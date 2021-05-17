Столько, сколько нужно

Доброе утро!

Состояние российских миллиардеров превысило 35% от ВВП страны. Это самая высокая концентрация богатства в мире относительно размера внутреннего валового продукта. Другие достижения:

На акции против закона о просветительской деятельности в МГУ задержаны 26 человек.

Беларусь лишилась права на проведения этапа Кубка мира по биатлону.

Израиль и ХАМАС продолжают обмениваться ракетными ударами. Разрушен офис главы службы безопасности ХАМАС.

В Москве отмечен рост госпитализаций с COVID-19, власти Петербурга говорят о росте заболеваемости.

Российские “низзя”

В Москве полиция задерживала участников акции против закона о госрегулировании просветительской деятельности – она проходила у главного здания МГУ в форме встречи с депутатом Рашкиным. В общей сложности в автозаках оказались 26 человек, в том числе депутат Московской городской думы и несколько провокаторов (один из них в костюме Чебурашки). Закон уже принят, однако постановление правительства, регламентирующее согласование всего и вся, было отправлено на доработку после многочисленных обращений общественности.

В субботу в Москве были задержаны двое участников одиночных пикетов в поддержку Алексея Навального. Сегодня начинаются судебные слушания по признанию ФБК и штабов Навального “экстремистскими организациями”. Вот что рассказывают бывшие сотрудники штабов из разных российских городов (спойлер: голову пеплом они посыпать пока не готовы).

Российские рок-музыканты, концерты которых отменяют по политическим мотивам тоже пока смиряться не собираются – вот подборка реплик от самых разных групп.

Стихийные бедствия

В воскресенье в Центральном детском магазине в Москве случилась давка в связи с автограф-сессией исполнителей главных ролей в фильме “Майор Гром: чумной доктор”. Жертв не было, но многим стало нехорошо, в том числе и актерам. Организаторов увезли в полицию для опроса.

Нефть, разлившаяся из трубопровода в Ненецком автономном округе на границе с республикой Коми, попала в реку Колва, а оттуда – в Усу и Печору. Площадь загрязнения превысила 12 тысяч квадратных километров, при этом большая часть нефти осела на берегах Колвы. Последний раз нефть попала в Колву всего семь месяцев назад.

Без биатлона, но с тюрьмами

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов перенес этап Кубка мира по биатлону, который должен пройти с 3 по 6 марта 2022 года, из Беларуси в Финляндию.

Суд в Могилеве приговорил журналиста Deutsche Welle Александра Буракова к 20 суткам ареста по обвинению в "повторном нарушении порядка проведения массового мероприятия". Буракова задержали 12 мая в Могилеве перед началом закрытого суда над активистом Павлом Северинцем. На суде журналист рассказал о пытках и бесчеловечном обращении в ИВС. Вот любопытное интервью с лидером белорусской общественной инициативы "Альтернатива" Олегом Корбаном – он отсидел полгода и теперь со знанием дела рассказывает об условиях содержания в белорусских СИЗО и тюрьмах (хуже всего – в Жодино).

Осужденный на три года "химии" студент Артем Винокуров бежал в Евросоюз – здесь он рассказывает, как ему это удалось.

У других соседей

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов допустил возможность обмена депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, отправленного под домашний арест по делу о госизмене, на украинцев, осужденных в России.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в колонке для издания “Фокус”, что будет бороться за уменьшение числа олигархов в стране до тех пор, пока все они не станут "просто крупными бизнесменами". Здесь эту инициативу комментирует бывший министр финансов Украины Александр Данилюк (он, как и многие в Украине, ждет, когда власти перейдут от Медведчука к Коломойскому).

В крупнейшей в Грузии оппозиционной партии "Единое национальное движение" идут консультации о прекращении бойкота парламента. Окончательное решение примут до конца мая.

Непраздничный Шавуот

Взаимные обстрелы между Израилем и сектором Газа не прекращаются уже неделю. Израиль сообщает о десяти погибших мирных жителях за весь период. С жертвами на палестинской стороне ситуация не столь ясна: о них сообщают медики, которые не проводят разницы между гражданским населением и членами ХАМАС, к убийству которых мог стремиться Израиль; кроме того, гражданское население может гибнуть в ходе неудачных запусков ракет боевиками ХАМАС (в общей сложности палестинские медики говорят о более чем 180 жертвах). Вот фотографии последствий с обеих сторон.

