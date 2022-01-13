В порядке контрустрашения

Доброе утро!

Николай Валуев – некогда боксер, а ныне депутат Госдумы, известный своей страстью к незаконной охоте, – возглавил экспертный совет по особо охраняемым природным территориям при Министерстве природных ресурсов и экологии России. В остальном так:

По итогам переговоров между Россией и НАТО замглавы российского МИД пообещал отвечать на сдерживание – контрсдерживанием, а на устрашение – контрустрашением.

По данным CIT, Россия перебрасывает военных и технику из Сибири и Дальнего Востока в западные регионы страны.

В трех областях Казахстана отменено чрезвычайное положение. Сегодня должен возобновить работу аэропорт Алматы и начаться вывод войск ОДКБ.

В Москве участник акции в поддержку Навального, кинувший файер в сторону полицейского, приговорен к пяти годам колонии (никто не пострадал).

Риск европейской войны

В Брюсселе впервые с 2019 года состоялось заседание Совета Россия – НАТО при участии постоянных представителей 30 стран – членов НАТО, генсека организации Йенса Столтенберга и заместителя госсекретаря США Венди Шерман. Россию представляли замминистра обороны Александр Фомин и замглавы МИД Александр Грушко.

По итогам встречи Грушко заявил о расхождениях по фундаментальным вопросам и обещал отвечать на “сдерживание контрсдерживанием, на устрашение – контрустрашением”, а в крайнем случае прибегнуть и к военным мерам. Генсек НАТО, со своей стороны, повторил, что Россия не имеет ни малейшего права диктовать НАТО, как ему развиваться в дальнейшем, подчеркнул оборонительный характер союза и пообещал ответить санкциями на эскалацию ситуации вокруг Украины. При всем при этом диалог решено продолжить (потому что, по оценкам Столтенберга, имеется риск нового вооруженного конфликта в Европе), вопрос об открытии представительств России при НАТО и НАТО в Москве тоже будет рассматриваться. Сегодня в Брюсселе пройдет встреча между представителями России и ОБСЕ.

На этом фоне аналитики расследовательской группы Conflict Intelligence Team сообщили о переброске военных и техники из Сибири и Дальнего Востока на запад России. Для чего это делается, не ясно.

Уже после переговоров между Россией и НАТО стало известно, что Эстония, Латвия и Литва попросили НАТО увеличить военное присутствие на своей территории (эту просьбу рассмотрят в середине февраля на встрече министров обороны стран-членов).

В Сенате США демократы представили законопроект о санкциях против России на случай ее военной агрессии в отношении Украины: они предполагают заморозку активов и запрет на въезд для высших российских чиновников, включая Путина, санкции в отношении российских банков, госдолга и “Северного потока–2”. Документ также предусматривает наращивание военной помощи Украине в случае российской агрессии. Важность этого законопроекта неочевидна, потому что почти все вышеперечисленные меры администрация Байдена может ввести и без согласия Конгресса.

Вирус ящура

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил чрезвычайное положение в трех областях Казахстана. Сегодня должен возобновить работу аэропорт Алматы и начаться вывод войск ОДКБ из страны. По вопросу о том, произойдет это или нет, мнения российских и казахстанских экспертов по-прежнему расходятся: российский политолог Леонид Гозман уверен, что Путин постарается оставить российских военных в Казахстане, тогда как профессор Казахстанско-немецкого университета Алматы Рустам Бурнашев не понимает, зачем это Путину.

В пользу гозмановской версии говорит тревожное сообщение Россельхознадзора о запрете ввоза животноводческой продукции из Казахстана из-за ухудшения обстановки с вирусом ящура. Ранее это ведомство активно “регулировало” отношения России и Турции, в нужный момент обнаруживая в турецких овощах то гниль, то “вирус морщинистости”, то плодовых мух. Россотрудничество тоже подает тревожный сигнал: глава этого ведомства Евгений Примаков (внук бывшего российского премьера) назвал нового министра информации Казахстана "русофобской дрянью" и сказал, что не будет с ним работать.

Как минимум президента Казахстана русофобом назвать нельзя: у него русская жена, владеющая квартирой и дачей в Москве (объекты записаны на “Российскую Федерацию”), его сын Тимур ведет (или, как минимум, вел) бизнес в России. Недавно Тимур Токаев поменял имя и стал Кемелом Токаевым – в честь дедушки, автора книг о советских чекистах в Казахстане (здесь все это расписано подробно).

Насколько косметическим будет развенчивание культа личности Назарбаева в Казахстане, пока не ясно, известно только, что старшая дочь елбасы Дарига не явилась на заседание парламента, объяснив это ковидом. Здесь казахский журналист Айдос Садыков рассказывает о политических слухах и версиях событий, циркулирующих в стране.

