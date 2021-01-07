Капитолий пал, но ненадолго

Доброе утро!

Конгресс США утверждает итоги президентских выборов, хотя заседание прошло не совсем так, как планировалось:

После митинга в Вашингтоне толпа радикальных сторонников Дональда Трампа захватила Капитолий. Через четыре часа Нацгвардии удалось вытеснить протестующих с Капитолийского холма. В американской столице введено чрезвычайное положение.

В Евросоюзе одобрена к использованию вторая вакцина от Covid-19.

В Беларуси за полгода 103 человека осуждены по политическим мотивам.

Джулиана Ассанжа оставили под стражей на время рассмотрения апелляции на отказ выдать его американским властям.

Однажды на Капитолийском холме

В среду обе палаты Конгресса США собрались, чтобы окончательно утвердить итоги президентских выборов. Чуть раньше в Вашингтоне прошел митинг сторонников Трампа, на котором выступил и сам действующий президент. Когда заседание Конгресса уже началось, толпа радикальных сторонников действующего президента ворвалась в Капитолий и устроила там небольшой погром, вот фотографии. Конгрессменов, прессу и сотрудников Капитолия из здания эвакуировали, унесли и сундучки с документами о голосовании выборщиков. В ходе перестрелки в здании погибла женщина, позже полиция подтвердила гибель еще трех человек. По меньшей мере 52 человека задержаны.

Восстанавливать порядок в сердце американской демократии направили Национальную гвардию. В Вашингтоне указом мэра было введено чрезвычайное положение и комендантский час. Губернатор Вирджинии (к этому штату относятся некоторые пригороды Вашингтона) тоже объявил чрезвычайное положение. Через четыре часа после захвата Капитолий был очищен от протестующих. Единственное предыдущее нападение на Капитолий было осуществлено англичанами в 1814 году.

Избранный президент США Джо Байден резко осудил насилие и призвал действующего президента отозвать своих сторонников. Через некоторое время Трамп опубликовал видео, в котором попросил людей разойтись, однако и в нем он повторил, что выборы были “украдены” (вопреки отсутствию каких-либо доказательств), а погромщиков назвал “особыми людьми” и посочувствовал им. Позже он опубликовал еще один твит с ламентациями по поводу украденной у него “сокрушительной победы”. Twitter сначала пометил эти записи как не соответствующие действительности, потом удалил их, а затем на 12 часов отнял у Трампа доступ к его аккаунту. Facebook тоже удалил обращение президента и заблокировал его аккаунт на сутки. Instagram присоединился к суточной блокировке.

С осуждением штурма выступили несколько республиканцев, в том числе бывший президент США Джордж Буш и сенатор Митт Ромни. Бывшие президенты-демократы Обама и Клинтон прямо обвинили Трампа в подстрекательстве к насилию. Риторику Трампа осудил бывший министр обороны США Джеймс Мэттис. Несколько сотрудников Белого Дома ушли в отставку.

Возобновляя заседание Конгресса, действующий вице-президент США Майк Пенс заявил, что побеждает не насилие, а свобода. В ходе дебатов многие республиканцы призывали коллег по партии отказаться от претензий к результатам выборов, а демократы – к досрочной отставке Трампа либо путем импичмента, либо через 25-ю поправку к Конституции, позволяющую возложить президентские обязанности на другого человека в случае неспособности действующего президента их исполнять.

Прочее американское

Если бы не захват Капитолия, главной американской новостью стал бы второй тур выборов в Сенат в двух округах в штате Джорджия – от результатов зависело, какая партия будет контролировать верхнюю палату Конгресса США. Победу одержали демократы Джон Оссофф (ему 33 года, он бывший журналист) и Рафаэль Уорнок – этот 51-летний пастор стал первым чернокожим сенатором от этого некогда конфедератского штата. Теперь у демократов и республиканцев по 50 мест в Сенате, и в случае равного голосования, “ничью” будет разбивать голос вице-президента, а эту должность после 20 января будет занимать демократ Камала Харрис.

По данным Reuters, пост заместителя госсекретаря США при Байдене займет Виктория Нуланд. После революции 2014 года в Украине российские власти внесли ее в “черный список” в ответ на введенные США “украинские” санкции в отношении России.

Еще до штурма Капитолия сторонниками Трампа американские спецслужбы подтвердили, что за кибератаками на правительственные учреждения США стояла Россия, а Трамп подписал указ о запрете транзакций с восемью китайскими приложениями, включая приложение для мобильных платежей Alipay.

Хроники пандемии

Во время предрождественской проповеди в храме Христа Спасителя патриарх московский и всея Руси Кирилл приравнял неверие в коронавирус к неверию в бога. Мысль сложная, так сразу не понять, поэтому дальше только факты.

