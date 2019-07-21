“Мерзкий дед рассказывает про червей”

Доброе утро!

Все выходные по разным медиа ходили слухи о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова – но, кажется, это только слухи. А события такие:

Партия Владимира Зеленского “Слуга народа” лидирует на выборах в Верховную Раду Украины.

В Москве митинг за свободные выборы собрал в субботу 22,5 тысячи человек. Одному из задержанных сломали руку.

На парламентских выборах в Японии победу одержал правящий блок Синдзо Абэ. У премьера может появиться возможность изменить “пацифистскую” статью конституции.

Слуга народа в Раде

В новую Верховную Раду Украины, по данным национального экзит-полла, проходят пять партий: "Слуга народа" президента Зеленского (с 44% голосов), "Оппозиционная платформа – За жизнь" “кума Путина” Виктора Медведчука, "Европейская солидарность" экс-президента Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.

Поскольку половина депутатов Верховной Рады избираются по одномандатным округам, пока сложно сказать, сколько мест будет у “Слуги народа” и понадобится ли ей вступать с кем-то в коалицию. Если понадобится, то наиболее вероятные партнеры – это партии Тимошенко и Вакарчука, считает украинский политолог Олег Саакян. Стать партнером Вакарчука хочет и экс-президент Петр Порошенко.

О кандидатуре премьера Украины пока говорить рано, но президент Зеленский уже пригласил Святослава Вакарчука обсудить этот вопрос. Ранее Зеленский сказал, что видит на этой должности профессионального экономиста.

Явка на выборах составила около 50%. Вот репортаж о том, как они проходили.

Накануне выборов, 20 июля, в Киеве состоялась акция памяти журналиста Павла Шеремета, убитого в этот день три года назад. Зеленский собрал специальное совещание и взял дело под личный контроль.

Независимые кандидаты идут на московскую мэрию

В Москве митинг за свободные выборы собрал в субботу 22,5 тысячи участников, и спикеры не стеснялись в выражениях – кандидат в депутаты Мосгордумы по третьему избирательному округу Александр Соловьев описал текущую политическую ситуацию так: “Нам показывают мерзкого деда, который рассказывает про червей. Но черви уже давно вылезают только из его головы!”

Если независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму, восстановят в течение следующей недели, то акции протеста прекратятся. В противном случае 27 июля они организуют митинг у московской мэрии (в мэрии это назвали “попыткой политического шантажа”). 16 незарегистрированных кандидатов предложили мэру Сергею Собянину встретиться, “чтобы обсудить сложившуюся ситуацию”.

На митинге задержали шесть или семь человек, одному из задержанных сломали руку. Охранники московского клуба Arena by Soho Family поздно вечером в субботу избили троих посетителей, обнаружив в рюкзаке одного из них листовку с митинга с цитатой из Ильи Яшина (клуб до самого последнего времени принадлежал 19-летнему Егору Мазараки, племяннику замглавы ГБУ "Ритуал" Валериана Мазараки. Они связаны с высокопоставленными сотрудниками МВД и ФСБ, которые, согласно расследованию Ивана Голунова, контролируют рынок похоронных услуг в Москве).

Уже после митинга на Трубной площади прошла ежедневная, седьмая по счету, акция с теми же требованиями.

Прочее российское

В Пермском крае глава города Кунгура обратился в прокуратуру с жалобой на нескольких человек, которые пришли на городской праздник в одинаковых майках с лозунгами в защиту местной спецшколы для детей с ограниченными возможностями (“организация несанкционированного мероприятия”).

В Петербурге арестован уроженец Дагестана, который в метро ранил ножом двух граждан Украины (они в реанимации).

В Ростове-на-Дону Росгвардия избила болельщиков “Спартака”.

Вокруг света

Правящий блок премьер-министра Японии Синдзо Абэ, по предварительным результатам, одержал внушительную победу на выборах в верхнюю палату парламента. Абэ таким образом станет премьером с самым продолжительным стажем правления в истории Японии и, возможно, сумеет изменить “пацифистскую” статью конституции.

В Гонконге на антиправительственную демонстрацию вышли десятки тысяч человек. Они требуют демократических реформ и расследования предполагаемого насилия со стороны полиции в ходе предыдущих массовых акций.

Семь ссылок

Искренне Ваши,

Семь Сорок