Израильские военно-воздушные силы разрушили высотное здание в секторе Газа, где располагались, в частности, бюро американского агентства Associated Press и катарского телеканала Al Jazeera. Израиль утверждает, что зданием пользовались также боевики. Жертв не было, потому что Израиль за час предупредил о предстоящем налете. Кроме того, Израиль нанес удар по дому лидера политбюро ХАМАС и офису главы службы безопасности ХАМАС. Премьер-министр Израиля говорит, что операция продлится “столько, сколько нужно”.

Вне всякой связи с военной операцией при обрушении синагоги в израильском поселении Гиват-Зеэв на Западном берегу погибли два человека и более 50 пострадали. Обрушение произошло во время праздника Шавуот; по некоторым сведениям, синагогу еще не достроили.

Во Франции и Германии власти пытаются не допустить демонстраций в поддержку Палестины. Глава МИД Ирана отменил визит в Австрию из-за ее солидарности с Израилем.

Россия на мировой арене

Власти Чехии пока не понимают, что означает внесение Чехии в российский перечень “недружественных стран”. Не вполне понятные вещи происходят и с президентом Чехии Милошем Земаном: в интервью радиостанции "Фреквенце-1" Земан сказал, что взрывы на оружейных складах во Врбетице в 2914 году могли быть устроены для "сокрытия недостачи" хранившихся там боеприпасов. Он сослался на министра юстиции Марию Бенешову, которая, по его словам, высказала то же предположение. Странность в том, что российские медиа начали анонсировать интервью Земана раньше, чем он его дал, а сразу после того, как оно вышло в эфир, премьер Чехии Бабиш и министр юстиции Бенешова заявили, что слова Земана не соответствуют действительности и что версия только одна – диверсия российского ГРУ.

На этом фоне в Европарламенте подготовили рекомендации по отношениям с Россией. Первые два принципа: сдерживание российской угрозы и борьба с российским “гибридным влиянием”.

Лидер недавно созданной в Нидерландах партии Splinter Фемке Мерел ван Коотен-Ариссен рассказала журналистам, что петербургский бизнесмен Вадим Беликов предложил ей 250 тысяч евро. От денег она отказалась, но сообщила об этом парламентской службе безопасности. Те провели расследование, но так и не поняли, зачем Беликову, пусть он связан с прокремлевскими организациями, предлагать деньги лидеру партии, не имевшей особых шансов на выборах. Сам Беликов говорил, что его волнует защита прав женщин. В Голландии?

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 8554. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 940 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 115 871 человек (+391 за сутки). В подтверждение оценок экспертов, согласно которым эти цифры ничего не отражают, в Москве отмечен резкий рост госпитализаций, а власти Петербурга предупреждают о росте заболеваемости.

Шесть ссылок

Советские судьбы. Рассказ о жизни Юлиуса Вольфенгаута, депортированного летом 1941 года из Черновцов и прожившем 53 года в Сибири (свои воспоминания он опубликовал по-немецки уже после отъезда в Германию в 1990-е годы). Или биография математика, историка и ссыльного диссидента Револьта Пименова – к 90-летию со дня рождения.

Рассказ о жизни Юлиуса Вольфенгаута, депортированного летом 1941 года из Черновцов и прожившем 53 года в Сибири (свои воспоминания он опубликовал по-немецки уже после отъезда в Германию в 1990-е годы). Или биография математика, историка и ссыльного диссидента Револьта Пименова – к 90-летию со дня рождения. Художники. Рассказ о неофициальном советском искусстве в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове. Или творческий портрет Александра Ройтбурда, создающего “Царство Божие в отдельно взятом городе” – в Одессе.

Рассказ о неофициальном советском искусстве в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове. Или творческий портрет Александра Ройтбурда, создающего “Царство Божие в отдельно взятом городе” – в Одессе. Странные сближения. Краткий справочник по химерологии – от Античности до Нового времени. Или фрагмент из книги Эми Стюарт “Коварные растения. Белена, дурман, аконит, мандрагора и другие преступники мира флоры” (изд-во “Альпина”).

Краткий справочник по химерологии – от Античности до Нового времени. Или фрагмент из книги Эми Стюарт “Коварные растения. Белена, дурман, аконит, мандрагора и другие преступники мира флоры” (изд-во “Альпина”). Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок