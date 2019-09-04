Судный день в Москве

Доброе утро!

Суд в Кыргызстане арестовал мечеть. В российских судах все внимание направлено на человека:

Владислав Синица приговорен к пяти годам за твит, Иван Подкопаев осужден на три года за баллончик, Данила Беглец – на два года за то, что потянул за рукав сотрудника Росгвардии.

Дело о “массовых беспорядках” в Москве переформатируется: с четверых человек сняты обвинения, двое переведены под домашний арест.

Верховная Рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность с 2020 года.

Парламент Великобритании отобрал у правительства право определять повестку заседаний и сегодня попытается законодательно запретить премьеру выход из ЕС без договора.

Пять лет за твит

Конфигурация “московского дела”, возникшего как реакция властей на массовые протесты июля-августа, резко поменялась.

Три человека получили реальные сроки. Владислава Синицу приговорили к пяти годам тюрьмы за твит, в котором он поддержал деанонимизацию сотрудников Росгвардии и полиции, аргументируя это тем, что тогда они начнут действовать осторожнее, опасаясь за безопасность своих детей. Синица вину не признал. Вот разговор с его матерью и братом. По обвинению в насилии в отношении представителя власти Иван Подкопаев получил три года тюрьмы (распылил баллончик), Данила Беглец – два года (потянул полицейского за рукав).

приговорили к пяти годам тюрьмы за твит, в котором он поддержал деанонимизацию сотрудников Росгвардии и полиции, аргументируя это тем, что тогда они начнут действовать осторожнее, опасаясь за безопасность своих детей. Синица вину не признал. Вот разговор с его матерью и братом. По обвинению в насилии в отношении представителя власти получил три года тюрьмы (распылил баллончик), – два года (потянул полицейского за рукав). Сегодня будут вынесены приговоры Евгению Коваленко (метнул урну, обвинение требует пять лет) и Кириллу Жукову (поднял забрало росгвардейцу, обвинение просит 4,5 года).

(метнул урну, обвинение требует пять лет) и (поднял забрало росгвардейцу, обвинение просит 4,5 года). С четверых человек сняты обвинения, они вышли из СИЗО на свободу. Это Сергей Абаничев (бросил на землю пластиковый стаканчик), Даниил Конон , Владислав Барабанов (якобы “координировали беспорядки”) и Валерий Костенок (бросил пластиковую бутылку в полицейских). Вот разговор с Костенком сразу после освобождения.

(бросил на землю пластиковый стаканчик), , (якобы “координировали беспорядки”) и (бросил пластиковую бутылку в полицейских). Вот разговор с Костенком сразу после освобождения. Два человека переехали из СИЗО под домашний арест: волонтер штаба Любови Соболь Сергей Фомин , якобы “прикрывавшийся ребенком” своих родственников Проказовых, и студент ВШЭ Егор Жуков . С Жукова сняли обвинение в участии в массовых беспорядках, но предъявили другое – в призывах к экстремистской деятельности в блоге. Его дело будет вести следователь Алексей Северилов, который раньше расследовал дело Надежды Савченко.

, якобы “прикрывавшийся ребенком” своих родственников Проказовых, и студент ВШЭ . С Жукова сняли обвинение в участии в массовых беспорядках, но предъявили другое – в призывах к экстремистской деятельности в блоге. Его дело будет вести следователь Алексей Северилов, который раньше расследовал дело Надежды Савченко. При этом суд арестовал на два месяца задержанного ранее Никиту Чирцова (он якобы толкнул полицейского). Кроме Чирцова, по обвинению в насилии по отношению к полицейским в СИЗО сидят еще трое. Кроме того, Константина Котова обвиняют по “дадинской” статье о многократных нарушениях на митингах. По делу о “массовых беспорядках” в СИЗО остается волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло.

Вот здесь это все в одной картинке, а здесь – письма обвиняемых по “московскому делу” из СИЗО. Сегодня в Москве пройдет благотворительный аукцион в их поддержку.

Административные дела

Суд арестовал на 10 суток председателя незарегистрированной Либертарианской партии Сергея Бойко и на 30 суток активиста Марка Гальперина, обоих – за участие в шествии 31 августа. Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева в этой же связи задержали, составили протокол и отпустили до суда.

Суд оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь на 300 тысяч рублей. Это уже пятый штраф с начала протестов, общая сумма вынесенных Соболь штрафов достигла 1 230 000 рублей.

Детский омбудсмен Москвы требует проверить полицейских, задержавших в понедельник вечером Илью Азара. Они оставили в незапертой квартире его двухлетнюю дочь, а это “оставление в опасности”.

Выборы и митинги

Сегодня специальная комиссия Госдумы продолжит разбираться в иностранном вмешательстве в московские выборы (оно выражается в двух твитах – “Немецкой волны” и Госдепа), а ЦИК будет проверять законность “умного голосования” Навального.

Разбор предложенной Навальным стратегии “умного голосования” со всеми за и против читайте тут, а сам Навальный продолжает, как и обещал, публиковать по расследованию в день – последнее посвящено квартирам главы фракции “Единой России” в Мосгордуме.

По данным “Левада-Центра”, 20% россиян готовы лично участвовать в акциях с политическими требованиями, 30% эти акции поддерживают. Не зря коммунисты подали заявки сразу на три митинга после выборов.

Русская жизнь

В годовщину штурма бесланской школы, в Москве прошла акция памяти. Вот здесь хорошая памятка о фактах, признавать которые российские власти отказываются и спустя 15 лет после трагедии. А здесь рассказ о том, как выжившие справляются с последствиями.

Радио Свобода продолжает выяснять, что именно случилось на военном полигоне близ Нёноксы 8 августа и находит новые подтверждения тому, что взрыв произошел под водой при попытке поднять на поверхность компактный ядерный реактор. Понтоны, оставленные военными у берега, сильно фонят. Выставленная вокруг них охрана бежала, оставив после себя ящики с вещами и едой.

В Свердловской области на 20 тысяч рублей оштрафовали пенсионера, который хотел установить табличку в память о том, что его поселок в 1959 году посетил Ричард Никсон (несанкционированная акция во время установки), в Петербурге за одиночный пикет на 10 тысяч рублей оштрафовали школьника.

Продолжаются дела об “оправдании терроризма” в связи с комментариями о самоподрыве подростка в здании архангельского ФСБ. Обвиняются по меньшей мере шесть человек, вот рассказ о них.

Битва за брекзит

Парламент Великобритании отобрал у правительства право определять повестку и сегодня начнет рассматривать закон, запрещающий выход из ЕС без договора. Этому голосованию предшествовал “бунт” в рядах тори – 21 депутат-консерватор проголосовал против своего правительства вместе с оппозицией. После голосования премьер Джонсон сказал, что поставит вопрос о досрочных выборах, однако оппозиция готова обсуждать его только после того, как запрет на “жесткий брекзит” станет законом. Ради этого парламент готов работать по ночам и на выходных (последнее случалось за последние 80 лет только три раза). Подробнее здесь.

И прочее очень важное

Верховная Рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность с 2020 года (неподсудность депутатов за политические решения и высказывания при этом сохраняется).

В премьеры Грузии выдвинут глава МВД Гахария – именно тот человек, отставки которого требовали протестующие в июне.

Журналисты выяснили, с кем именно в Москве вели переговоры о финансировании помощники лидера итальянской правопопулистской партии Маттео Сальвини – один из переговорщиков связан с ультраконсервативным идеологом Дугиным, а другой – с помощником спикера Госдумы Плигиным.

Шесть ссылок

История. Рассказ об автономной индустриальной колонии "Кузбасс" (АИК) – организации иностранных рабочих, которая помогала восстанавливать и развивать угольную промышленность региона с печальными для многих ее членов последствиями. Или конспект лекции экономиста Андрея Маркевича, в которой он разбирает мифы об советском экономическом росте, необходимости большого террора для индустриализации и эффективности плана.

Рассказ об автономной индустриальной колонии "Кузбасс" (АИК) – организации иностранных рабочих, которая помогала восстанавливать и развивать угольную промышленность региона с печальными для многих ее членов последствиями. Или конспект лекции экономиста Андрея Маркевича, в которой он разбирает мифы об советском экономическом росте, необходимости большого террора для индустриализации и эффективности плана. Отрывки. Симпатичная подборка фрагментов из сочинений Альберто Мангеля – директора Национальной библиотеки Аргентины, то есть, можно сказать, наследника Борхеса. Или глава из книги Константина Михайлова “Маленький плохой заяц” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) о койсанах, затерянной ветви человечества, и зловещем зайце, который дрался с луной.

Симпатичная подборка фрагментов из сочинений Альберто Мангеля – директора Национальной библиотеки Аргентины, то есть, можно сказать, наследника Борхеса. Или глава из книги Константина Михайлова “Маленький плохой заяц” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) о койсанах, затерянной ветви человечества, и зловещем зайце, который дрался с луной. Литературное. Симпатичный проект, в рамках которого молодые российские поэты рассказывают, чего они ждут от будущего, а молодые художники это будущее рисуют. Или рассказ японского писателя Сига Наоя (1883–1971), практически неизвестного в России.

Искренне Ваши,

Семь Сорок