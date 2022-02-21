Эвакуация, мобилизация, провокация

Доброе утро!

Посольство США в Москве разослало живущим в России американцам предупреждения об угрозе терактов на территории страны – утверждается, что они могут произойти в крупных городах, включая Москву и Петербург, а также близ российско-украинской границы. В остальном так:

В так называемых “ДНР” и “ЛНР” объявлена всеобщая мобилизация. В Киеве сообщают о десятках обстрелов со стороны пророссийских сепаратистов за сутки.

Российский следственный комитет расследует уголовное дело “по факту обстрела территории Ростовской области”. Утверждается, что снаряд прилетел из Украины.

Президент Украины сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, что Украина может объявить недействительными положения Будапештского меморандума 1994 года.

Путин и Макрон почти два часа говорили по телефону.

В Донбассе

В субботу утром в так называемых “ДНР” и “ЛНР” объявлена всеобщая мобилизация. Жители Луганска и Донецка сообщают об облавах на мужчин призывного возраста на улицах городов. Кроме того, в Донецке появились российские военные: они ходят по городу в камуфляжной одежде без опознавательных знаков, их опознают по неместному говору. Школы и вузы прекратили работу.

Всю субботу из “ДНР” и “ЛНР” поступали сообщения об обстрелах и якобы предотвращенных “диверсиях” – в том числе о заминированной машине, которая будто бы должна была взорваться под железной дорогой, по которой эвакуируют в Россию мирных жителей. В ночь на воскресенье власти “ЛНР” сообщили о гибели двух мирных жителей, факт которой расследует почему-то российский Следственный комитет, в ночь на понедельник – еще двух (никаких подтверждений гибели людей из независимых источников нет).

Украинские военные сообщают о десятках обстрелов. С начала обострения ситуации погибли двое украинских военных, еще четверо ранены.

Начатая в пятницу эвакуация детей, женщин и стариков из “ДНР” и “ЛНР” в Россию продолжается. Первый поезд с эвакуированными прибыл в Воронежскую область.

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

В Ростове и окрестностях

В Ростовской области из-за наплыва эвакуированных введен режим чрезвычайной ситуации. Людей там никто не ждал: им пришлось часами сидеть в автобусах в ожидании размещения – вот фотографии, вот репортаж из Ростовской области, вот видео из автобусов и разговоры с эвакуированными. По данным пограничного управления ФСБ по Ростовской области, только за субботу через пункты пропуска границу пересекло более 30 тысяч граждан "ЛНР" и "ДНР". Основным мотивом для эвакуации для многих стали обещанные Путиным 10 тысяч рублей. К вечеру воскресенья российское МЧС отчитывалось уже о 53 тысячах эвакуированных.

Следственный комитет возбудил дело "по факту обстрела территории Ростовской области". Российские власти заявляют, что снаряд прилетел со стороны Украины и демонстрируют видео разрушенного сарая. Глава МИД Украины отверг все обвинения в адрес украинских вооруженных сил, Владимир Зеленский назвал сообщения российских властей “провокацией и ложью”. Независимые журналисты не могут проверить эту информацию, потому что названное российскими властями место, куда якобы прилетел снаряд, находится в приграничной зоне, а туда пускают только по пропуску.

Россия продолжает стягивать военную технику в аннексированный Крым. Минобороны Беларуси объявило, что Россия и Беларусь решили продлить совместные учения “из-за обострения на Донбассе”. В субботу утром Путин и Лукашенко наблюдали за стратегическими учениями с отработкой ядерных ударов – утверждается, что всё прошло без сучка без задоринки. Приднестровские сепаратисты тоже провели "учения" на фоне обострения на Донбассе.

В Москве задержали правозащитников, которые вышли на пикеты против войны в Украине.

Международная реакция

В субботу президент Украины Владимир Зеленский выступил с жесткой речью, в которой назвал свою страну “щитом”, защищающим Европу от российской агрессии, призвал европейцев прекратить умиротворение агрессора и, по его словам, в последний раз инициировал консультаций в рамках Будапештского меморандума, по которому в 1994 году Украина признала за собой статус неядерной страны. Если эти консультации снова не состоятся, Украина будет считать, что меморандум аннулирован (видео). На полях конференции Зеленский провел переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис. Канцлер Германии Олаф Шольц в своей речи сказал, что нападение России на Украину было бы "серьезной ошибкой" с высокими "политическими, экономическими и геостратегическими издержками", и назвал заявления российских властей о “геноциде” на Донбассе “нелепыми”. Госсекретаря США Энтони Блинкена эти заявления оскорбили (он происходит из еврейской семьи).

