Послы G7 в Киеве выступили против люстрации Рады и Порошенко

Послы стран "Большой семёрки" в Киеве раскритиковали предложение Владимира Зеленского люстрировать всех украинских чиновников, занмавших посты начиная с 2014 года. Об этом говорится в официальном заявлении, размещённом в Твиттере.

По словам дипломатов, всеобъёмлющие запреты на работу в госструктурах не могут стать нормой для демократической страны.

"Избирательные изменения и политическая сменяемость являются нормой в демократических странах, в отличие от всеобъёмлющих запретов в отношении всех участников исполнительной и законодательной власти", - говорится в заявлении.

По мнению представителей "Большой семёрки", ситуация на Украине существенно улучшилась с 2014 года, поэтому нельзя сравнивать нынешних чиновников с теми, кто занимал посты во время правления Виктора Януковича.

"С 2014 года мы приветствуем прогресс в проведении реформ в нескольких важных сферах. Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблениях справедливо, однако в нашем понимании нынешнее положение Украины нельзя сравнивать с тем, что было после Революции достоинства", - написали послы "Большой семёрки" в Киеве.

Предложение Зеленского люстрировать депутатов Рады, министров, Пётра Порошенко и всех остальных чиновников раскритиковал сам бывший президент. Порошенко назвал инициативу "пророссийским реваншизмом", совершаемым "антиукраинскими силами". Он считает, что Зеленский собирается люстрировать "всех, кто защищал Украину" для того, чтобы "осоводить место пятой колонне".

Владимир Зеленский предложил расширить действие закона "Об очищении власти" на всех, кто занимал государственные должности с 21 февраля 2014 до 19 мая 2019 года, вплоть до сельских старост. Кроме этого люстрации подверглись бы и все кандидаты на выборах, прошедших на Украине за последние пять лет. При этом нынешний состав Рады не сможет рассмотреть законопроект, а на следующем созыве парламента сможет принять текст, только если он будет заново внесён.