Не будьте эгоистами

Доброе утро!

Американские медиа объявили демократа Джо Байдена победителем президентских выборов. Ждать результата пришлось почти четыре дня, но в новостях – всё те же темы:

Число инфицированных коронавирусом по всему миру с начала пандемии перевалило за 50 миллионов. В России три дня подряд выявляют больше 20 тысяч новых случаев.

В Беларуси – больше тысячи задержанных на Марше народовластия, который силовики толком не дали провести.

Президент Азербайджана объявил о взятии Шуши. Минобороны Армении утверждает, что бои продолжаются.

Время залечивать раны

В субботу (в Америке было утро) американские медиа, следившие за подсчетом голосов в ключевых штатах, почти одновременно пришли к выводу, что шансов одержать победу на выборах у президента Трампа не осталось, и провозгласили избранным президентом США демократа Джо Байдена. Подсчет голосов будет продолжатся еще некоторое время, официальные итоги объявят нескоро. Почему на этот раз объявления победителя пришлось ждать так долго, объясняется здесь.

Джо Байден и избранная вице-президент Камала Харрис выступили с речами (первая, вторая). Байден подчеркнул, что не будет воспринимать сторонников Трампа как врагов, и заявил, что для Америки настало время залечивать раны.

Большинство мировых лидеров поздравили избранного президента с победой (но не Путин), бывшие президенты США, в том числе республиканцы, – тоже.

Президент Трамп не признал поражения, с традиционной речью проигравшего не выступил, а вместо этого отправил своего юриста Руди Джулиани проводить пресс-конференцию на парковке садоводческого магазина Four Seasons на окраине Филадельфии – столицы Пенсильвании, штата, без которого победа Трампа невозможна. Джулиани сказал, что результат выборов определяют не медиа, а суды, которым и будет посвящены оставшиеся месяцы президентства Трампа.

Что победа Байдена значит для России, тут объясняют сразу несколько американистов.

Хроники пандемии

По данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 20 582 – этот показатель превышает 20 тысяч уже три дня подряд. В Москве выявлено 5751 новый случай, в Петербурге – 1331. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 774 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру воскресенья 30 537 человек (+286 за сутки). За день в Москве скончались еще 72 человека.

Врач скорой помощи из Абакана в видеообращении к Путину рассказал о критической ситуации в городе: нехватка мест в стационарах, очереди из скорых и т.д. В регион направили специалистов из Москвы. Минздрав Омской области возглавил Александр Мураховский – главврач больницы, куда привезли Навального после отравления. Протестовавших против этого назначения сотрудников штаба Навального задержали.

Число инфицированных во всем мире с начала пандемии перевалило за 50 миллионов. Тройка лидеров всё та же: США, Индия, Бразилия. По данным ВОЗ, коронавирус у норок обнаружен на фермах в шести странах: в США, Италии, Испании, Швеции, Дании и Нидерландах. Похоже, что они заражаются от человека. В Дании уже принято решение убить всех норок (их около 17 миллионов).

Больше тысячи задержанных

В воскресенье в Минске задержания людей, направлявшихся на Марш народовластия, начались прямо с утра. Силовики фактически не дали участникам марша объединиться в одну колонну и провести полноценную акцию. К вечеру воскресенья правозащитный центр “Весна” насчитал больше тысячи задержанных по всей стране (большинство – в Минске). Среди них – известные спортсмены и несколько журналистов. Через громкоговорители зачитывали такой текст: "Не будьте эгоистами. Будьте благодарны белорусскому государству и трудолюбивому белорусскому народу за то, что у вас есть. Не перекрывайте улицы. Тысячи горожан и гостей столицы хотят увидеть ее красоты, но не могут, потому что стоят в пробках".

В субботу в Минске протестовали медики, задержаны около 60 человек. Параллельно проходил традиционный для субботы женский марш.

Утром 7 ноября Лукашенко торжественно открыл первую в стране АЭС, построенную по российскому проекту и на российский же кредит. Страны Балтии и Украина договорились не закупать у Беларуси электроэнергию.

Все прочее

Президент Азербайджана заявил о взятии Шуши. Минобороны Армении утверждает, что бои за город продолжаются. Шуша – важнейший стратегический пункт и символ Карабаха. Здесь эксперты объясняют, к чему может привести ее переход под контроль Баку.

Грузинская оппозиция продолжает оспаривать итоги парламентских выборов. Воскресный митинг разгоняли водометами.

В субботу в Хабаровске состоялось очередное шествие под лозунгом “Коррупция достала. Москва, верни Фургала”. Участвовали около тысячи человек, по меньше мере троих задержали.

Похороны Михаила Жванецкого пройдут сегодня. Открытой для публики церемонии прощания не будет.

Шесть ссылок

Русские писатели за границей. Журналист Владимир Абаринов подробно комментирует досье на Евгения Евтушенко, недавно рассекреченное ФБР. Или интервью со шведским журналистом Стигом Фредриксоном, который в начале 1970-х помогал Солженицыну поддерживать связь с Западом.

Журналист Владимир Абаринов подробно комментирует досье на Евгения Евтушенко, недавно рассекреченное ФБР. Или интервью со шведским журналистом Стигом Фредриксоном, который в начале 1970-х помогал Солженицыну поддерживать связь с Западом. Разговоры с художниками. Замечательная беседа с Эриком Булатовым – о политике в искусстве и его новой 119-метровой работе в Выксе (главная история – в самом конце). Или беседа Дмитрием Давыдовым – учителем начальных классов из села Амга в Якутии, – четвертый фильм которого “Пугало” получил в этом году гран-при “Кинотавра”.

Замечательная беседа с Эриком Булатовым – о политике в искусстве и его новой 119-метровой работе в Выксе (главная история – в самом конце). Или беседа Дмитрием Давыдовым – учителем начальных классов из села Амга в Якутии, – четвертый фильм которого “Пугало” получил в этом году гран-при “Кинотавра”. Общество. Фрагмент из книги итальянского историка Эмилио Джентиле “Политические религии. Между демократией и тоталитаризмом” (изд-во “Владимир Даль”) – о том, про какого бога говорится на американском долларе. Или отрывок из социологического исследования “Жизнь в долг. Моральная экономика долговых практик в жизни сообществ в России” (изд-во Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета).

Искренне Ваши,

Семь Сорок