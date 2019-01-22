Дерипаска на рыбалке

Доброе утро!

В Красноярске новый флешмоб. Жители города шлют депутатам Госдумы и членам Совета Федерации посылки с мусором, демонстрируя результаты “мусорной реформы”: плата за вывоз мусора выросла, но получатели этой платы с вывозом не справляются. “Вот, берите и нюхайте родной мусор Красноярска”, – говорит в видеообращении к депутатам местная активистка. А события такие:

В России завели первое уголовное дело о работе “нежелательной организации”. У активистов “Открытой России” в разных городах прошли обыски.

Навальный обнародовал аудиозаписи, из которых следует, что Дерипаска и его приближенные добивались ареста Насти Рыбки в Таиланде.

Компания комика Владимира Зеленского (он намерен баллотироваться в президенты Украины) в 2017 году получила 35 млн рублей от Минкульта РФ на съемку фильма.

Евросоюз ввел санкции против главы ГРУ, его зама и “Петрова” с “Бошировым”.

Тереза Мэй не предложила британскому парламенту никакого плана “Б”. Новое голосование по старому проекту договора намечено на 29 января.

От двух до шести

В Ростове-на-Дону против члена федерального совета движения “Открытая Россия” Анастасии Шевченко возбуждено первое в России уголовное дело по статье 284.1 – осуществление деятельности “нежелательной” организации. По этой статье предусмотрено от двух до шести лет заключения. Административные дела на эту тему уже возбуждались – в Чувашии, Краснодаре, Казани. Координатора “Открытой России” в Пскове и ее мужа арестовали по обвинению в сбыте наркотиков.

Параллельно в разных городах прошли обыски у людей, связанных с “Открытой Россией”. Здесь о них рассказывают координатор правозащиты "Открытой России" Алексей Прянишников и адвокат Павел Чиков.

В “Открытой России” называют дело сфабрикованным, потому что в список нежелательных организаций внесена британская организация Open Russia, которая в настоящее время не ведет никакой деятельности.

Дерипасковое

Алексей Навальный опубликовал аудиозаписи телефонных разговоров (предположительно) людей из окружения Олега Дерипаски. Участники одного из них обсуждают задержание Насти Рыбки в Таиланде в феврале 2018 года и настаивают, что Рыбка, Алекс Лесли и другие задержанные за проведение секс-тренингов в Паттайе должны сесть в тюрьму. Навальный утверждает, что эти записи ему прислали анонимно “пару месяцев назад”. Он идентифицирует собеседников как генсека российского отделения “Международной торговой палаты” Татьяну Монэгэн и бывшего пресс-секретаря посольства России в США Георгия Оганова (он входит в совет директоров “Базового элемента”).

Сегодня суд в Москве рассмотрит вопрос об аресте Рыбки по обвинению в вовлечении в занятие проституцией. На предыдущем заседании Рыбка попросила прощения у Дерипаски. Сам же Дерипаска неожиданно поехал на Байкал, а не на открывающийся сегодня форум в Давосе. “Рыбачить”, – написал он в инстаграме (если это, конечно, не шутка такая).

Чеченское

Российская ЛГБТ-сеть привела новые подробности преследования гомосексуалов в Чечне со ссылкой на собственные источники. По словам исполнительного директора Игоря Кочеткова, теперь пытают не только мужчин, но и женщин; задержанных не кормят, поят грязной водой, оставшейся после мытья полов, избивают и насилуют электрошокерами, мужчин обривают наголо, одевают в женскую одежду и заставляют называть друг друга женскими именами.

Как бы за это не пришлось извиняться: чеченский министр по нацполитике Джамбулат Умаров сказал в эфире “Говорит Москва”, что власти готовы завести на местном телевидении отдельную рубрику для извинений и выделить особые столбцы в газетах.

