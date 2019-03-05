Бодхисаттва на дохлом коте

Доброе утро!

Суд в Минске оштрафовал главного редактора независимого белорусского портала TUT.BY Марину Золотову на 3,6 тысяч долларов по делу о “краже новостей” у государственного агентства БелТА. Золотова своей вины не признала, но вот вам на всякий случай новости не от БелТА:

В расследовании OCCRP говорится, что через инвестиционный банк “Тройка Диалог” отмывались миллиарды долларов. Одним из бенефициаров был друг Путина Ролдугин.

Главред The Insider утверждает, что в деле об отравлении Скрипалей есть четвертый подозреваемый.

Трамп продлил еще на год введенные после аннексии Крыма санкции в отношении России; Путин подписал указ о выходе России из договора о РСМД.

Покончил с собой Кит Флинт из The Prodigy. Ему было 49 лет.

Импакт-инвестмент

В новой публикации международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) рассказывается о системе офшорных компаний, созданных инвестбанком “Тройка Диалог”. Через них, по данным журналистов, отмывались преступные деньги – в частности, от компаний, фигурировавших в деле Магнитского, деле о завышении цен на топливо в Шереметьево и “деле перестраховщиков”.

Часть этих денег переводились на счета влиятельных лиц (например, виолончелиста Ролдугина), загадочной пенсионерки Анны Курепиной (родственницы бывшего самарского губернатора) и даже в благотворительный фонд наследника британского престола принца Чарльза. Кроме того, из этих денег оплачивались расходы разных лиц на яхты, обучение детей в британских частных школах и даже на покупку скульптуры Ли Чэня “Бодхисаттва верхом на драконах” у нью-йоркской галереи Goedhuis.

Расследование основывается на платежных документах из литовского банка Ukio (там у всех этих офшоров были счета, оформленные на подставных лиц). Ukio был закрыт в 2013 году, его владелец получил политическое убежище в России.

Основатель “Тройки Диалог” Рубен Варданян, один из основателей школы управления Сколково, называет себя “импакт-инвестором и венчурным филантропом”. В 2012 году он продал “Тройку” Сбербанку и ничего не знает о выплатах Ролдугину, но говорит, что “в России у тебя есть три пути: быть революционером, уехать из страны или быть конформистом. Так вот я – конформист”. Комментаторы утверждают, что у российских компаний типа “Тройки” бывают “домашние задания” – например, перевести денег простому виолончелисту из Петербурга.

Как и все проекты OCCRP, это расследование опубликовано сразу в нескольких изданиях. Русский вариант – на “Медузе”. В английской версии на The Guardian –удачная инфографика. А самое замечательное то, что ничего однозначно незаконного во всем этом нет.

“Дохлый кот”

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в годовщину покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля посетила Солсбери, где побеседовала в том числе с одним из пострадавших, Чарли Роули. В июле он нашел флакон с “Новичком”, из которого, как считает британское следствие, нервно-паралитическое вещество было нанесено на ручку дома Скрипаля. Здесь Роули рассказывает о своей жизни после отравления.

Российский МИД спустя год назвал инцидент в Солсбери “трюком, дохлым котом”, призванным отвлечь внимание британцев от брекзита. Ученый Владимир Углев, комментировавший отравление в течение года, говорит, что ему стали поступать угрозы. Главред издания The Insider, участвовавшего в установлении настоящих имен “Петрова и Боширова”, которых британское следствие считает исполнителями отравления, и установившего имя третьего участника, утверждает, что в деле есть четвертый подозреваемый. Вот здесь – отличный таймлайн о том, как развивалась история с офицерами ГРУ Анатолием Чепигой, Александром Мишкиным и Денисом Сергеевым.

И только факультет политологии МГУ стал вдруг отпираться от анонсированных ранее “Первых Скрипальских чтений”, хотя преподаватели отзываются об идее обсуждения “западных информационных диверсий” с огромным энтузиазмом.

