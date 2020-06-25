Доброе утро!

Сегодня в России начинается “голосование до дня голосования” о поправках к Конституции. В объявленный выходным день военных парадов почти ничего не случилось:

На параде в Москве не досчитались высокого иностранного гостя: президента Кыргызстана отправили на карантин. В Петербурге парад прошел без аншлага.

В Москве подозрительно много открепившихся для онлайн-голосования.

“Медуза” узнала, как работодатели будут контролировать участие своих сотрудников в “плебесците”.

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Парад в годовщину парада

В Москве и еще 27 городах России прошли военные парады, которые должны были состояться 9 мая, но были отложены из-за эпидемии. На параде в Москве Путин опять боролся за историческую правду (“на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом”) и принимал немногочисленных высоких гостей. Один из них – президент Кыргызстана – до парада не дошел (его изолировали в связи с тем, что у двух членов его делегации оказался положительный тест на Covid-19), другой – президент Беларуси – ни в какую не хотел сидеть и стоять рядом с Путиным (в ответ Путин не подал руки Коле – сыну Лукашенко, которого белорусский президент всюду с собой возит). Вот смешное видео про все это.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, не приехавший на парад из-за важного дня рождения (оно 29 июня, ему исполнится 63 года), написал стишки, которые надо исполнять на мотив “Журавлей”: “Я искренне любуюсь журавлями, / Когда они задумчиво летят. / Размеренно проходят дни за днями, / А мы все ждем тебя с войны, солдат!”.

В Петербурге, где продолжают действовать коронавирусные ограничения, парад прошел без аншлага, никаких массовых народных гуляний, обычных для Дня Победы, на Невском не наблюдалось. Зато на Дворцовой присутствовали 220 ветеранов без масок, потому что они, по словам губернатора Беглова, “фашистов не боялись, а уж коронавируса тем более”.

На параде в Севастополе в аннексированном Крыму специально отреставрированный по такому случаю танк времен войны потерял управление и чуть не въехал в толпу.

А вечером опять были салюты.

Нужно уважить

Сегодня в России начинается “голосование до дня голосования” по поправкам к Конституции. Каждый день ЦИК будет публиковать сводки о количестве уже отдавших свои голоса – все это будет продолжаться, собственно, до “дня голосования” 1 июля.

По неофициальным данным, Путин хочет, чтобы явка на этом мероприятии была не меньше 55% (именно столько граждан голосовали в 1993 году за действующую Конституцию России), а “за” проголосовали 60%–65%. Эти результаты будут обеспечены двумя методами:

“Диверсификацией” процесса голосования. Он растянут во времени и перенесен из-под контроля наблюдателей за пределы избирательных участков, в том числе и в интернет. Как говорит член совета движения “Голос” политолог Виталий Ковин, “все, что раньше избирательное законодательство так или иначе запрещало, сейчас решили испробовать”. Отдельные вопросы вызывает онлайн-голосование, проходящее в Москве и Нижегородской области: в Москве, как заметил исследователь электоральной статистики Сергей Шпилькин, каждый седьмой избиратель открепился для электронного голосования, причем на некоторых участках открепившихся больше, чем самих избирателей, и в УИКах не знают, почему так вышло. Обладателей российских паспортов, живущих в сепаратистских регионах на востоке Украины, будут для голосования свозить на автобусах в Ростовскую область.