Авиакомпании Lufthansa и Austrian Airlines приостановили полеты в Украину. НАТО переводит персонал своего представительства в Украине из Киева во Львов и Брюссель. Генеральный секретарь военного союза Йенс Столтенберг утверждает, что направил Лаврову письмо с просьбой начать диалог в рамках Совета Россия – НАТО. В воскресенье Путин почти два часа разговаривал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после этого Макрон звонил Зеленскому, премьеру Великобритании Борису Джонсону и Джо Байдену. Пресс-служба Елисейского дворца сообщает, что в будущем планируется провести саммит для “определения новой структуры мира и безопасности в Европе”. Президент США провел заседание Совета национальной безопасности из-за ситуации вокруг Украины.

Тем временем в России

Компания Mail.ru оштрафована на 3 млн рублей за публикацию в "Одноклассниках" постов Алексея Навального и Ильи Яшина. Сегодня в покровской колонии, где сидит Навальный, продолжится суд над ним по новому уголовному делу.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил новым главой своего секретариата Валида Эдилова, который ранее был гендиректором Республиканского спортивного клуба "Ахмат". Заместителем Эдилова назначена третья дочь Кадырова Хутмат, ей 20 лет.

Умер бывший первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Эстонии Карл Вайно, ему было 98 лет. Его внук Антон возглавляет сейчас администрацию Путина.

Вокруг света

В Казахстане арестован бывший министр обороны страны Мурат Бектанов. Ему предъявили обвинение в бездействии во время протестов против действующей власти и возникших в связи с ними беспорядков.

Группа журналистов из 48 изданий обнародовала расследование о швейцарском банке Credit Suisse, основанное на документах, переданных немецкой газете Sueddeutsche Zeitung. В расследовании утверждается, что банк открывал счета для замешанных в коррупции политиков и даже преступников. В частности, с помощью счета в Credit Suisse, предположительно, обанкротили украинскую агропромышленную компанию “Мрия Агрохолдинг”. Также в банке хранила большие деньги семья нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Семья главы Нахичеванской автономии получала через швейцарские счета миллионы долларов, а затем покупала роскошную недвижимость в Дубае. Банк все обвинения отверг.

Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом.

В Пекине прошла церемония закрытия зимней Олимпиады.

Шесть ссылок

История. Рассказ о пожаре на советской атомной подлодке К-19, жертвами которой стали 30 человек – к пятидесятилетию со дня трагедии. Или комментированные фотографии охот и пиров с участием лидера Югославии Иосипа Броз Тито (обязательно докрутите до кабанов).

Рассказ о пожаре на советской атомной подлодке К-19, жертвами которой стали 30 человек – к пятидесятилетию со дня трагедии. Или комментированные фотографии охот и пиров с участием лидера Югославии Иосипа Броз Тито (обязательно докрутите до кабанов). Ленинградско-петербургское. Эссе Полины Барсковой о том, почему в блокадном Ленинграде особенно любили читать Диккенса. Или беседа с Романом Осминкиным и Анастасией Вепревой об их книге “Коммуналка на Петроградке” (изд-во “НЛО”) – летописи быта коммунальной квартиры, в которой они жили.

Эссе Полины Барсковой о том, почему в блокадном Ленинграде особенно любили читать Диккенса. Или беседа с Романом Осминкиным и Анастасией Вепревой об их книге “Коммуналка на Петроградке” (изд-во “НЛО”) – летописи быта коммунальной квартиры, в которой они жили. Кинотеатральное. Путеводитель Дмитрия Волчека по лучшим фильмам Берлинского кинофестиваля. Или беседа о смерти с театральным режиссером Дмитрием Волкостреловым – к премьере спектакля “Русская смерть” в Центре им. Мейерхольда.

Искренне Ваши,

Семь Сорок