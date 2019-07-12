Не имей 136 млн рублей

Добрый день!

В Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) в рамках усиления мер пожарной безопасности рабочие меняли деревянные стеллажи на металлические. Когда они ушли, начался пожар. Прочие новости в том же духе:

Поправки, внесенные в закон “О национальной платежной системе” могут привести к уходу из России Visa и Mastercard. И тогда российской карточкой нельзя будет заплатить за границей, а заграничной – в России.

В Екатеринбурге прошли обыски у участников акций в защиту сквера.

Россия поставила в Турцию первую партию С–400.

Дела государственной важности

Российский вице-премьер Алексей Гордеев поддержал предложение Роспотребнадзора запретить уничтожение изъятых санкционных продуктов. "Мне кажется, продукты питания уничтожать – это в принципе неправильно”, – сказал он. (Тревожно)

“Коммерсант” пишет, что поправки к закону “О национальной платежной системе”, которые российская Госдума будет обсуждать в конце июля, могут привести к уходу из России Visa и Mastercard. Причина – тоже санкции, только не российские (на ввоз продуктов из ЕС), а европейские и американские – на совершение операций с находящимися под санкциями российскими банками. Закон, рассматриваемый в Думе, запретит платежным системам блокировать такие операции, западные платежные системы не смогут его выполнять и свернут свой бизнес в России. За границу россиянки снова будут ездить с крупными купюрами в бюстгальтерах.

Правительство России подготовило постановление, назначающее Росгвардию на охрану посевов конопли и мака. Ну раз подкидывать нельзя – так хоть охранять.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что в администрации Путина обсуждают, как Путину сохранить власть после 2024 года. Один из вариантов – опять сделать его премьером, полномочия президента урезать, а избирательный закон поменять, потому что по нынешнему (с нынешней “популярностью” “Единой России”) большинства в Думе ему не видать. Бог в помощь – вот Ким Чен Ын уже изменил конституцию и теперь официально называется главой КНДР и верховным главнокомандующим (раньше официально главой государства у них был председатель президиума Верховного народного собрания).

Из жизни гражданского общества

В Екатеринбурге по делу о “массовых беспорядках” прошли обыски у участников акций в защиту сквера от церкви.

В Казани в нарушении закона о митингах обвиняют пенсионерку, которая выступила на первомайском митинге коммунистов с разжигательной речью о Путине.

Спецкорра “Новой газеты”, московского муниципального депутата Илью Азара оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в марше против полицейского произвола и в поддержку Ивана Голунова 12 июня. За прогулку по центру Москвы в День России уже выписано штрафов на 1 385 000 рублей.

В воскресенье в Москве пройдет встреча независимых кандидатов в Мосгордуму с избирателями. В мэрии ее уже назвали незаконной – видимо, будут новые штрафы. По сведениям Ильи Яшина, его снимают с выборов после отбраковки 11,4% собранных им подписей.

В Брянске полиция увлеченно смотрит все видео, выложенные в ВК местной учительницей танцев Аленой Червяковой. Не так давно ее оштрафовали за “неуважение к власти”, выраженное посредством танца, и теперь в полиции обнаружили, что Червякова в принципе танцует неуважительно во всех видео. Вызвали на допрос.

В Пензе на 300 тысяч рублей оштрафован крупнейший и старейший в регионе благотворительный фонд “Гражданский союз”, ранее признанный “иностранным агентом”. Деньги из-за границы фонд действительно получает, но “политическая деятельность”, за ведение которой фонд оштрафовали, обнаружена только в личном фейсбуке директора фонда (год назад он участвовал в митинге против пенсионной реформы).

Новости российской экономики

Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда Алексея Иванова. Его обвиняют в получении взятки на сумму не менее 4,4 млн рублей. Взятки давала компания “Техносерв” в обмен на госконтракты по дальнейшей “информатизации” Пенсионного фонда.

Еще одну версию по поводу разбойной деятельности офицеров “Альфы” публикует РБК: потерпевшим по делу проходит безработный москвич, живущий в панельной девятиэтажке. 136 млн рублей, которые у него отобрали фсбшники, он “взял у друзей”.

Злые языки давно говорят, что дочь Рамзана Кадырова владеет бутиком эротического нижнего белья в Грозном. Теперь злые перья пишут, что магазин торгует без чеков, не платит налогов и расположен в официально не существующем торговом центре.

Россия – вполне официально, со всеми чеками – поставила Турции первую партию С–400.

Украинское

Президент Украины Владимир Зеленский, как и обещал накануне, внес в Верховную Раду закон о люстрации команды Петра Порошенко. Послы стран "Большой семёрки" в Киеве выступили в твиттере с критикой этой инициативы. Впрочем, вряд ли новый состав Рады, в котором наверняка будет и сам Порошенко, этот законопроект одобрит.

В Италии дали 24 года тюрьмы украинскому военному (у него есть и итальянское гражданство). Его обвинили в гибели итальянского журналиста на Донбассе в 2014 году.

Ссылки для чтения

Говорящие и пишущие. Ведущие российские лингвисты рассуждают о том, что происходит с русским языком в последние десятилетия: “Страна, в которой Прилепин – прозаик, Путин – политик, а Дугин – философ, стоит в языковом отношении на запасном пути. Или в карантине”. А в этой подборке обсуждается авторское право: история его оформления, его философские импликации и его право на существование.

Много окололитературного. (1) Разговор с дочерью знаменитого польского писателя и журналиста Густава Герлинг-Грудзиньского (к столетию со дня его рождения). (2) Комментированные фрагменты из писем Астрид Линдгрен. (3) Отрывок из книги Павла Руднева “Драма памяти. Очерки истории российской драматургии. 1950–2010-е” (издательство “НЛО”) – о единственной законченной пьесе Венедикта Ерофеева “Вальпургиева ночь, или Шаги командора”. (4) Разговор с директором Шекспировского института Майклом Добсоном о том, как Шекспир стал классиком.

В своем роде социология. Отрывок из книжки Элизабет Уилсон “Богема: великолепные изгои” о том, как капитализм уничтожил богему. А создал он злых футбольных болельщиков – о появлении этой социальной группы в эпоху тэтчеризма симпатичный материал Егора Сенникова.

Еда и ее отсутствие. Человек находится в естественной зависимости от еды – о том, как зависимости и инстинкты связаны с биохимией и религией, объясняет Яков Маршак, нарколог, биохимик, йогатерапевт и внук Самуила Маршака. О том, что бывает, когда еды нет у целого города – блокадные воспоминания Ольги Сергеевой (она работала участковым врачом в поликлинике Обуховского завода).

Злободневное. Рассказ о том, как судят и как сидят по наркотическим статьям в Беларуси; печальная история о том, как венгерские богачи, связанные с премьером Виктором Орбаном, сожрали венгерскую прессу и теперь целятся в Европу; объяснения танатолога Сергея Мохова, почему в России трудно умереть по-человечески.

Искренне Ваши,

Семь Сорок