По данным на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 24 217 (незначительное падение). В Москве выявлено 5142 новых случая, в Петербурге – 3341, в Подмосковье – 1097. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 3 миллиона 308 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру среды 59 951 человека (+445 за сутки).

Китай не впустил к себе комиссию ВОЗ, собиравшуюся изучить происхождение коронавируса, хотя в декабре одобрил приезд специалистов.

В Евросоюзе одобрена к применению вакцина Moderna. Главы МИД 13 стран ЕС подписали письмо к руководству Еврокомиссии с призывом обеспечить справедливый доступ к вакцине от коронавируса для стран Восточного партнерства. В него входят Армения, Азербайджан, Молдавия, Республика Беларусь и Украина. В Украине рассчитывают на китайскую вакцину, но на фоне этих ожиданий разгорелся скандал в связи с некими “тайными прививками” депутатов и чиновников контрабандной вакциной. Неудовлетворительные темпы вакцинации привели к правительственному кризису в Латвии.

Познавательное: о том, как пандемия поспособствовала усилению авторитарных режимов, читайте здесь; что происходит с российскими бездомными в условиях действующих в стране эпидемиологических ограничений, рассказано тут.

В Чечне и ее окрестностях

В Грозном родственникам выдали тела троих задержанных силовиками во время спецоперации в октябре. Официально их смерть объяснили автокатастрофой, но машину позже нашли расстрелянной.

Еще более запутанная история связана с перестрелкой в Грозном в конце декабря: там обычай кровной мести на уровне тейпов перемешался с политикой, и одной из сторон кланового конфликта оказались власти Чечни. Почитайте, довольно страшно.

Из веселого – только список из 139 материалов, которые Минюст России признал экстремистскими в 2020 году: там много любительской поэзии.

Белорусские хроники

По данным правозащитного центра “Весна”, в Беларуси за полгода 103 человека осуждены по политическим мотивам. Накануне суд в Бресте на полгода ограничил свободу подростку за разорванный красно-зеленый флаг.

Адвокат рассказал о деле против задержанных сотрудников минского “Пресс-клуба”, но суть предъявляемых им обвинений яснее не стала. Вменяется неуплата налогов в связи с проектом некоего “общественного телевидения”, хотя никаким телевидением “Пресс-клуб” официально не занимался.

Инициатива BYPOL раскрыла данные о штатной численности аттестованных сотрудников органов внутренних дел Беларуси на 1 октября 2020 года: всего их чуть больше 46 тысяч, две тысячи уволены с января по сентябрь, остальных интенсивно награждают и не привлекают к ответственности.

И посмотрите душераздирающее видео: “тихари” задерживают минчан у них во дворах (в понедельник вечером таким образом забрали больше 20 человек, трое из них попали в больницу после избиения).

Вокруг света

Суд в Лондоне отказался освободить под залог основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Он останется под стражей на время рассмотрения апелляции, в которой американские власти оспаривают отказ Великобритании выдать Ассанжа США.

Великобритания слегка ослабила санкции в отношении Крыма: теперь британским судам разрешено платить российским властям Крыма за проход через Керченский пролив и пользование крымскими портами, но об этом надо предварительно сообщать британским властям.

В Гонконге более 50 активистов оппозиции арестованы по обвинению в подрывной деятельности – судя по всему, началось активное применение принятого в Китае “закона о безопасности”.

Шесть ссылок

Белорусское. Фрагмент из книги белорусского романтика Яна Барщевского (1794–1851) “Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических повествованиях”. Или разговор с польским литератором Богданом Задурой, который много переводит на польский с белорусского и украинского.

Фрагмент из книги белорусского романтика Яна Барщевского (1794–1851) “Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических повествованиях”. Или разговор с польским литератором Богданом Задурой, который много переводит на польский с белорусского и украинского. История науки. Кровопускание: какие философские идеи подвигли медиков на то, чтобы пускать кровь больным, почему этим занимались цирюльники и кому кровопускание назначают сейчас. Или рассказ об одной из лучших советских научно-популярных книг, “Письме греческого мальчика” Соломона Лурье.

Кровопускание: какие философские идеи подвигли медиков на то, чтобы пускать кровь больным, почему этим занимались цирюльники и кому кровопускание назначают сейчас. Или рассказ об одной из лучших советских научно-популярных книг, “Письме греческого мальчика” Соломона Лурье. Контркультура. Разговор с режиссером Джемом Коэном о видеоарте, Беньямине, Шаламове и разных опытах кинопросмотра. Или история движения “тропикалия”, совершившего эстетическую революцию в Бразилии в конце 1960-х.

Разговор с режиссером Джемом Коэном о видеоарте, Беньямине, Шаламове и разных опытах кинопросмотра. Или история движения “тропикалия”, совершившего эстетическую революцию в Бразилии в конце 1960-х. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок