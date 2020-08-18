Пустой диван в эфире

Доброе утро!

Интервью высланных из Беларуси “вагнеровцев” показали по российскому Первому каналу – в качестве жертв, как сказано в репортаже, “провокации украинских спецслужб”. Но сочувствовать жертвам провокации немножко некогда:

Лукашенко прилетел на вертолете на Минский завод колесных тягачей. Его встретили криками “Уходи!”, он ответил, что пока его не убьют, других выборов не будет.

В Соликамске прекратил работу “Беларуськалий”, к забастовке присоединяются другие предприятия. В Минске рабочие ходили от завода к заводу, устраивая митинги.

После крупной манифестации у Белорусского телевидения сотрудникам пообещали ослабить цензуру. Демонстранты в Минске сначала окружили СИЗО №1, потом дошли до изолятора на Окрестина. Акция должна возобновиться утром.

В России близится к завершению испытания второй вакцины против коронавируса.

Дорогие трудящиеся

В Беларуси одно за другим прекращают работу крупные предприятия: остановлена работа на всех шахтах “Беларуськалия” в Соликамске, стоит Белорусский металлургический завод в Жлобине, руководство завода БелАЗ в Жодине давит на работников, чтобы они не присоединялись к уже начавшейся на предприятии забастовке, однако стачка постепенно приобретает черты общенациональной. В Минске рабочие в понедельник ходили от завода к заводу, устраивая митинги, на одном из них выступила глава штаба арестованного Виктора Бабарико Мария Колесникова. К забастовкам призывает и штаб Светланы Тихановской, обещая рабочим всяческую поддержку и компенсации.

Александр Лукашенко прилетел на вертолете на завод колесных тягачей в Минске, там его встретили криками “Уходи!” – вот видео его выступления, вот текст, вот главная цитата: “Пока вы меня не убьете, других выборов не будет”. Чуть позже он добавил, что новые выборы можно было бы провести через несколько лет, но сначала надо принять на референдуме новую конституцию (об этом он говорит уже больше года). Перед встречей с главой государства на заводе задержали нескольких рабочих – продержали их шесть часов в участке, провели беседы, взяли обещание “не участвовать”. Вот что рассказывают в встрече сами работники МЗКТ.

Другие отрасли

В понедельник утром в Беларуси зачем-то опять полностью отключали интернет – примерно на десять минут. В эфире телеканала “Беларусь 1” некоторое время показывали пустой диван, у здания Белтелерадиокомпании проходил митинг, журналистам вроде бы пообещали, что они смогут освещать в эфире протесты и рассказывать о том, что происходило в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина. Бастуют, однако, не все сотрудники телевидения, и по слухам руководство вербует российских журналистов в профессиональных чатах. Уволен глава телеканала "Жодино" Эльшад Акберов – "по причине трансляции видео с насильственными разгонами пикетов и мнения иностранных политологов о ситуации в Беларуси".

Уволен директор Белорусского национального академического театра им. Янки Купалы Павел Латушко – на прошлой неделе он публично выступил против милицейского насилия и потребовал пересчета голосов на выборах. Труппа в полном составе написала заявления об увольнении – сегодня к ним приедет министр культуры. Протестующие, курсировавшие в понедельник по всему Минску, пришли поддержать Латушко и его труппу.

У здания Минздрава свою акцию устроили медики – они требовали допустить их в Центры изоляции правонарушителей, чтобы они оценили состояние арестованных. К ним вышел министр здравоохранения. В ответ на требование его отставки он сказал, что и так в отставке (это правда: правительство Беларуси расформировано, все министры теперь и.о. министров). Кроме того, он сообщил, что в ходе протестов погибли еще два человека, помимо уже погребенных Тарайковского и Вихора; по его данным, в больницах находятся 158 человек. По данным правозащитного объединения “Звено”, погибших по меньшей мере пятеро, 81 человек считается пропавшим без вести. Вот рассказ врача военного госпиталя Минска о характере ранений, которые он наблюдал.

Застенки

Следственный комитет Беларуси сообщил, что получил лишь 700 заявлений от избитых. МВД насчитал в тюрьмах только 122 задержанных во время протестов (по оценке главы правозащитного центра “Весна” Алеся Беляцкого, их 200–300 человек). Мария Колесникова подала жалобу в прокуратуру на пытки, избиения и унижения, протестующие в Минске устроили акцию у СИЗО №1, где вроде бы должен находиться блогер Сергей Тихановский и где содержится (в ужасных условиях, вот его заявление) политтехнолог Виталий Шкляров.

От СИЗО №1 колонна направилась к ЦИПу на улице Окрестина, где вступила в переговоры с волонтерами (вот рассказ о том, как устроена их работа), которые убедили протестующих не провоцировать силовиков и не прорываться прямо к зданию. В итоге решено вернуться туда же сегодня утром.

Акции протеста продолжаются в большинстве белорусских городов, в Солигорске граждане пришли к РОВД требовать освобождения задержанных, акцию в Гродно показали по местному телевидению, начальник УВД извинился за применение силы.

Потоком льются свидетельства об избиениях в изоляторах и автозаках: о своем опыте рассказывают координатор “Открытой России” Артем Важенков, глава националистической “Русской партии” из Петербурга Николай Бондарик, гражданин Израиля Александр Фруман, простые жители Минска. О своем заключении рассказали диджеи Кирилл Галанов и Владислав Соколовский – последний говорит, что его навещал в карцере замглавы МВД Барсуков, он ударил Соколовского и пообещал, что тот “может уехать на 10 лет”. Впрочем, теперь на выбитые зубы жалуются уже сами силовики – МВД Беларуси подготовило специальное видео.

Действующий подполковник милиции из Лиды рассказал, как власти готовили силовиков к разгонам протестов: "Была такая идеология: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас будут вешать на суках у дороги. Потому эту власть защищать нужно любыми средствами и способами". Завуч одной из минских школ объяснила, как учителей заставляли фальсифицировать итоговые протоколы.

Мировая дипломатия и угроза российского вторжения

Светлана Тихановская в новом видеообращении заявила, что готова стать национальным лидером, и призвала силовиков не выполнять преступные приказы. Штаб Тихановской опубликовал состав Координационного совета по трансферу власти в Беларуси.

МИД Великобритании не признает результаты выборов в Беларуси, президент Франции призвал поддержать протест; все основные партии Европарламента объявили Лукашенко персоной нон грата и не признали итоги выборов, руководство ОБСЕ хочет организовать визит в Минск; Украина отозвала посла из Минска для консультаций, МИД заявил о "кардинальной смене" ситуации в белорусско-украинских отношениях; Трамп назвал ситуацию в Беларуси “ужасной” (остается только надеяться, что он имел в виду то же самое, что и госсекретарь Помпео, который хочет помочь белорусскому народу “достичь свободы”) и даже мэрия Будапешта выразила солидарность с протестующими в Беларуси. В белорусском МИДе, по слухам, разгорается конфликт между дипломатами и министром Владимиром Макеем.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team, проанализировав имеющиеся видео- и фотосвидетельства, пришла к выводу, что в сторону Беларуси из России действительно двигались машины Росгвардии без номеров и опознавательных знаков. Руслан Левиев оценивает численность личного состава в тысячу человек. Политолог Андрей Колесников считает российское вторжение в Беларусь маловероятным, Валерий и Вероника Цепкало приводят похожие аргументы в пользу того, что Путин не станет к нему прибегать. Белорусский политолог Павел Усов, напротив, не исключает, что Лукашенко введет военное положение, и тогда помощь Росгвардии вполне может понадобиться.

Российская жизнь

Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании с правительством республики сказал, что ведется "уголовное разбирательство" столкновений между защитниками шихана Куштау с сотрудниками ЧОПа и полицией. В городке Ишимбай жители собрались на митинг и потребовали отставки главы местной администрации, потому что считают его причастным к нападению на лагерь экоактивистов. Как развивалась эта история, рассказано тут.

Верховный суд России признал движение АУЕ (расшифровывается как “арестантский уклад един” или “арестантское уркаганское единство”) экстремистским – раньше считалось, что это такая субкультура, но никак не “движение”.

Следствие выделило в отдельное производство уголовное дело в отношении неустановленных лиц, сфальсифицировавших доказательства по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Голунов и его адвокат завершили ознакомление с делом, адвокат обещает интересный процесс в Мосгорсуде.

Глава хабаровского штаба Навального арестован на 10 суток за участие в регулярных акциях в поддержку экс-губернатора Фургала.

Россельхознадзор предлагает конфисковывать машины, на которых в Россию ввозятся продукты, импорт которых запрещен санкциями, наложенными Россией на саму себя.

Власти Норвегии объявили о задержании российского шпиона; российский МИД протестует в связи с тем, что в машине помощника военного атташе России в Нидерландах нашли аппаратуру слежения.

Во Франции задержали 16 чеченцев за попытку мести. Глава МВД в связи с этим предложил "взглянуть другим взглядом" на просьбы об убежище.

Хроники пандемии

По официальным данным на утро понедельника, в России за сутки выявлено 4892 новых случая Covid-19 (это снижение), общее число инфицированных с начала эпидемии составило 927 тысяч. За сутки умерли 55 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро понедельника 15 751, за день в Москве скончались еще 11 человек.

Вторая российская вакцина против коронавируса, созданная в новосибирском центре “Вектор”, вышла на второй этап испытаний, рапортует Роспотребнадзор. Министерство просвещения обяжет школьных учителей носить маски. Насколько вообще безопасно открывать школы с 1 сентября, рассказывается здесь.

В российских регионах медики по-прежнему не могут получить обещанные Путиным страховые выплаты – вот истории о том, как их все-таки пытаются выбить. По закону о “коронавирусных фейках” “Новую газету” и лично главреда оштрафовали в общей сложности на 260 тысяч рублей из-за текста о карантине на подводных лодках.

В разных странах возвращаются разные коронавирусные ограничения: в Чехии с 1 сентября снова нужно будет носить маски в транспорте и общественных местах, в Италии на три недели закрывают ночные клубы, в Англии разгоняют слишком многолюдные свадьбы. В Новой Зеландии на месяц перенесли выборы, чтобы партии смогли провести полноценную кампанию в условиях действующих ограничений.

Шесть ссылок

In memoriam. Воспоминания поэта Ирины Машинской об Игоре Ефимове (1937–2020). Или статья о Николае Губенко (1941–2020), написанная Зарой Абдуллаевой и Михаилом Трофименковым двадцать лет назад.

Воспоминания поэта Ирины Машинской об Игоре Ефимове (1937–2020). Или статья о Николае Губенко (1941–2020), написанная Зарой Абдуллаевой и Михаилом Трофименковым двадцать лет назад. Годовщины. К столетию Чарльза Буковски – словарик для его почитателей. На Радио Свобода начались довлатовские дни – Александр Генис и Соломон Волков вспоминают коллегу (можно и слушать, и читать).

К столетию Чарльза Буковски – словарик для его почитателей. На Радио Свобода начались довлатовские дни – Александр Генис и Соломон Волков вспоминают коллегу (можно и слушать, и читать). Этнография. Фрагмент из четвертого тома фундаментального труда Людмилы Виноградовой и Елены Левкиевской “Народная демонология Полесья” (издательский дом ЯСК), посвященный образу черта в поверьях жителей региона. Или подробный путеводитель по типичном штетлу.

Фрагмент из четвертого тома фундаментального труда Людмилы Виноградовой и Елены Левкиевской “Народная демонология Полесья” (издательский дом ЯСК), посвященный образу черта в поверьях жителей региона. Или подробный путеводитель по типичном штетлу. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок