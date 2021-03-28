Суровая белорусская весна

Доброе утро!

Скоропостижно скончался еще один врач омской больницы, в которой лежал Навальный. Завотделением травматологии и ортопедии Рустаму Агишеву было 63 года. Ранее от инфаркта скончался 55-летний заместитель главврача Сергей Максимишин. В остальном так:

Члены ОНК Владимирской области посетили Навального в колонии: он жалуется на боль в ноге, но ходит сам.

Мэром Якутска избрали единоросса Григорьева.

В субботу в ходе “первого протеста белорусской весны” задержали около 200 человек.

Премьер Армении уходит в отставку, чтобы в стране могли пройти досрочные выборы.

Вокруг Навального

В субботу члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области посетили Алексея Навального в колонии. По их словам, он жаловался на боль в ноге и просил помочь с получением уколов “Диклофенака”. При этом ходит он сам.

С требованием безотлагательно оказать Навальному медицинскую помощь выступили российские врачи (в количестве 24-х); внешнеполитические ведомства США и Великобритании призвали Россию допустить врачей к Навальному. Здесь о состоянии тюремной медицины в России рассказывает адвокат Эльдар Гароз, и рассказ этот неутешительный: “Даже если отбросить политический момент, осужденных в принципе крайне редко отпускают и, как правило, отпускают уже на верную смерть”.

На сайте free.navalny.com, где регистрируются желающие принять участие в митинге за освобождение Навального, отметились уже больше 350 тысяч человек – организаторы объявят дату, когда число участников перевалит за полмиллиона.

Познавательное: разговор с главой курганского штаба Навального Алексеем Шварцем, отсидевшим два раза по 30 суток за январские митинги, о крайне поучительном тюремном опыте и планах на будущее и беседа с отцом семерых детей Андреем Ломовым, получившим два года условно за то, что толкнул росгвардейцев на митинге 23 января (два месяца Ломов просидел в СИЗО).

Прочее российское

Мэром Якутска избрали кого надо, а именно единоросса Евгения Григорьева. Голосование продолжалось три дня; троих оппозиционных кандидатов, имевших шансы на победу, сняли с выборов решением суда.

Бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал жалуется на давление со стороны следствия и хочет рассказать об этом прессе. Об этом сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович (которую тем временем саму исключают из ОНК).

Министерство просвещения России одобрило серию учебников по российской и всеобщей истории под редакцией бывшего министра культуры Владимира Мединского (теперь он помощник Путина и председатель Российского военно-исторического общества). Серию презентовали на книжной ярмарке non/fiction. (Мединский назвывает пакт Молотова-Риббентропа “советским дипломатическим триумфом”, а историю о панфиловцах – “святой легендой, к которой просто нельзя прикасаться”).

В Петербурге после отбытия административного ареста во второй раз задержали белорусскую активистку Жанну Галееву – на этот раз за “организацию митинга” против сотрудничества норвежской компании Yara с “Беларуськалием” (на самом деле это был одиночный пикет).

Кому надо изменят внешность

В субботу в ходе “первой протестной акции белорусской весны” были задержаны около двухсот человек. С самого утра центр Минска был заполнен силовиками и военной техникой, во дворах микрорайонов ходили патрули и люди в штатском. Массовые задержания не дали людям собраться на акцию ни в одном из заявленных в телеграм-каналах мест. Среди задержанных были журналисты и случайные прохожие. К двум часам дня силовики отрапортовали, что в городе “не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия”.

Власти Беларуси обсуждают поправки к закону о государственной защите – они должны предоставить дополнительные меры безопасности силовикам и сотрудникам государственных медиа. Речь идет как о физической защите, так и о других мерах вплоть до "легендирования их данных" и изменения внешности.

Два разговора с уехавшими из Беларуси: скрипачкой белорусского оперного театра Аллой Джиган и художником Владимиром Грамовичем. Оба планируют возвращаться.

Вокруг света

Президент Украины Владимир Зеленский отменил датированные 2013 годом указы тогдашнего президента Виктора Януковича о назначении двух судей Конституционного суда – Александра Тупицкого и Александра Касминина. Так он пытается разрешить конституционный кризис, наступивший еще осенью, когда Верховный суд признал неконституционными ряд антикоррупционных законов.

В субботу разных городах Казахстана сотни людей вышли на митинги против строительства в стране новых китайских заводов. Места проведения акций были оцеплены полицией, везде были задержания.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что подаст в отставку в апреле. Это связано с проведением в стране досрочных парламентских выборов.

Суэцкий канал по-прежнему закрыт, вернуть контейнеровоз "Эвер Гивен" в фарватер пока не удается. Вероятнее всего, его будут частично разгружать, и это может затянуться на недели.

В Мьянме в ходе протестов за один день, субботу, убили более 100 человек. Среди жертв есть дети. Главы генштабов 12 стран, среди которых США, Великобритания и Германия, призвали военных в Мьянме прекратить насилие. В день массовых убийств демонстрантов в Мьянме прошел военный парад по случаю Дня вооруженных сил. В качестве гостя на нем присутствовал заместитель министра обороны России Александр Фомин (а сопровождал его главред “Московского комсомольца”, председатель Союза журналистов Москвы, видный правозащитник Павел Гусев). Глава военной хунты, выступая на параде, назвал Россию “верным другом”.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 9088. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 250 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 97 740 человек (+336 за сутки). О проблемах вакцинации в Европе, где продолжают действовать жесткие ограничения, читайте тут.

Шесть ссылок

История. К столетию введения НЭПа историк Сергей Гогин пытается понять, был ли он прологом к сталинизму. Или подборка рассказов российских историков о нынешней героизации чекистов и попытках противостоять этой волне.

К столетию введения НЭПа историк Сергей Гогин пытается понять, был ли он прологом к сталинизму. Или подборка рассказов российских историков о нынешней героизации чекистов и попытках противостоять этой волне. Серьезные разговоры. Интервью, которое Примо Леви дал Филиппу Роту в 1986 году в Турине. Или беседа с историком философии Ириной Вдовиной – о том, чем первая схоластика отличается от второй и зачем вообще все это изучать.

Интервью, которое Примо Леви дал Филиппу Роту в 1986 году в Турине. Или беседа с историком философии Ириной Вдовиной – о том, чем первая схоластика отличается от второй и зачем вообще все это изучать. Художества. Разговор Дмитрия Волчека с акционистом Ильей Качаевым, который пару недель назад пробежал голым по Красной площади в рамках акции “Сон смешного человека”. Или интервью с американским русистом Александаром Михаиловичем, написавшим целую книгу о митьках.

Разговор Дмитрия Волчека с акционистом Ильей Качаевым, который пару недель назад пробежал голым по Красной площади в рамках акции “Сон смешного человека”. Или интервью с американским русистом Александаром Михаиловичем, написавшим целую книгу о митьках. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram. Подписывайтесь!

Искренне Ваши,

Семь Сорок