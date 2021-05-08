Ускорение добровольного падения

Доброе утро!

В Москве на 101-м году жизни умер бывший секретарь ЦК КПСС, враг перестройки Егор Лигачев. У живых так:

Amnesty International опять признала Навального узником совести.

Суд отказал главреду "Псковской губернии" Денису Камалягина в исключении из реестра "иностранных агентов".

Журналисты нашли настоящего обладателя молдавского паспорта, которым пользовался в Чехии Александр Мишкин (aka Петров).

В Индии – новый максимум по числу зараженных COVID-19.

Навстречу Победе

В городе Вихоревка Иркутской области прошло шествие юнармейцев с портретами Путина. Начальник регионального штаба "Юнармии" Александр Старухин объяснил, что мероприятие было частью проекта "Одной мы связаны судьбой" ко Дню Георгия Победоносца. К Дню Победы будет приурочено гораздо больше подобного, вот краткий видео-обзор.

В Москве задержана участница Pussy Riot Вероника Никульшина – задержание было произведено “превентивно”, потому что она якобы должна была участвовать в перформансе во время репетиции парада Победы.

Вокруг Навального

Amnesty International вновь признала Навального узником совести, не забыв, однако, о традиционном дисклеймере: мы, мол, его как политика не поддерживаем, но…

Глава региональных штабов Навального Леонид Волков и директор ФБК Иван Жданов опровергли сообщения РБК о переезде сотрудников ФБК в Грузию.

YouTube, извинившись, разблокировал ссылки на "Умное голосование". Сразу после этого московский арбитраж потребовал от YouTube восстановить аккаунт телеканала “Царьград”.

Журналисты под колпаком

Псковский городской суд отказал главреду газеты "Псковская губерния" Денису Камалягину в исключении из реестра физических лиц, выполняющих функции СМИ-"иноагентов". Здесь Камалягин рассказывает, как он “финансировал” псковских чиновников, чтобы сделать их “лицами, аффилированными с иноагентами”, и рассуждает о журналисткой работе в нынешних условиях.

Главред “Важных историй” Роман Анин рассказывает в этом интервью о расцвете расследовательской журналистики в России, своем уголовном деле, слежке и угрозах.

“Репортеры без границ” выступили в поддержку “Медузы”, включенной в список “СМИ – иностранных агентов”.

Прочее российское

Художница Юлия Цветкова, обвиняемая в распространении порнографии, прекратила голодовку, начатую 1 мая. Она требовала от государства ускорить рассмотрение ее уголовного дела, которое тянется с 2019 года.

Суд в Москве оштрафовал на 150 тысяч рублей Гаджимурада Гаджиева из-за надписи "Путина в добровольную отставку" на его машине. Ночь перед судом он просидел в отделении полиции.

Чеченский оппозиционный телеграм-канал 1ADAT опубликовал имена 47 граждан, похищенных в апреле этого года. В посте утверждается, что реальное число похищенных еще больше.

В даркнете опубликовали документы МИД России, чтобы "ускорить падение" Путина. Вот разговор с организатором утечки.

А судьи кто?

Лукашенко прокомментировал заявление белорусов, поданное на него в прокуратуру Германии: "Пусть бы Великобритания уже там выступила, Америка, Франция, в коалиции же были. Но не наследники фашизма. Они меня будут судить… Кто вы такие, чтобы меня судить? За то, что я защищаю вас и свою страну?!" О перспективах этого иска здесь рассказывает руководитель Белорусского свободного театра Николай Халезин.

Минский областной суд вынес приговор в отношении пятерых человек по делу о телеграм-канале "Армия с народом" – от 4,5 до 6 лет колонии.

Россия на мировой арене

Последний осужденный по “делу Сенцова” украинец вернулся в Киев. Алексей Чирний отсидел семь лет за “терроризм”, а именно за поджог в Крыму офисов "Единой России", общественной организации "Русская община Крыма" и якобы подготовку нескольких взрывов. Чирний признал вину. Не признавших вину Олега Сенцова и Александра Кольченко освободили в сентябре 2019 года в рамках обмена заключенными.

На недавно открытой станции водоснабжения в Симферополе установлены насосы немецкой компании Siemens и датской Grundfos. Здесь депутат Европарламента и депутат Верховной Рады Украины объясняют, как Россия обходит санкции в Крыму и почему в Европе не расследуют эти нарушения.

В Италии задержан 28-летний мужчина, воевавший в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов.

