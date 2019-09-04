Судный день в Москве

Доброе утро!
Суд в Кыргызстане арестовал мечеть. В российских судах все внимание направлено на человека:
- Владислав Синица приговорен к пяти годам за твит, Иван Подкопаев осужден на три года за баллончик, Данила Беглец – на два года за то, что потянул за рукав сотрудника Росгвардии.
- Дело о “массовых беспорядках” в Москве переформатируется: с четверых человек сняты обвинения, двое переведены под домашний арест.
- Верховная Рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность с 2020 года.
- Парламент Великобритании отобрал у правительства право определять повестку заседаний и сегодня попытается законодательно запретить премьеру выход из ЕС без договора.
Пять лет за твит
Конфигурация “московского дела”, возникшего как реакция властей на массовые протесты июля-августа, резко поменялась.
- Три человека получили реальные сроки. Владислава Синицу приговорили к пяти годам тюрьмы за твит, в котором он поддержал деанонимизацию сотрудников Росгвардии и полиции, аргументируя это тем, что тогда они начнут действовать осторожнее, опасаясь за безопасность своих детей. Синица вину не признал. Вот разговор с его матерью и братом. По обвинению в насилии в отношении представителя власти Иван Подкопаев получил три года тюрьмы (распылил баллончик), Данила Беглец – два года (потянул полицейского за рукав).
- Сегодня будут вынесены приговоры Евгению Коваленко (метнул урну, обвинение требует пять лет) и Кириллу Жукову (поднял забрало росгвардейцу, обвинение просит 4,5 года).
- С четверых человек сняты обвинения, они вышли из СИЗО на свободу. Это Сергей Абаничев (бросил на землю пластиковый стаканчик), Даниил Конон, Владислав Барабанов (якобы “координировали беспорядки”) и Валерий Костенок (бросил пластиковую бутылку в полицейских). Вот разговор с Костенком сразу после освобождения.
- Два человека переехали из СИЗО под домашний арест: волонтер штаба Любови Соболь Сергей Фомин, якобы “прикрывавшийся ребенком” своих родственников Проказовых, и студент ВШЭ Егор Жуков. С Жукова сняли обвинение в участии в массовых беспорядках, но предъявили другое – в призывах к экстремистской деятельности в блоге. Его дело будет вести следователь Алексей Северилов, который раньше расследовал дело Надежды Савченко.
- При этом суд арестовал на два месяца задержанного ранее Никиту Чирцова (он якобы толкнул полицейского). Кроме Чирцова, по обвинению в насилии по отношению к полицейским в СИЗО сидят еще трое. Кроме того, Константина Котова обвиняют по “дадинской” статье о многократных нарушениях на митингах. По делу о “массовых беспорядках” в СИЗО остается волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло.
Вот здесь это все в одной картинке, а здесь – письма обвиняемых по “московскому делу” из СИЗО. Сегодня в Москве пройдет благотворительный аукцион в их поддержку.
Административные дела
- Суд арестовал на 10 суток председателя незарегистрированной Либертарианской партии Сергея Бойко и на 30 суток активиста Марка Гальперина, обоих – за участие в шествии 31 августа. Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева в этой же связи задержали, составили протокол и отпустили до суда.
- Суд оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь на 300 тысяч рублей. Это уже пятый штраф с начала протестов, общая сумма вынесенных Соболь штрафов достигла 1 230 000 рублей.
- Детский омбудсмен Москвы требует проверить полицейских, задержавших в понедельник вечером Илью Азара. Они оставили в незапертой квартире его двухлетнюю дочь, а это “оставление в опасности”.
Выборы и митинги
- Сегодня специальная комиссия Госдумы продолжит разбираться в иностранном вмешательстве в московские выборы (оно выражается в двух твитах – “Немецкой волны” и Госдепа), а ЦИК будет проверять законность “умного голосования” Навального.
- Разбор предложенной Навальным стратегии “умного голосования” со всеми за и против читайте тут, а сам Навальный продолжает, как и обещал, публиковать по расследованию в день – последнее посвящено квартирам главы фракции “Единой России” в Мосгордуме.
- По данным “Левада-Центра”, 20% россиян готовы лично участвовать в акциях с политическими требованиями, 30% эти акции поддерживают. Не зря коммунисты подали заявки сразу на три митинга после выборов.
Русская жизнь
- В годовщину штурма бесланской школы, в Москве прошла акция памяти. Вот здесь хорошая памятка о фактах, признавать которые российские власти отказываются и спустя 15 лет после трагедии. А здесь рассказ о том, как выжившие справляются с последствиями.
- Радио Свобода продолжает выяснять, что именно случилось на военном полигоне близ Нёноксы 8 августа и находит новые подтверждения тому, что взрыв произошел под водой при попытке поднять на поверхность компактный ядерный реактор. Понтоны, оставленные военными у берега, сильно фонят. Выставленная вокруг них охрана бежала, оставив после себя ящики с вещами и едой.
- В Свердловской области на 20 тысяч рублей оштрафовали пенсионера, который хотел установить табличку в память о том, что его поселок в 1959 году посетил Ричард Никсон (несанкционированная акция во время установки), в Петербурге за одиночный пикет на 10 тысяч рублей оштрафовали школьника.
- Продолжаются дела об “оправдании терроризма” в связи с комментариями о самоподрыве подростка в здании архангельского ФСБ. Обвиняются по меньшей мере шесть человек, вот рассказ о них.
Битва за брекзит
Парламент Великобритании отобрал у правительства право определять повестку и сегодня начнет рассматривать закон, запрещающий выход из ЕС без договора. Этому голосованию предшествовал “бунт” в рядах тори – 21 депутат-консерватор проголосовал против своего правительства вместе с оппозицией. После голосования премьер Джонсон сказал, что поставит вопрос о досрочных выборах, однако оппозиция готова обсуждать его только после того, как запрет на “жесткий брекзит” станет законом. Ради этого парламент готов работать по ночам и на выходных (последнее случалось за последние 80 лет только три раза). Подробнее здесь.
И прочее очень важное
- Верховная Рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность с 2020 года (неподсудность депутатов за политические решения и высказывания при этом сохраняется).
- В премьеры Грузии выдвинут глава МВД Гахария – именно тот человек, отставки которого требовали протестующие в июне.
- Журналисты выяснили, с кем именно в Москве вели переговоры о финансировании помощники лидера итальянской правопопулистской партии Маттео Сальвини – один из переговорщиков связан с ультраконсервативным идеологом Дугиным, а другой – с помощником спикера Госдумы Плигиным.
Шесть ссылок
- История. Рассказ об автономной индустриальной колонии "Кузбасс" (АИК) – организации иностранных рабочих, которая помогала восстанавливать и развивать угольную промышленность региона с печальными для многих ее членов последствиями. Или конспект лекции экономиста Андрея Маркевича, в которой он разбирает мифы об советском экономическом росте, необходимости большого террора для индустриализации и эффективности плана.
- Отрывки. Симпатичная подборка фрагментов из сочинений Альберто Мангеля – директора Национальной библиотеки Аргентины, то есть, можно сказать, наследника Борхеса. Или глава из книги Константина Михайлова “Маленький плохой заяц” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) о койсанах, затерянной ветви человечества, и зловещем зайце, который дрался с луной.
- Литературное. Симпатичный проект, в рамках которого молодые российские поэты рассказывают, чего они ждут от будущего, а молодые художники это будущее рисуют. Или рассказ японского писателя Сига Наоя (1883–1971), практически неизвестного в России.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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