Тем временем компания "Газпром межрегионгаз Грозный" убеждает россиян, желающих избавиться от долгов за газ по примеру Чечни, что суд не обязывал ее списывать 9 млрд рублей долгов, что в решении суда никакой суммы не указано и что вообще все это “вбросы”. Есть такое волшебное слово.

В высших сферах

Российская академия наук одумалась и приостановила процесс присвоения званий почетного профессора патриарху всея Руси и главе Совета Федерации. Почему, подробно объясняется здесь (вопрос, позор это или норма, тоже там обсуждается).

Роскомнадзор начал административное производство в отношении Facebook и Twitter, не горящих желанием хранить данные российских пользователей в России.

Комитет Госдумы по информационной политике одобрил законопроекты сенатора Клишаса об административной ответственности за распространение фейковых новостей и материалов, оскорбляющих власть. Ранее отрицательные отзывы на законопроекты дали Генпрокуратура, Роскомнадзор и Минюст. Но правительство одобрило. Теперь будут голосовать в Думе (которую, кстати, Клишас в интервью разрешил называть “Госдурой”).

Верхняя палата Госдумы готовит закон о штрафах за “неправильную” раскраску Крыма на картах.

Тем временем в Украине

В Керченском проливе произошел пожар на борту двух судов под флагом Танзании. По предварительным данным, одиннадцать человек погибли.

В президенты Украины собирается баллотироваться комик Владимир Зеленский. Вот здесь рассказывается, кто он такой и почему он неудобный для России кандидат, способный объединить русскоязычных украинцев. А вот тут неприятная для Зеленского новость: журналистам удалось подтвердить, что связанная с ним компания в 2017 году получила от Минкульта России 35 млн рублей на съемку фильма. Рассказ о еще одном возможном кандидате в президенты Украины, Олеге Ляшко, читайте тут.

И неприятная для всех новость: с 1 января в Украине из-за отсутствия подзаконных актов приостановлены операции по пересадке органов.

Международное

Евросоюз ввел санкции против главы российского ГРУ, его зама и против “Петрова” с “Бошировым” в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Тереза Мэй не предложила британскому парламенту никакого плана “Б”, а просто призвала заново проголосовать 29 января за проект договора о выходе из ЕС, который парламент уже отклонил. Проведение повторного референдума она при этом исключила. Догадки о том, удастся ли Мэй продавить через парламент старый проект договора, сколько раз можно голосовать за уже отвергнутый документ и что будет дальше, изложены тут.

Сегодня президент России попробует договориться с премьером Японии о мирном договоре, а Макрон и Меркель подпишут франко-германский договор о сотрудничестве.

Вот тут пересказ по-русски любопытного материала Buzzfeed о том, как два американских еврея-политконсультанта посоветовали премьеру Венгрии Виктору Орбану сделать из Джорджа Сороса внешнего врага, чем спровоцировали волну антисемитских выступлений по всему миру. (Но они, конечно же, не хотели.)

Шесть ссылок

Отрывки из книжек. Обсуждение возможности воскрешения – в контексте религии или науки – упирается в проблему идентичности. Воскрешенный – это та же личность, что прежде, или нет? Как это определить, рассказывается в отрывке из книги “Небеса на земле. Научный взгляд на загробную жизнь, бессмертие и утопии” Майкла Шермера. Или: глава из книги Дина Бернетта “Счастливый мозг”, в которой автор объясняет с точки зрения разных направлений психологии, почему мы то и дело неосознанно вредим другим.

Разговоры с художниками. С американцем Марком Гротьяном – об инстаграм-творчестве и любви к Джастину Биберу, или с московской художницей Алиной Глазун – о ее выставке “Все умрут, а я – изумруд” (довольно мохнатой).

История. Занимательный рассказ о русских эмигрантах: убийца французского президента, обреченный эмигрант Троцкий и любимица американских республиканцев Айн Рэнд. Или история о том, почему проекты по добыче полезных ископаемых на астероидах потерпели крах.

Искренне Ваши,

Семь Сорок