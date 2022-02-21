Эвакуация, мобилизация, провокация

Доброе утро!
Посольство США в Москве разослало живущим в России американцам предупреждения об угрозе терактов на территории страны – утверждается, что они могут произойти в крупных городах, включая Москву и Петербург, а также близ российско-украинской границы. В остальном так:
- В так называемых “ДНР” и “ЛНР” объявлена всеобщая мобилизация. В Киеве сообщают о десятках обстрелов со стороны пророссийских сепаратистов за сутки.
- Российский следственный комитет расследует уголовное дело “по факту обстрела территории Ростовской области”. Утверждается, что снаряд прилетел из Украины.
- Президент Украины сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, что Украина может объявить недействительными положения Будапештского меморандума 1994 года.
- Путин и Макрон почти два часа говорили по телефону.
В Донбассе
В субботу утром в так называемых “ДНР” и “ЛНР” объявлена всеобщая мобилизация. Жители Луганска и Донецка сообщают об облавах на мужчин призывного возраста на улицах городов. Кроме того, в Донецке появились российские военные: они ходят по городу в камуфляжной одежде без опознавательных знаков, их опознают по неместному говору. Школы и вузы прекратили работу.
Всю субботу из “ДНР” и “ЛНР” поступали сообщения об обстрелах и якобы предотвращенных “диверсиях” – в том числе о заминированной машине, которая будто бы должна была взорваться под железной дорогой, по которой эвакуируют в Россию мирных жителей. В ночь на воскресенье власти “ЛНР” сообщили о гибели двух мирных жителей, факт которой расследует почему-то российский Следственный комитет, в ночь на понедельник – еще двух (никаких подтверждений гибели людей из независимых источников нет).
Украинские военные сообщают о десятках обстрелов. С начала обострения ситуации погибли двое украинских военных, еще четверо ранены.
Начатая в пятницу эвакуация детей, женщин и стариков из “ДНР” и “ЛНР” в Россию продолжается. Первый поезд с эвакуированными прибыл в Воронежскую область.
В Ростове и окрестностях
В Ростовской области из-за наплыва эвакуированных введен режим чрезвычайной ситуации. Людей там никто не ждал: им пришлось часами сидеть в автобусах в ожидании размещения – вот фотографии, вот репортаж из Ростовской области, вот видео из автобусов и разговоры с эвакуированными. По данным пограничного управления ФСБ по Ростовской области, только за субботу через пункты пропуска границу пересекло более 30 тысяч граждан "ЛНР" и "ДНР". Основным мотивом для эвакуации для многих стали обещанные Путиным 10 тысяч рублей. К вечеру воскресенья российское МЧС отчитывалось уже о 53 тысячах эвакуированных.
Следственный комитет возбудил дело "по факту обстрела территории Ростовской области". Российские власти заявляют, что снаряд прилетел со стороны Украины и демонстрируют видео разрушенного сарая. Глава МИД Украины отверг все обвинения в адрес украинских вооруженных сил, Владимир Зеленский назвал сообщения российских властей “провокацией и ложью”. Независимые журналисты не могут проверить эту информацию, потому что названное российскими властями место, куда якобы прилетел снаряд, находится в приграничной зоне, а туда пускают только по пропуску.
Россия продолжает стягивать военную технику в аннексированный Крым. Минобороны Беларуси объявило, что Россия и Беларусь решили продлить совместные учения “из-за обострения на Донбассе”. В субботу утром Путин и Лукашенко наблюдали за стратегическими учениями с отработкой ядерных ударов – утверждается, что всё прошло без сучка без задоринки. Приднестровские сепаратисты тоже провели "учения" на фоне обострения на Донбассе.
В Москве задержали правозащитников, которые вышли на пикеты против войны в Украине.
Международная реакция
В субботу президент Украины Владимир Зеленский выступил с жесткой речью, в которой назвал свою страну “щитом”, защищающим Европу от российской агрессии, призвал европейцев прекратить умиротворение агрессора и, по его словам, в последний раз инициировал консультаций в рамках Будапештского меморандума, по которому в 1994 году Украина признала за собой статус неядерной страны. Если эти консультации снова не состоятся, Украина будет считать, что меморандум аннулирован (видео). На полях конференции Зеленский провел переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис. Канцлер Германии Олаф Шольц в своей речи сказал, что нападение России на Украину было бы "серьезной ошибкой" с высокими "политическими, экономическими и геостратегическими издержками", и назвал заявления российских властей о “геноциде” на Донбассе “нелепыми”. Госсекретаря США Энтони Блинкена эти заявления оскорбили (он происходит из еврейской семьи).
Авиакомпании Lufthansa и Austrian Airlines приостановили полеты в Украину. НАТО переводит персонал своего представительства в Украине из Киева во Львов и Брюссель. Генеральный секретарь военного союза Йенс Столтенберг утверждает, что направил Лаврову письмо с просьбой начать диалог в рамках Совета Россия – НАТО. В воскресенье Путин почти два часа разговаривал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после этого Макрон звонил Зеленскому, премьеру Великобритании Борису Джонсону и Джо Байдену. Пресс-служба Елисейского дворца сообщает, что в будущем планируется провести саммит для “определения новой структуры мира и безопасности в Европе”. Президент США провел заседание Совета национальной безопасности из-за ситуации вокруг Украины.
Тем временем в России
- Компания Mail.ru оштрафована на 3 млн рублей за публикацию в "Одноклассниках" постов Алексея Навального и Ильи Яшина. Сегодня в покровской колонии, где сидит Навальный, продолжится суд над ним по новому уголовному делу.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил новым главой своего секретариата Валида Эдилова, который ранее был гендиректором Республиканского спортивного клуба "Ахмат". Заместителем Эдилова назначена третья дочь Кадырова Хутмат, ей 20 лет.
- Умер бывший первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Эстонии Карл Вайно, ему было 98 лет. Его внук Антон возглавляет сейчас администрацию Путина.
Вокруг света
- В Казахстане арестован бывший министр обороны страны Мурат Бектанов. Ему предъявили обвинение в бездействии во время протестов против действующей власти и возникших в связи с ними беспорядков.
- Группа журналистов из 48 изданий обнародовала расследование о швейцарском банке Credit Suisse, основанное на документах, переданных немецкой газете Sueddeutsche Zeitung. В расследовании утверждается, что банк открывал счета для замешанных в коррупции политиков и даже преступников. В частности, с помощью счета в Credit Suisse, предположительно, обанкротили украинскую агропромышленную компанию “Мрия Агрохолдинг”. Также в банке хранила большие деньги семья нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Семья главы Нахичеванской автономии получала через швейцарские счета миллионы долларов, а затем покупала роскошную недвижимость в Дубае. Банк все обвинения отверг.
- Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом.
- В Пекине прошла церемония закрытия зимней Олимпиады.
Шесть ссылок
- История. Рассказ о пожаре на советской атомной подлодке К-19, жертвами которой стали 30 человек – к пятидесятилетию со дня трагедии. Или комментированные фотографии охот и пиров с участием лидера Югославии Иосипа Броз Тито (обязательно докрутите до кабанов).
- Ленинградско-петербургское. Эссе Полины Барсковой о том, почему в блокадном Ленинграде особенно любили читать Диккенса. Или беседа с Романом Осминкиным и Анастасией Вепревой об их книге “Коммуналка на Петроградке” (изд-во “НЛО”) – летописи быта коммунальной квартиры, в которой они жили.
- Кинотеатральное. Путеводитель Дмитрия Волчека по лучшим фильмам Берлинского кинофестиваля. Или беседа о смерти с театральным режиссером Дмитрием Волкостреловым – к премьере спектакля “Русская смерть” в Центре им. Мейерхольда.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.