Журналисты RISE Moldova нашли реального владельца паспорта на имя Николая Попы, которым пользовался подозреваемый во взрывах в Чехии агент ГРУ Александр Мишкин (он же “Петров”). На самом деле паспорт принадлежит 38-летнему молдаванину Виталию К., который сейчас живет в США. При подделке документа были заменены имя и дата рождения, но номер и год выдачи остались прежними.

Журналисты Чешского радио выяснили, что за день до первого взрыва на складе в селении Врбетице в Чехии – 15 октября 2014 года – рабочие склада получили неожиданное указание взять отгул. В этот день склад посетил только один человек – владелец арендовавшей его оружейной компании IMEX Group Петр Бернатик. В феврале полиция задерживала Бернатика, он проходит по делу о взрывах в качестве подозреваемого – как минимум, в сокрытии информации.

Обнаружился ещё один "фронт" в теперешнем противостоянии России и Болгарии – “война” идет за интерпретацию истории Северной Македонии, ужасно любопытно.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро пятницы, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России вырос до 8386. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 863 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру пятницы 112 622 человек (+376 за сутки). Жертвой коронавируса стал народный артист России Владимир Качан (он поет в фильме про декабристов песенку Окуджавы “Кавалергарда век недолог”), ему было 73 года.

По подсчетам исследователей из Университета Вашингтона, статистика смертности от COVID-19 в мире в два раза превышает официальную. В работе утверждается, что общее число жертв пандемии на самом деле составляет не менее 6,9 миллиона и на Россию приходится 593 тысячи человек. Ранее похожие оценки числа умерших давали и российские демографы.

Индия 6 мая установила новый максимум по числу выявленных случаев COVID-19 – более 414 тысяч. В Непале за месяц заболеваемость выросла в 30 раз.

ВОЗ в экстренном порядке одобрила китайскую вакцину Sinopharm. Администрация Джо Байдена готова отказаться от прав на вакцины от коронавируса с целью их справедливого распределения за пределами США. Евросоюз и производители вакцин против (аргументация такая, что вакцину мало изобрести – ее еще надо уметь производить, и очень быстро этому все равно не научиться).

Австралия объявила, что не откроет границы по меньшей мере до конца 2022 года. В Германии полностью вакцинированных будут освобождать от исполнения действующих ограничений.

Ссылки для чтения

Поэты. Разговор с ленинградским, а впоследствии нью-йоркским букинистом Александром Рабиновичем о том, какие книги он находил для Бродского в разные периоды жизни. Или эссе Константина Львова об отношениях Андрея Белого с сестрами Тургеневыми – к выходу переписки Белого с Наташей Тургеневой в издательстве “Рутения”.

Разговор с ленинградским, а впоследствии нью-йоркским букинистом Александром Рабиновичем о том, какие книги он находил для Бродского в разные периоды жизни. Или эссе Константина Львова об отношениях Андрея Белого с сестрами Тургеневыми – к выходу переписки Белого с Наташей Тургеневой в издательстве “Рутения”. Блокадное. Рассказ о ленинградском блокадном радио и его утраченных архивах. Или отрывок из новой книги Полины Барсковой “Отделение связи” (выходит в изд-ве Jaromir Hladik) и ее собственные пояснения к тексту.

Рассказ о ленинградском блокадном радио и его утраченных архивах. Или отрывок из новой книги Полины Барсковой “Отделение связи” (выходит в изд-ве Jaromir Hladik) и ее собственные пояснения к тексту. Социологическое. Краткая история телесных метафор в социологии. Или рассказ об укорененности познания в социальных практиках.

Краткая история телесных метафор в социологии. Или рассказ об укорененности познания в социальных практиках. Секс и гендер. Отрывок из книги Натальи Пушкаревой, Анны Беловой и Натальи Мицюк “Сметая запреты: очерки русской сексуальной культуры XI–XX веков” (изд-во “НЛО”) – о трансформации женского сексуального поведения в начале XX века. Или рассказ о гендерном популизме в Беларуси.

Отрывок из книги Натальи Пушкаревой, Анны Беловой и Натальи Мицюк “Сметая запреты: очерки русской сексуальной культуры XI–XX веков” (изд-во “НЛО”) – о трансформации женского сексуального поведения в начале XX века. Или рассказ о гендерном популизме в Беларуси. Околоспортивное. Разговор с философом Олегом Аронсоном о шахматах. Или жизнь Василия Ощепкова – изобретателя самбо и советского шпиона.

Разговор с философом Олегом Аронсоном о шахматах. Или жизнь Василия Ощепкова – изобретателя самбо и советского шпиона. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок