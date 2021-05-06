Не отождествляй!

Доброе утро!

В российскую Госдуму внесен еще один исторический законопроект: он запрещает отрицать (решающую роль советского народа в победе над нацистской Германией) и отождествлять (нацистские и сталинские практики и порядки). Modus tollens и modus ponens тоже когда-нибудь запретят, но пока так:

Более 40 адвокатов подали апелляционные жалобы на меру пресечения Ивану Павлову.

По данным Bellingcat, Мишкин и Чепига (aka Петров и Боширов) больше не шпионы – теперь они работают на Кремль в российских регионах.

Критик азербайджанских властей Байрам Маммадов найден мертвым в Стамбуле.

По подсчетам демографа Алексея Ракши, накопленная избыточная смертность в России за время пандемии превысила полмиллиона человек.

Расследования и разборы

"Новая газета" совместно с центром "Досье" выпустила расследование, в котором рассказывается, что всех “иностранных наблюдателей” на трехдневное голосование за поправки к российской конституции привезли в Москву одним чартерным рейсом. Организацией их визита занималась Общественная палата (ЦИК не могла официально пригласить наблюдателей в силу того, что “общенародное голосование” не удовлетворяло формальным критериям референдума). Делегацию “наблюдателей” составляли представители крайне правых европейских партий (больше всего было членов движения Марин Ле Пен), программа их поездок по избирательным участкам была заранее расписана по минутам, но кто все это оплатил, до сих пор не ясно.

По данным Bellingcat, бывшие офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига (они же “Александр Петров” и “Руслан Боширов”) живы и здоровы и сейчас работают на Кремль в российских регионах. Bellingcat подробнее расскажет об их жизни в новом расследовании, которое выйдет на днях.

Российские политологи, юристы и независимые политики пытаются осмыслить законопроекты, внесенные в Госдуму во вторник. Здесь рассказывается, кого коснутся новые запреты на участие в парламентских выборах и как авторы этого “законопроекта против ФБК” объясняют его насущную необходимость (спойлер: “Мы накануне важнейшего политического события. Выборы”, – говорит член комиссии по фактам иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Николай Рыжак). Здесь новую инициативу электорального авторитаризма анализируют российские политологи, а здесь – юристы и активисты.

Как выяснило Радио Свобода, один из авторов законопроекта о новых ограничениях для НКО сам прошел обучение в Московской школе политических исследований (в 2014 году эту школу включили в список “иностранных агентов”, а в 2020-м она стала “нежелательной”).

ООО “Как бы иноагент”

Суд отказал журналистке Людмиле Савицкой в исключении из реестра "физических лиц, выполняющих функции СМИ-«иноагентов»".

Таких “выполняющих функции” в России сейчас пятеро – журналисты Денис Камалягин, Сергей Маркелов и Людмила Савицкая, а также правозащитник Лев Пономарев и петербургская арт-активистка и учительница Дарья Апахончич. Закон требует от них (помимо указания капслоком “ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО” и т.д.) представлять подробную финансовую отчетность и учредить организацию, однако не требует, чтобы эта организация была индивидуальной. Соответственно, трое журналистов учредили общее ООО “Как бы иноагент” и даже открыли этому ООО счет в банке.

Отдельно главред “Псковской губернии” Денис Камалягин перевел небольшие суммы местным чиновникам, указав в отчете Минюсту, что те получили деньги от "иноагента" (инициативу тут же подхватил Леонид Волков – он перевел 30 рублей одному из авторов “законопроекта против ФБК”).

Здесь трое журналистов рассказывают, как изменилась их жизнь после того, как они стали “физическими лицами, выполняющими функции”, интервью на ту же тему с Дарьей Апахончич читайте тут.

Хакеры пытались сорвать краудфандинговую кампанию “Медузе”, признанной “СМИ – иностранным агентом”, массово переводя деньги с краденых карт. “Медуза” атаку отбила.

Прочее российское

Не менее сорока адвокатов подали в Басманный суд Москвы апелляцию на решение суда о мере пресечения в отношении главы правозащитного проекта "Команда 29" Ивана Павлова. (Суд запретил Павлову пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться с людьми, которых следствие считает свидетелями по его уголовному делу о разглашении тайны следствия).

Пресненский районный суд Москвы принял к производству иск Навального к Пескову о защите чести и достоинства (за слова о том, что с Навальным “работают специалисты ЦРУ”). Предыдущий иск на ту же тему суд не принял.

В закрытом городе Северск Томской области возбуждено уголовное дело о вандализме в отношении 17-летней девушки, которая сорвала несколько плакатов “Бессмертного полка”.

Тамбовскому пенсионеру собрали полмиллиона рублей на оплату штрафа за репост и участие в акции в поддержку Навального.

Соратница акциониста Павла Крисевича Анастасия Михайлова арестована на восемь суток за выставку политического арта на Площади искусств в Петербурге. (Крисевич получил десять).

Роскомнадзор составил еще 17 протоколов на Twitter, Facebook, TikTok и Google из-за отказа удалить “запрещенную информацию”.

Ближайшие соседи России

Пострадавшие от пыток белорусы подали заявление в прокуратуру Германии о совершении Лукашенко "преступлений против человечности" (это универсальная юрисдикция). Обзор белорусских законодательных новшеств (митинги, работа прессы и адвокатов, а также расширение понятия “экстремизма” до бесконечности) читайте здесь.

Президент Кыргызстана подписал новую конституцию, значительно расширяющую его полномочия.

Бывший политзаключенный, активный критик азербайджанских властей Байрам Маммадов найден мертвым в Стамбуле. Его тело выловили из моря.

Вокруг света

В Буэнос-Айресе продолжается суд по делу о кокаине в российском посольстве. На очередном заседании свидетели рассказывали об особой роли в этом деле первого секретаря посольства Олега Воробьева, отвечавшего в дипмиссии за безопасность: он был переводчиком на встрече сотрудников ФСБ с министром безопасности Аргентины и первым указал на подозреваемых; он же был связным между ФСБ и жандармерией, контролировал погрузку чемоданов с мукой в самолет Николая Патрушева. Имел свободный доступ в гараж в посольской школе, где хранили наркотики. И не имеет никакого официального статуса в аргентинском уголовном деле.

Адвокат бывшего полицейского Дерека Шовина, признанного присяжными виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, подал ходатайство о проведении повторного суда над своим подзащитным.

Президент Израиля поручил формирование правительства лидеру парламентской оппозиции, главе центристской партии “Йеш Атид” (“Есть будущее”) Яиру Лапиду. У него есть на это 28 дней. Действующий премьер Нетаньяху сформировать правительство не смог.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России подрос до 7975. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 847 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру среды 111 895 человек (+360 за сутки). По подсчетам демографа Алексея Ракши, накопленная избыточная смертность в России за время пандемии превысила полмиллиона человек. Ранее такую же оценку реального числа жертв коронавируса в стране дали “Открытые медиа”.

За последние сутки жертвами пандемии в Индии стали четыре тысячи человек. Мнения о том, что привело к такой мощной вспышке, читайте здесь.

Шесть ссылок

Личность в истории. К 200-летию со дня смерти Наполеона – подборка оценок его личности современными западными историками. Или рассказ о жизни Катарины Тайкон – киноактрисы и писательницы, в 1960-е годы говорившей от лица шведских цыган (ее называют шведским Мартином Лютером Кингом).

К 200-летию со дня смерти Наполеона – подборка оценок его личности современными западными историками. Или рассказ о жизни Катарины Тайкон – киноактрисы и писательницы, в 1960-е годы говорившей от лица шведских цыган (ее называют шведским Мартином Лютером Кингом). Осмысление ран. Разговор с киевским фотографом Зоей Шу о ее новом цикле работ, посвященном шрамам воевавших на востоке Украины и находившихся там в плену. Или беседа с палестинской писательницей Аданией Шибли – ее книга “Незначительная деталь”, в которой рассказывается о групповом изнасиловании палестинской девушки израильскими военнослужащими в 1949 году, вышла в издательстве No Kidding.

Разговор с киевским фотографом Зоей Шу о ее новом цикле работ, посвященном шрамам воевавших на востоке Украины и находившихся там в плену. Или беседа с палестинской писательницей Аданией Шибли – ее книга “Незначительная деталь”, в которой рассказывается о групповом изнасиловании палестинской девушки израильскими военнослужащими в 1949 году, вышла в издательстве No Kidding. Утешения. Фрагмент из книги норвежского путешественника и философа Эрлинга Кагге “Прогулка. Самый простой источник радости и смысла” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”). Или краткая история утешений, составленная историком и эссеистом Кириллом Кобриным – от философии до инстаграма.

Фрагмент из книги норвежского путешественника и философа Эрлинга Кагге “Прогулка. Самый простой источник радости и смысла” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”). Или краткая история утешений, составленная историком и эссеистом Кириллом Кобриным – от философии до инстаграма. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок