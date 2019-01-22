Дерипаска на рыбалке

Доброе утро!
В Красноярске новый флешмоб. Жители города шлют депутатам Госдумы и членам Совета Федерации посылки с мусором, демонстрируя результаты “мусорной реформы”: плата за вывоз мусора выросла, но получатели этой платы с вывозом не справляются. “Вот, берите и нюхайте родной мусор Красноярска”, – говорит в видеообращении к депутатам местная активистка. А события такие:
- В России завели первое уголовное дело о работе “нежелательной организации”. У активистов “Открытой России” в разных городах прошли обыски.
- Навальный обнародовал аудиозаписи, из которых следует, что Дерипаска и его приближенные добивались ареста Насти Рыбки в Таиланде.
- Компания комика Владимира Зеленского (он намерен баллотироваться в президенты Украины) в 2017 году получила 35 млн рублей от Минкульта РФ на съемку фильма.
- Евросоюз ввел санкции против главы ГРУ, его зама и “Петрова” с “Бошировым”.
- Тереза Мэй не предложила британскому парламенту никакого плана “Б”. Новое голосование по старому проекту договора намечено на 29 января.
От двух до шести
В Ростове-на-Дону против члена федерального совета движения “Открытая Россия” Анастасии Шевченко возбуждено первое в России уголовное дело по статье 284.1 – осуществление деятельности “нежелательной” организации. По этой статье предусмотрено от двух до шести лет заключения. Административные дела на эту тему уже возбуждались – в Чувашии, Краснодаре, Казани. Координатора “Открытой России” в Пскове и ее мужа арестовали по обвинению в сбыте наркотиков.
Параллельно в разных городах прошли обыски у людей, связанных с “Открытой Россией”. Здесь о них рассказывают координатор правозащиты "Открытой России" Алексей Прянишников и адвокат Павел Чиков.
В “Открытой России” называют дело сфабрикованным, потому что в список нежелательных организаций внесена британская организация Open Russia, которая в настоящее время не ведет никакой деятельности.
Дерипасковое
Алексей Навальный опубликовал аудиозаписи телефонных разговоров (предположительно) людей из окружения Олега Дерипаски. Участники одного из них обсуждают задержание Насти Рыбки в Таиланде в феврале 2018 года и настаивают, что Рыбка, Алекс Лесли и другие задержанные за проведение секс-тренингов в Паттайе должны сесть в тюрьму. Навальный утверждает, что эти записи ему прислали анонимно “пару месяцев назад”. Он идентифицирует собеседников как генсека российского отделения “Международной торговой палаты” Татьяну Монэгэн и бывшего пресс-секретаря посольства России в США Георгия Оганова (он входит в совет директоров “Базового элемента”).
Сегодня суд в Москве рассмотрит вопрос об аресте Рыбки по обвинению в вовлечении в занятие проституцией. На предыдущем заседании Рыбка попросила прощения у Дерипаски. Сам же Дерипаска неожиданно поехал на Байкал, а не на открывающийся сегодня форум в Давосе. “Рыбачить”, – написал он в инстаграме (если это, конечно, не шутка такая).
Чеченское
Российская ЛГБТ-сеть привела новые подробности преследования гомосексуалов в Чечне со ссылкой на собственные источники. По словам исполнительного директора Игоря Кочеткова, теперь пытают не только мужчин, но и женщин; задержанных не кормят, поят грязной водой, оставшейся после мытья полов, избивают и насилуют электрошокерами, мужчин обривают наголо, одевают в женскую одежду и заставляют называть друг друга женскими именами.
Как бы за это не пришлось извиняться: чеченский министр по нацполитике Джамбулат Умаров сказал в эфире “Говорит Москва”, что власти готовы завести на местном телевидении отдельную рубрику для извинений и выделить особые столбцы в газетах.
Тем временем компания "Газпром межрегионгаз Грозный" убеждает россиян, желающих избавиться от долгов за газ по примеру Чечни, что суд не обязывал ее списывать 9 млрд рублей долгов, что в решении суда никакой суммы не указано и что вообще все это “вбросы”. Есть такое волшебное слово.
В высших сферах
- Российская академия наук одумалась и приостановила процесс присвоения званий почетного профессора патриарху всея Руси и главе Совета Федерации. Почему, подробно объясняется здесь (вопрос, позор это или норма, тоже там обсуждается).
- Роскомнадзор начал административное производство в отношении Facebook и Twitter, не горящих желанием хранить данные российских пользователей в России.
- Комитет Госдумы по информационной политике одобрил законопроекты сенатора Клишаса об административной ответственности за распространение фейковых новостей и материалов, оскорбляющих власть. Ранее отрицательные отзывы на законопроекты дали Генпрокуратура, Роскомнадзор и Минюст. Но правительство одобрило. Теперь будут голосовать в Думе (которую, кстати, Клишас в интервью разрешил называть “Госдурой”).
- Верхняя палата Госдумы готовит закон о штрафах за “неправильную” раскраску Крыма на картах.
Тем временем в Украине
В Керченском проливе произошел пожар на борту двух судов под флагом Танзании. По предварительным данным, одиннадцать человек погибли.
В президенты Украины собирается баллотироваться комик Владимир Зеленский. Вот здесь рассказывается, кто он такой и почему он неудобный для России кандидат, способный объединить русскоязычных украинцев. А вот тут неприятная для Зеленского новость: журналистам удалось подтвердить, что связанная с ним компания в 2017 году получила от Минкульта России 35 млн рублей на съемку фильма. Рассказ о еще одном возможном кандидате в президенты Украины, Олеге Ляшко, читайте тут.
И неприятная для всех новость: с 1 января в Украине из-за отсутствия подзаконных актов приостановлены операции по пересадке органов.
Международное
- Евросоюз ввел санкции против главы российского ГРУ, его зама и против “Петрова” с “Бошировым” в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
- Тереза Мэй не предложила британскому парламенту никакого плана “Б”, а просто призвала заново проголосовать 29 января за проект договора о выходе из ЕС, который парламент уже отклонил. Проведение повторного референдума она при этом исключила. Догадки о том, удастся ли Мэй продавить через парламент старый проект договора, сколько раз можно голосовать за уже отвергнутый документ и что будет дальше, изложены тут.
- Сегодня президент России попробует договориться с премьером Японии о мирном договоре, а Макрон и Меркель подпишут франко-германский договор о сотрудничестве.
- Вот тут пересказ по-русски любопытного материала Buzzfeed о том, как два американских еврея-политконсультанта посоветовали премьеру Венгрии Виктору Орбану сделать из Джорджа Сороса внешнего врага, чем спровоцировали волну антисемитских выступлений по всему миру. (Но они, конечно же, не хотели.)
Шесть ссылок
- Отрывки из книжек. Обсуждение возможности воскрешения – в контексте религии или науки – упирается в проблему идентичности. Воскрешенный – это та же личность, что прежде, или нет? Как это определить, рассказывается в отрывке из книги “Небеса на земле. Научный взгляд на загробную жизнь, бессмертие и утопии” Майкла Шермера. Или: глава из книги Дина Бернетта “Счастливый мозг”, в которой автор объясняет с точки зрения разных направлений психологии, почему мы то и дело неосознанно вредим другим.
- Разговоры с художниками. С американцем Марком Гротьяном – об инстаграм-творчестве и любви к Джастину Биберу, или с московской художницей Алиной Глазун – о ее выставке “Все умрут, а я – изумруд” (довольно мохнатой).
- История. Занимательный рассказ о русских эмигрантах: убийца французского президента, обреченный эмигрант Троцкий и любимица американских республиканцев Айн Рэнд. Или история о том, почему проекты по добыче полезных ископаемых на астероидах потерпели крах.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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