Винтят везде

Доброе утро!

Сотрудники Росгвардии отметили День России ударным трудом, хотя день был нерабочий.

В Москве на марше в поддержку Ивана Голунова и против бесправия и произвола были задержаны около 500 человек.

В Казахстане состоялась инаугурация президента Токаева. На митингах недовольных результатами выборов задержаны более 200 человек.

Полиция разогнала массовые демонстрации в Гонконге.

Антиправительственный лозунг “Голунов”

В Москве на марше в поддержку Ивана Голунова (а после его освобождения – против бесправия вообще) были задержаны 423 человека (позднее называлась цифра 513 задержанных). По данным московского МВД, в марше приняли участие всего 1200 человек – получается, что забрали каждого третьего и даже второго с половиной. Одним из первых приняли Алексея Навального, на него составили протокол за организацию несогласованного мероприятия, хотя как раз этот митинг Навальный не собирал. Он весь день просидел в отделении, но поздно вечером его отпустили.

Настоящих организаторов митинга – журналистов Илью Азара, Елизавету Нестерову, Евгения Берга – тоже забрали в самом начале марша и продержали весь день в полиции. Берга винтили ровно в тот момент, когда он разговаривал по телефону с вице-мэром Москвы Александром Горбенко. Были задержаны также антифашист Алексей Гаскаров, отсидевший срок по “Болотному делу”, и один из двух постоянных авторов этой рассылки Юля Кошеляева. В ночи всех отпустили – за исключением некоторых.

Избитого во время марша несовершеннолетнего вечером увезли из ОВД в больницу (применялись дубинки и поливальные машины). Здесь фотографии праздничных гуляний Росгвардии.

Полицейские первым делом хватали людей в майках “Я/мы Иван Голунов”. В протоколах потом писали: “Выкрикивал(а) антиправительственный лозунг «Иван Голунов»”. К вечеру в полиции сообразили, что Голунов – не антиправительственный, и стали вычеркивать из протоколов эти слова. Еще бы: “криминальная футболка” несколько часов провела на приеме в Кремле на глазах у самого Путина и под объективами кино- и фотокамер: дочь пианиста Николая Луганского журналистка Анна Луганская пришла на церемонию раздачи госпремий за достижения в области культуры и науки как раз в этой футболке.

Что же до закрытого дела Ивана Голунова самого по себе, то секретарь Совета безопасности Патрушев и омбудсмен Москалькова сурово высказались за торжество закона, а “Дождю” удалось найти понятых, наблюдавших за обыском в квартире у Голунова. Один из них, явно знакомый с полицейскими, отказал в разговоре и пригрозил вызвать наряд полиции, другой, учившийся с одним из полицейских в одном вузе, сказал, что Голунова никто не бил и обыск был тщательный (что несколько расходится с ссадинами на теле Голунова и пылью на шкафах в его квартире после обыска).

Здесь социолог Кирилл Титаев объясняет, почему так много людей в России сидят по статьям, связанным с наркотиками, а тут рассказывается, кому и как наркотики чаще всего подбрасывают.

Еще разгоны и задержания

В Казахстане состоялась торжественная церемония инаугурации нового президента Касым-Жомарта Токаева. В Алматы полиция задержала более 200 участников несанкционированных митингов. Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Казахстана отменить закон о предварительном одобрении публичных собраний. (Ну, адресатами такого призыва явно должны быть не только власти Казахстана).

Полиция Гонконга открыла огонь резиновыми пулями по протестующим, применила слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие. Народное недовольство вызвал законопроект, разрешающий экстрадицию из Гонконга в Макао, Тайвань и материковый Китай (последнее, понятно, волнует жителей бывшей британской колонии больше всего). Парламент Гонконга в итоге отложил рассмотрение законопроекта.

Аресты, угрозы и санкции

Суд в Симферополе арестовал еще восьмерых крымских татар по делу "Хизб ут-Тахрир".

Рамзан Кадыров пригрозил “переломать пальцы и вырвать язык” авторам комментариев в интернете к постам о границе с Чечней.

Telegram сообщил о хакерской атаке на свои сервера.

Еврокомиссия продлевает "крымские санкции" в отношении России еще на полгода.

Шесть ссылок

О писателях. Друзья и ученики Виктора Сосноры (р. 1936) рассказывают о поэте – сам он давно не бывает на публике, стар, болен и глух, но от этого не перестает быть нашим современником. Или вот разговор Маруси Климовой с Аленом Гироди – французским режиссером и сценаристом, роман которого “Здесь начинается ночь” (2013) получил премию маркиза де Сада, а сейчас выходит по-русски.

Научные беседы. Социолог Дмитрий Рогозин рассказывает, как соцопросы конструируют общественное мнение. Или вот интервью с аналитическим метафизиком Эриком Олсоном о том, что на вопрос “что мы такое?” нужно отвечать прежде всего биологически.

Повседневное. Фрагмент из книги Мишеля Верже-Франчески и Анны Моретти “Эротическая история Версаля” (выходит в изд-ве Ивана Лимбаха). Или экскурсия в заброшенные “Кресты” – тюрьму, из которой пока не спешат делать пятизвездочный отель с фирменными шконками.

Искренне Ваши,

Семь Сорок