Судьба люксембургских огородов

Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией договора о ракетах средней и меньшей дальности, подписанного в 1987 году СССР и США. Ранее то же самое сделал Трамп. На вопрос люксембургской газеты о том, что же теперь нас всех ждет, российский премьер Медведев, который едет сегодня в Люксембург, сказал, что “люксембургским огородам ничего не грозит”, потому что российские ракеты обладают высокой точностью.

Трамп, со своей стороны, продлил санкции в отношении России, введенные в связи с аннексией Крыма. В Палате представителей Конгресса США в отношении Трампа начали новое большое расследование. В частности, конгрессменов интересуют материалы, касающиеся встречи Трампа с Путиным в Гамбурге.

Аресты, допросы и похороны

Суд в Москве продлил до 7 апреля арест аспиранту мехмата МГУ Азату Мифтахову по делу о попытке поджога офиса “Единой России” в Ховрино. Прессы на заседании суда не было, всех слушателей выгнали. Задержанных на акции в поддержку Мифтахова на выходных мариновали в полиции больше двух суток, вечером в понедельник одного оштрафовали на 15 тысяч рублей, суды по двум другим пройдут сегодня и завтра. Вот хроника дела Мифтахова.

В Красноярске полиция задержала местного активиста за участие в акции против пенсионной реформы 9 сентября прошлого года. Все это время полицейские просматривали видеозаписи с митинга. Его обвинили в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

Пятерых сотрудников основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией вызвали на допрос в качестве свидетелей по делу о неудалении Алишера Усманова из фильма “Он вам не Димон”.

По данным “Ведомостей”, московская мэрия с 2015 года выплатила мобильным операторам 516 млн рублей за предоставление данных о том, где живут, работают, как и куда передвигаются горожане. Теоретически эта информация деперсонализирована, но это только теоретически.

В Москве некому хоронить невостребованные тела, в Биробиджане – некому возить трупы в морги.

Пред- и послевыборное

Итоги парламентских выборов в Эстонии, на которых победила оппозиционная партия, но националисты заняли третье место, подводятся тут.

О ситуации в Латвии перед выборами в Европарламент рассказано здесь (много о популизме).

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о непрекращающемся кибердавлении со стороны России в преддверии президентских выборов. Президент Порошенко уволил первого зама секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского – после коррупционного скандала с оборонными закупками. И вот история о внезапном перемещении на подконтрольную Киеву территорию командира единственного женского танкового экипажа в самопровозглашенной "ДНР" Светланы Дрюк – она будто бы готова предать гласности документы о причастности России к конфликту в Донбассе.

Духовное: Пий XII и The Prodigy

Папа римский Франциск досрочно откроет (но только через год) секретные архивы папства Пия XII (1939–1958). Пия XII часто обвиняют в том, что католическая церковь в годы войны публично не осудила массовые убийства евреев в годы Второй мировой войны.

В Англии покончил с собой фронтмен The Prodigy Кит Флинт. Ему было 49 лет. Вот здесь о жизни “повелителя рейва” рассказывает Борис Барабанов.

Шесть ссылок

Книжки. В Москве вышла книга Вячеслава Недошивина "Неприступная душа" – подробная биография Оруэлла, вот интервью с автором. Или отрывок из книги Льва Бердникова “Дерзкая империя: нравы, одежда и быт Петровской эпохи” – о князе Матвее Петровиче Гагарине (1659−1721).

Картинки. Беседа с украинским художником Никитой Каданом (р. 1982) о его недавних проектах и независимой украинской арт-сцене в целом. Или очередной арт-дневник Кирилла Кобрина – о том, что искусство должно принадлежать народу (если у вас нет сильной аллергии на цитаты из ленинских речений, то все это забавно).

Злободневное. Здесь рассказано, как устроен черный рынок, на котором торгуют китами, а тут описаны круги ада, через которые проходят “соотечественники”, решившие вернуться в Россию, куда их уже который год настоятельно и официально зовут.

Искренне Ваши,

Семь Сорок