Он растянут во времени и перенесен из-под контроля наблюдателей за пределы избирательных участков, в том числе и в интернет. Как говорит член совета движения “Голос” политолог Виталий Ковин, “все, что раньше избирательное законодательство так или иначе запрещало, сейчас решили испробовать”. Отдельные вопросы вызывает онлайн-голосование, проходящее в Москве и Нижегородской области: в Москве, как заметил исследователь электоральной статистики Сергей Шпилькин, каждый седьмой избиратель открепился для электронного голосования, причем на некоторых участках открепившихся больше, чем самих избирателей, и в УИКах не знают, почему так вышло. Обладателей российских паспортов, живущих в сепаратистских регионах на востоке Украины, будут для голосования свозить на автобусах в Ростовскую область. Мобилизация голосовальщиков на рабочих местах. Практически из всех регионов сообщают, что сотрудников бюджетных предприятий и крупных корпораций руководство настойчиво просит открепиться с участка по месту прописки и прикрепиться на конкретно названный участок, расположенный рядом с работой. Степень настойчивости просьб разная. В одной из петербургских больниц, работающих с Covid-19, главврач сказал: “Вам дали доплаты за ковид? Нужно уважить”. Спустить на тормозах эти настойчивые просьбы, похоже, нельзя – “Медуза” подробно описала систему контроля за явкой на голосование: предприятия заранее загружают списки тех, кто должен явиться, на специальный сайт votely.ru, где им присваивается индивидуальный QR-код, а на участках волонтеры – под видом лотерей, викторин и опросов на тему, не присвоить ли нашему дорогому Барнаулу звание “города трудовой доблести”, – будут эти коды сканировать.

Среди поправок, которые предстоит одобрить россиянам, есть и та, что касается определения брака как союза мужчины и женщины. Для чего вносить в Основной закон норму Семейного кодекса, здесь объясняют эксперты.

Тем временем коронавирус

По официальным данным на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России опять упал – до 7176. Всего инфицированных в стране – почти 607 тысяч, 369 тысяч из них поправились. Число жертв коронавируса составляло на утро среды 8513, за день в Москве скончались еще 12 человек (эта цифра день ото дня падает стремительнее прочих).

Вот интересный материал о битве с эпидемией в Москве, которую выиграл (во всяком случае, пока так кажется) ценой ссоры с Путиным мэр Собянин.

Во всем мире зафиксировано 9,5 млн случаев Covid-19, умерло почти 484 тысячи человек, 100 тысяч из них – в странах Латинской Америки, которая является сейчас очагом пандемии.

Все остальное

В Чечне погибла 23-летняя женщина – возможно, от домашнего насилия. Ее мать извинилась перед Кадыровым за то, что поддержала эту версию. Результатов экспертизы, проведенной после эксгумации срочно захороненного тела, еще нет.

В Красноярске, несмотря на выходной, прошли очередные обыски у Свидетелей Иеговы.

Прокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косова.

Президент Польши на встрече с Трампом в Вашингтоне попросил нарастить присутствие американских войск на своей территории.

В Прикарпатье на западе Украины – крупнейшее наводнение с 2008 года. Затоплены даже больницы, в которых лечат пациентов с коронавирусом.

Шесть ссылок

Развлекательная история литературы. Большой текст о маленьких собачках в русской словесности – не только Муму и белый шпиц Анны Сергеевны. Или забавные отчеты писателей о том, чем они занимались в Швейцарии – кто чем.

Большой текст о маленьких собачках в русской словесности – не только Муму и белый шпиц Анны Сергеевны. Или забавные отчеты писателей о том, чем они занимались в Швейцарии – кто чем. Войны в искусстве. Отличное эссе Кирилла Кобрина о поэме Александра Чака “Задетые вечностью” и об анабасисах от Ксенофонта до Гашека. Или разговор с украинскими художниками Лией и Андреем Достлевыми об их многолетнем перформансе “Зализывание ран войны” и о соответствующей войне, разумеется.

Отличное эссе Кирилла Кобрина о поэме Александра Чака “Задетые вечностью” и об анабасисах от Ксенофонта до Гашека. Или разговор с украинскими художниками Лией и Андреем Достлевыми об их многолетнем перформансе “Зализывание ран войны” и о соответствующей войне, разумеется. Кино. Фрагмент из книги Олега Ковалова, Евгения Марголита и Марианны Киреевой “Советский экспрессионизм: От Калигари до Сталина” (изд-во “Порядок слов”) – о возрождении авангардных и экспрессионистских традиций в фильме “Республика ШКИД”. Или разговор с художницей и кинорежиссером Саодат Исмаиловой о современном кино стран Центральной Азии.

Искренне Ваши,

Семь Сорок