжаются: в отношении жителя Гродно заведено уголовное дело за “надругательство над госсимволом Беларуси”, задержанным на акции 2 ноября врачам суды продолжают назначать аресты на восемь-девять суток.

Все прочее

По словам министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера, джихадист, убивший четырех человек в Вене 2 ноября, мог действовать в одиночку. Среди задержанных в связи с терактом есть граждане России. Словакия заявила, что летом злоумышленник пытался купить патроны для АК-47, ему их не продали, о чем была поставлена в известность австрийская сторона. Но австрийская сторона внимания на это не обратила.

Карла Нехаммера, джихадист, убивший четырех человек в Вене 2 ноября, мог действовать в одиночку. Среди задержанных в связи с терактом есть граждане России. Словакия заявила, что летом злоумышленник пытался купить патроны для АК-47, ему их не продали, о чем была поставлена в известность австрийская сторона. Но австрийская сторона внимания на это не обратила. Спикер парламента Кыргызстана Канат Исаев сложил с себя полномочия, чтобы участвовать в президентских выборах (новым спикером избран Талант Мамытов). И.о. президента Кыргызстана Садыр Жапаров объявил общенародный сбор средств для выплаты госдолга Китаю.

Канат Исаев сложил с себя полномочия, чтобы участвовать в президентских выборах (новым спикером избран Талант Мамытов). И.о. президента Кыргызстана Садыр Жапаров объявил общенародный сбор средств для выплаты госдолга Китаю. Власти Турции наложили штрафы по миллиону евро на Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и другие популярные сервисы из-за того, что они в положенный срок не назвали имя своего местного представителя. Facebook ранее заявлял, что не собирается выполнять требования Турции.

наложили штрафы по миллиону евро на Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и другие популярные сервисы из-за того, что они в положенный срок не назвали имя своего местного представителя. Facebook ранее заявлял, что не собирается выполнять требования Турции. Правительство Польши отложило исполнение решения Конституционного суда о запрете абортов по медицинским показаниям на фоне массовых протестов.

Шесть ссылок

Литература. Воспоминания Агнессы Кун о работе с Пастернаком над переводами венгерского классика Шандора Петефи (с предуведомлением, в котором все объясняется). Или заметки Андрея Бабикова о набоковской “Аде” – собственно, о названии.

Воспоминания Агнессы Кун о работе с Пастернаком над переводами венгерского классика Шандора Петефи (с предуведомлением, в котором все объясняется). Или заметки Андрея Бабикова о набоковской “Аде” – собственно, о названии. Философия. Доклад Рене Жирара “Тиресий и Критик”, с которым он выступил в 1966 году на коллоквиуме в университете Джона Хопкинса и который ознаменовал в его творчестве поворот от литературоведения к философии. Или отрывок из книги Гастона Башляра “Поэтика пространства” (изд-во Ad Marginem).

Доклад Рене Жирара “Тиресий и Критик”, с которым он выступил в 1966 году на коллоквиуме в университете Джона Хопкинса и который ознаменовал в его творчестве поворот от литературоведения к философии. Или отрывок из книги Гастона Башляра “Поэтика пространства” (изд-во Ad Marginem). Урбанистика. Путеводитель по закрытым городам ядерщиков в СССР. Или фрагмент из книжки Екатерины Мишаненковой “Чумазое Средневековье. Мифы и легенды о гигиене” (изд-во АСТ), посвященный санитарии и градостроительству в Англии XIV века.

Искренне Ваши,

Семь Сорок