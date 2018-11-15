Брекзит становится ближе

Доброе утро!

В Греции археологи раскопали древний город Тенея, основанный, если верить Павсанию, троянцами, которых пленил Агамемнон, – во всяком случае, археологам хочется верить, что это именно он. Это, несомненно, гораздо интереснее, чем новости:

Британский кабинет министров одобрил соглашение с ЕС по брекзиту после пятичасового обсуждения.

В отставку ушел министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

75-летний российский ученый Виктор Кудрявцев, которого обвиняют в госизмене, отказался от сделки со следствием. Его сын говорит о давлении со стороны следствия.

Жители Калгари высказались против проведения в их городе Олимпиады-2026.

Уйти, чтобы остаться

Кабинет министров Великобритании одобрил согласованное накануне с ЕС соглашение по брекзиту – на это ушло пять часов обсуждения. По условиям документа, Великобритания останется в европейском таможенном союзе до тех пор, пока между ЕС и Лондоном не будет заключено полноценное торговое соглашение (а это произойдет нескоро), и, соответственно, будет обязана соблюдать все действующие в ЕС правила регулирования рынка, которые, собственно, и возмущали сторонников брекзита. Выйти из таможенного союза не получилось из-за проблемы ирландской границы: ЕС настаивал, что она должна оставаться открытой. Три миллиона европейцев, живущих в Британии, и миллион британцев, живущих в ЕС, останутся там, где они есть, на старых условиях. Кроме того, Великобритания выплатит ЕС 39 млрд фунтов.

Теперь документ уйдет в британский парламент, который может и не принять его: документом недовольны как сторонники жесткого брекзита из правящей партии, так и многие лейбористы, изначально выступавшие против брекзита. Проект соглашения будут обсуждать также в Ирландии, поскольку он напрямую ее касается, и на внеочередном саммите ЕС.

Впрочем, у британцев есть возможность отвлечься от тягостных раздумий о судьбах своей родины и отпраздновать 70-летие принца Чарльза. Вот тут прекрасный текст о нем, а тут – много фотографий “вечного наследника”.

Эрик Львович хлопнул дверью

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман (когда он родился в Кишиневе в 1958 году, его звали Эриком Львовичем) ушел в отставку, возмутившись “капитулянтской” позицией правительства, заключившего перемирие с группировкой ХАМАС. Либерман придерживается крайне жесткой позиции по отношению к Палестинской автономии и сектору Газа.

После этого возглавляемая Либерманом партия “Наш дом Израиль” вышла из правящей коалиции, которую она составляла с партией “Ликуд” Биньямина Нетаньяху. Это может привести к досрочным парламентским выборам, хотя “Ликуд” в них не заинтересован. Срок полномочий нынешнего Кнессета истекает через год. До назначения нового министра обороны (или до новых выборов) его обязанности будет исполнять премьер Нетаньяху. Комментарии политолога читайте здесь.

Один дома

Из России улетели действующие политики: Путин уже который день участвует в саммите Россия–АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии) в Сингапуре и Восточноазиатском саммите, где его заставляют проходить через металлоискатель, премьер Медведев отбыл из Палермо в Папуа-Новую Гвинею на саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) и даже Алексей Навальный улетел в Страсбург, где сегодня вынесут решение по иску о его задержаниях в 2012–2014 годах.

Оставшись один, глава Чечни Рамзан Кадыров обнаружил, что заработал его старый, закрытый еще в прошлом году аккаунт в Instagram, – и тут же написал туда нежный пост о своем “брате пистолете”.

Суды и следствия

75-летний ученый Виктор Кудрявцев , арестованный по обвинению в госизмене, отказался от сделки со следствием. Его сын рассказал о давлении со стороны следствия: ученому обещали перевод под домашний арест, если он признает вину. Сын боится, что в условиях СИЗО Кудрявцев может не дожить до суда. Правозащитники передали в Кремль петицию с требованием освободить Кудрявцева из-под стражи – ее подписали 110 тысяч человек. Ученый страдает сахарным диабетом и перенес инфаркт.

, арестованный по обвинению в госизмене, отказался от сделки со следствием. Его сын рассказал о давлении со стороны следствия: ученому обещали перевод под домашний арест, если он признает вину. Сын боится, что в условиях СИЗО Кудрявцев может не дожить до суда. Правозащитники передали в Кремль петицию с требованием освободить Кудрявцева из-под стражи – ее подписали 110 тысяч человек. Ученый страдает сахарным диабетом и перенес инфаркт. Мосгорсуд приговорил 16 участников массовой драки на Хованском кладбище к срокам от 3,5 до 11,5 лет. В результате драки в мае 2016 года погибли три человека, свыше 30 получили ранения.

к срокам от 3,5 до 11,5 лет. В результате драки в мае 2016 года погибли три человека, свыше 30 получили ранения. В Армении возбуждено уголовное дело против местного отделения “Газпрома” – компанию подозревают в неуплате налогов в особо крупном размере.

возбуждено уголовное дело против местного отделения “Газпрома” – компанию подозревают в неуплате налогов в особо крупном размере. Из Беларуси высылают пресс-секретаря оппозиционной партии Анну Красулину (у нее российское гражданство) – за безбилетный проезд в общественном транспорте и “в интересах общественного порядка”.

Судьбы православия

Президент Украины Петр Порошенко встретился с архиереями Украинской православной церкви Московского патриархата, поддерживающими автокефалию, и они рассказали ему о "беспрецедентном давлении Москвы, оказываемом на тех епископов УПЦ (МП), которые готовы присоединиться к созданию единой церкви". Вся история церковных отношений между Константинополем, Киевом и Москвой красиво изложена тут. От крещения Киевской Руси до последних ссор (извините, разрывов евхаристического общения).

Не надо нам этого

Политический кризис в Чехии пока не пришел ни к какому разрешению: оппозиция требует отставки правительства, общественность собирает митинги. Премьер-министр Андрей Бабиш не стал отрицать, что его сын действительно был в Крыму, однако утверждает, что он был там по своей воле, а не потому что был похищен. Премьер напирает на то, что сын психически болен, его оппоненты – на то, что справку о болезни выдала жена человека, который предположительно похитил Бабиша-младшего. Оппозицию также очень интересует вопрос, почему психически больной человек мог управлять компаниями своего отца, но при этом не может участвовать в следственных мероприятиях по делу о мошенничестве этих компаний с дотациями ЕС.

Но все это не помешало правительству Чехии отказаться от участия в миграционном пакте ООН, который будут принимать в декабре. Ранее от него отказались США, Венгрия, Австрия и Австралия.

Жители Калгари, где в 1988 году прошла последняя зимняя Олимпиада с участием СССР, отказались от заявки на проведение игр 2026 года.

Шесть ссылок

Разговоры. Режиссер Виктор Косаковский рассказывает Дмитрию Волчеку о своем фильме “Акварела” и о том, что в мире есть вещи поважнее Путина. Режиссер Иван Твердовский говорит о своем фильме “Подбросы” и объясняет, зачем он работает над документальной картиной о российской полиции. Художник Вим Дельвуа рассказывает, почему надо уважать свинью и чем его поразила Россия в начале нынешнего века.

Советское. Десять самых смелых проектов теоретиков авангарда, предлагавших радикально изменить жизнь советского человека и все области искусства и отрывок из новой книги театрального критика Вадима Гаевского “Потусторонние встречи” о театре 1930-х годов.

“Теперь Кавказ в Калуге”. Отрывок из книги Амирана Урушадзе “Кавказская война. Семь историй” о том, как имам Шамиль жил в русском плену.

Искренне Ваши,

Семь Сорок