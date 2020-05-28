Не Covid, а носительство

Доброе утро!

Запуск пилотируемого космического корабля частной компанией SpaceX, которого все так ждали, отложили из-за плохой погоды на субботу, так что посмотрите лучше архивные картинки про Байконур. Новости такие:

В Москве не то ослабили, не то ужесточили режим ограничений: гулять теперь можно, но строго по расписанию и в масках.

Минздрав РФ поменял правила учета больных Covid-19 – теперь их станет меньше, потому что бессимптомные не считаются.

Российские врачи жалуются на давление и опасаются репрессий в будущем.

Американский президент публично ругается со своим любимым медиа, твиттером.

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Болезнь и носительство

По данным на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8338. Всего в стране свыше 370 тысяч инфицированных, 142 тысячи из них уже поправились. Общее число умерших составляло на утро среды 3968, за день в Москве скончался еще 71 человек.

Неравнодушные граждане начали жаловаться на недостоверную статистику самому Путину. По данным опроса, проведенного в профессиональных медиа, почти 80% российских врачей не доверяют официальной статистике о смертности от коронавируса. Теперь появились основания не доверять и статистике о заболеваемости: Минздрав выпустил новые рекомендации, из которых следует, что положительный тест на коронавирус, не сопровождающийся жалобами на здоровье, считается не болезнью, а “носительством” и в статистику заболеваемости и смертности попадать не должен.

Задним числом реальную картину теоретически можно будет понять по результатам тестов на антитела – вот подробный рассказ о том, как и зачем такие исследования проводятся.

Прогулки по графику

Мэр Москвы продлил действующий в Москве пропускной режим до 14 июня, но при этом с 1 июня разрешил работу непродовольственных магазинов, мастерских и предприятий бытовых услуг. С 1 же июня откроются все парки, кроме “Зарядья”, и москвичам, включая людей старше 65 лет, можно будет гулять в масках и “по графику” три раза в неделю. График будет не личный, а по домам – чтобы дом 82, гуляющий по средам и пятницам, никогда не встретился с домом 83, гуляющим по вторникам и четвергам. С пяти до девяти утра, правда, гулять можно каждый день, Москвой правят жаворонки.

При этом Роскомнадзор действует в собственном, автономном режиме: это ведомство считает, что Москва может переходить не только к первому этапу снятия ограничений, но уже и ко второму (там, правда, наверняка не смогут сказать, под какой этап подпадают прогулки по домовому графику). Более того: ведомство уже утвердило “правила профилактики” коронавируса до конца года.

Власти Петербурга, где эпидемия на спад идти не собирается, а больницы переполнены, вероятно, продлят действующие ограничения до середины июня.

В МВД обещают, что жертв домашнего насилия не будут штрафовать за нарушение самоизоляции. Это они обещают, а действуют они так, что избитый московскими полицейскими трудовой мигрант из Кыргызстана лежит теперь в больнице с черепно-мозговой травмой.

Больницы и врачи

Путин попросил Собянина направить московских врачей в регионы, в том числе в Дагестан. Там местные власти сообщают о смерти главврача детской больницы и фельдшера скорой помощи.

Жалобы на нехватку средств защиты и невыплату обещанных Путиным денег оборачиваются для медработников репрессиями: всем пригрозили увольнением, многих оштрафовали, подвергли проверкам прокуратуры, СК, МВД или ФСБ, пытались обвинить в распространении фейков – вот все эти истории с подробностями. Отдельно о давлении на сотрудников станции скорой помощи в Орле рассказано тут: угрозы поступают от самого советника губернатора. На Кубани медики вместо “путинских выплат” получили предупреждение об экстремизме.

В Москве “Социальный мониторинг” выписывает штрафы за “нарушение самоизоляции” (на самом деле за невозможность отправить селфи) в том числе и заболевшим врачам, вот их горькие монологи. Кроме того, медики опасаются, что после окончания эпидемии начнется разбор полетов, который обернется валом уголовных дел против них – появилось открытое письмо Путину с просьбой ввести мораторий на уголовное преследование врачей.

Отдельный вопрос – деньги: по данным издания “Проект”, из-за сокращения планового приема в связи с эпидемией государственные стационары и поликлиники недополучат от 45 до 140 миллиардов рублей.

Как жить

Итоговый план спасения российской экономики, который рассматривает правительство, рассчитан на восемь триллионов рублей. Большая часть этих денег уйдет пострадавшим отраслям и регионам. Мелкому бизнесу предполагается помогать не деньгами, а через регулирование, а как помогать людям, показал Путин: он поддержал увеличение минимального пособия по безработице с 1,5 рублей ($21,14) до 4,5 тысяч рублей ($63,4) – но только на три месяца.

По данным Путина, в России 1,9 млн официально зарегистрированных безработных; по данным Росстата, работы нет у 4,3 млн человек. В благотворительных организациях рассказывают, что к ним теперь обращаются даже люди, которых до эпидемии уверенно относили к среднему классу. Что будет с рынком труда, никто не знает, но вот гипотезы.

Несмотря на полную неопределенность, власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа определенно намерены соединить регионы, сегодня будут заседать рабочие группы. Как граждане пытаются сопротивляться, рассказано тут.

Для бывшего главы Чувашии иск к Путину, который он подал в Верховный суд, тоже форма сопротивления. Как выяснилось, Игнатьев лежит в больнице с двусторонним воспалением легких и прогнозы неутешительные. Верховный Суд уже отклонил часть его требований, а неотклоненные направил Путину, чтобы тот сформулировал свои возражения. Что этот случай говорит о выстроенной Путиным “вертикали власти”, здесь объясняет политолог Кынев.

Главу Удмуртии никто не увольнял, но он тоже заразился коронавирусом.

Хроники пандемии

Общее число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 5,7 миллионов, жертвами пандемии стали свыше 357 тысяч человек. Эпицентром остается Латинская Америка.

Число жертв Covid-19 в США превысило 100 тысяч человек, но заболеваемость падает, и местные власти снимают ограничения – в Вашингтоне, например, режим самоизоляции с 29 мая отменяется. О том, как сидит в Нью-Йорке в самоизоляции российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Назаренко, читайте здесь.

Президент США переключил свою энергию с коронавируса на предстоящие выборы, раскритиковав в твиттере процедуру голосования по почте. Когда Twitter пометил его твиты как содержащие неверную информацию, Трамп пригрозил своей любимой соцсети “строгой регуляцией” или закрытием. Последние времена настают.

Еврокомиссия представила план восстановления экономики ЕС: в течение семи лет предполагается потратить 750 млрд евро. План должен быть одобрен всеми странами-членами.

Шесть ссылок

Околопетербургское, к дню города. Эссе голландского слависта Кейса Верхейла “Во сне, ощупью. Воспоминания о Петербурге”. Или разбор разными учеными людьми стихотворения Бродского про то, что не надо выходить из комнаты, местами любопытный.

Эссе голландского слависта Кейса Верхейла “Во сне, ощупью. Воспоминания о Петербурге”. Или разбор разными учеными людьми стихотворения Бродского про то, что не надо выходить из комнаты, местами любопытный. Русское, коварное. Социолог объясняет, почему в России не соблюдают дистанцию в публичных местах даже в условиях эпидемии (неочевидно, но убедительно). Или отрывки из дневника немецкого офицера за 1941–42 годы о наступлении на Восточном фронте и русском национальном характере: “Вчера опять: притворившийся мертвым русский в упор коварно застрелил солдата из 1-го батальона”.

Социолог объясняет, почему в России не соблюдают дистанцию в публичных местах даже в условиях эпидемии (неочевидно, но убедительно). Или отрывки из дневника немецкого офицера за 1941–42 годы о наступлении на Восточном фронте и русском национальном характере: “Вчера опять: притворившийся мертвым русский в упор коварно застрелил солдата из 1-го батальона”. Общество. Отрывок из классической книги антрополога Мэри Дуглас “Как мыслят институты” (изд-во “Элементарные формы”). Или фрагмент исследования Аарона Перзановски и Джейсона Шульца “Конец владения. Личная собственность в цифровой экономике” (Изд. дом “Дело”).

Искренне Ваши,

Семь Сорок