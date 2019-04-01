Не по приколу. В первом туре президентских выборов в Украине лидирует комик

Доброе утро!

Сегодня 1 апреля, договор о дружбе между Украиной и Россией прекратил свое действие, а лидером в первом туре президентских выборов в Украине стал комик, и это не шутка, а новость.

Во второй тур президентских выборов в Украине выходят, по предварительным данным, комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Президентом Словакии избрана оппозиционная активистка Зузана Чапутова.

“Открытая Россия”, учрежденная в 2016 году в Хельсинки, самоликвидировалась. Избрано руководство другой “Открытой России”, ранее подавшей заявку на регистрацию в Минюст.

В Приморье найден мертвым солдат-срочник. Это может быть убийством.

“Судьба свела меня с марионеткой”

Явка на выборах президента Украины превысила 63%. По данным экзит-поллов и предварительным данным подсчета бюллетеней, во второй тур выходят комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. На третьем месте – глава партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко, хотя в ее штабе настаивают, что она на втором. Разрыв между Зеленским и Порошенко превышает 10%.

Комментируя данные экзит-поллов, Порошенко сказал, что судьба свела его с марионеткой Коломойского, Зеленский в ответ спросил: "Так вы марионетка Свинарчука или Свинарчук – ваша марионетка?" (Свинарчук – бывшая фамилия бывшего первого зама секретаря Совета нацбезопасности и соратника Порошенко Олега Гладковского, которого журналисты-расследователи в феврале обвинили в причастности к хищениям в оборонном комплексе Украины).

Владимир Зеленский сказал, что готов к сотрудничеству с Саакашвили, Саакашвили сказал, что тоже к этому готов. Зеленский поблагодарил всех, кто проголосовал “не по приколу”, Порошенко написал в твиттере: “1 апреля – день смеха, посмеемся и хватит”.

Серьезных нарушений на выборах отмечено не было, но вот список тех, о которых все же сообщалось.

Второй тур пройдет 21 апреля. Вот здесь можно посмотреть, как украинцы голосовали на шести предыдущих президентских выборах.

Закрыто-открытая Россия

Движение “Открытая Россия” объявило о самоликвидации ради защиты своих активистов. Самоликвидировалась организация, учрежденная в 2016 году в Хельсинки, но при этом в воскресенье на конференции движения было избрано новое руководство “Открытой России”, документы на регистрацию которой были поданы в Минюст.

Появились подробности еще одного уголовного дела об оправдании терроризма, возбужденного в связи со взрывом в приемной ФСБ в Архангельске. Жительницу Медвежьегорска подозревают в этом самом оправдании за комментарий в сети.

Власти Ингушетии отказали организаторам в проведении митинга в Магасе против соглашения о границе с Чечней и за отставку главы республики Юнус-Бека Евкурова. Раньше обещали его разрешить и только под это обещание добились, чтобы митингующие разошлись.

В лесу под Уссурийском рядом с воинской частью нашли тело солдата-срочника. Военные утверждают, что это самоубийство, правозащитники говорят, что у солдата был конфликт с командиром.

Новости российской авиации

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В (один из трех самолетов, созданных в России с нуля) совершил пробный полет над Воронежем. Он должен будет заменить в армии советские Ан-26, производившиеся в Киеве.

В авиакатастрофе погибла совладелица второй крупнейшей после “Аэрофлота” российской авиакомпании S7 Наталья Филева.

(Пока еще) в Европе

Палата общин британского парламента проведет сегодня второй раунд рейтингового голосования по нескольким альтернативным вариантам брекзита. Великобритания может либо выйти из ЕС без соглашения 12 апреля, либо представить Евросоюзу понятный план дальнейших действий и получить длительную отсрочку. Часть членов кабинета Терезы Мэй склоняются к жесткому брекзиту, еще часть министров обещают подать в отставку, если это произойдет. Ранее парламент запретил правительству выход из ЕС без договора.

Президентом Словакии избрана Зузана Чапутова – активистка, прославившаяся тем, что сумела добиться закрытия свалки рядом со своим родным городом. Чапутову поддержала широкая коалиция проевропейски настроенных политиков. Во втором туре она опередила кандидата от правящей партии Smer, заместителя главы Еврокомиссии Мароша Шефчовича. Чапутова вступит в должность 15 июня.

Во Франции на выходных продолжились акции “желтых жилетов”.

Культурное

В Москве вручили кинопремию “Ника”. Главный приз получил фильм Алексея Федорченко "Война Анны", лучшим режиссером стал Кирилл Серебренников с фильмом “Лето”. Участники церемонии потребовали освобождения Серебренникова.

Картина “Спаситель мира”, в 2011 году атрибутированная Леонардо, куда-то пропала. После продажи на аукционе она должна была поступить в Лувр в Абу-Даби, откуда осенью поехала бы на выставку в настоящий Лувр, но в Абу-Даби полотно так и не появилось. Да и провенанс у него сомнительный.

Шесть ссылок

Искренне Ваши,

Семь Сорок