Русская жизнь

Активист Шиеса Андрей Христофоров, называющий себя Древархом Просветленным, приговорен к году лишения свободы условно с отсрочкой исполнения наказания на год. Суд признал его виновным в нападении на полицейского во время акций протеста против строительства полигона для московского мусора под Архангельском. С 2019 по 2021 год Древарх скрывался в Украине.

22-летний москвич Вячеслав Игумнов приговорен к пяти годам колонии за то, что бросил файер в сторону полицейского на акции в поддержку Навального 23 января прошлого года (никто не пострадал, Игумнов признал вину и раскаялся).

Координатор тверского отделения движения за права избирателей “Голос” Артем Важенков выяснил, что его включили в реестр “иностранных агентов” за иностранное финансирование: 1 апреля 2021 года он продал накопившиеся у него мили одной из авиакомпаний, а деньги за это ему почему-то пришли со счета гражданки Нигерии. Координатору “Голоса” в Алтайском крае Катерине Кильтау 200 рублей перевел неизвестный ей гражданин Таджикистана – этот факт иностранного финансирования вкупе с тем, что она дала комментарий региональному проекту Радио Свобода “Сибирь.Реалии”, стал основанием для включения ее в реестр “иностранных агентов”.

Адвокат Юрия Жданова – отца бывшего директора ФБК Ивана Жданова – пояснил, что Жданова-старшего заключили в СИЗО на время рассмотрения апелляции за нарушение подписки о невыезде, которую с него забыли взять. Поскольку никакой подписки Юрий Жданов не давал, он решил поехать на Новый год к своей 83-летней тете, которая живет в Нижегородской области. Там он сейчас и сидит в СИЗО.

Подробный рассказ о давлении на екатеринбургский Ресурсный центр для ЛГБТ читайте здесь. На юриста центра Анну Плюснину составлены два административных протокола о “пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних”, сайт центра заблокирован, а организация-учредитель внесена в реестр “иностранных агентов”.

В Москве продолжаются аресты нацболов.

США ужесточили санкции против КНДР. В список попала российская компания "Парсек", которая, согласно российским документам, занимается розничной торговлей, а по сведениям госсекретаря США Блинкена, является “ключевым источником” товаров и технологий для ракетной программы КНДР.

Белорусское

В Москве освобожден из СИЗО гражданин Беларуси Андрей Казимиров, просидевший там год. На родине Казимирова обвиняют в участии в “массовых беспорядках”, российская Генпрокуратура одобрила его экстрадицию, однако ЕСПЧ запретил его выдачу в связи с грозящими пытками, и российские власти почему-то выполнили это решение. Освобождение связано с истечением предельного срока содержания под стражей – 12 месяцев.

Юрист "Офиса по правам людей с инвалидностью" Олег Граблевский уехал из Беларуси. Граблевского и главу “Офиса” Сергея Дроздовского задержали в начале февраля прошлого года, 31 июля Граблевский был освобожден из-под стражи под личное поручительство. Белорусские власти ликвидировали “Офис” в августе.

Хроники пандемии

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом продолжает показывать рост суточной заболеваемости COVID-19 (+17 946 новых случаев), но смертность при этом падает (745 человек за сутки). Московские власти не исключают ужесточения ограничений в случае перегрузки стационаров из-за распространения омикрона.

По данным ВОЗ, число заражений COVID-19 в мире выросло на 55% за неделю.

Британский парламент в среду разбирал недостойное поведение премьера Бориса Джонсона, который признал, что участвовал в вечеринке на Даунинг-стрит во время локдауна. Джонсон каялся, как первоклассник, но в отставку уходить отказался.

Шесть ссылок

Седая древность. Рассказ о том, как африканские археологи борются с наследием колониализма и меняют представления о прошлом континента. Или отрывок из книги фольклориста Александры Барковой “Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”) – о Матери-сыре земле, хлебе и печи.

Рассказ о том, как африканские археологи борются с наследием колониализма и меняют представления о прошлом континента. Или отрывок из книги фольклориста Александры Барковой “Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”) – о Матери-сыре земле, хлебе и печи. Среднеазиатское. Рассказ о том, что происходило в Таджикистане накануне распада СССР. Или фрагмент из книги Адиба Халида “Создание Узбекистана. Нация, империя и революция в раннесоветский период” (изд-во Academic Studies Press) – о событиях 1919–1920 годов.

Рассказ о том, что происходило в Таджикистане накануне распада СССР. Или фрагмент из книги Адиба Халида “Создание Узбекистана. Нация, империя и революция в раннесоветский период” (изд-во Academic Studies Press) – о событиях 1919–1920 годов. Наука. Отрывок из книги канадского биолога Стивена Хёрда “Усоногий рак Чарльза Дарвина и паук Дэвида Боуи” (издательство “Альпина нон-фикшн”) – о том, как биологи дают названия только что открытым видам. Или фрагмент из книги американского популяризатора науки Джеймса Глика “Хаос” – об истории возникновения науки о хаосе.

Искренне Ваши,

Семь Сорок