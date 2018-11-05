Дальний Восток становится ближе

Доброе утро!

Начните неделю с занимательной географии: Новая Каледония высказалась на референдуме против независимости и останется заморской территорией Франции, а государство Гренада отозвало признание независимости Косова. А новости такие:

КПРФ отказалась выдвигать своего кандидата на повторных выборах в Приморье.

Путин перевел Бурятию и Забайкальский край в Приморский федеральный округ.

Украина и Вселенский патриархат подписали соглашение о сотрудничестве.

В Украине умерла советница мэра Херсона, которую три месяца назад облили кислотой.

Дальневосточное

КПРФ не стала выдвигать своего кандидата на повторных выборах губернатора Приморья, тем самым убив всю интригу. Глава партии Геннадий Зюганов объяснил решение диалектически: раз на предыдущих выборах, результаты которых отменили из-за фальсификаций, фактически победил кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, то еще раз его выдвигать нецелесообразно.

Путин без объяснения причин перевел Бурятию и Забайкальский край из Сибирского федерального округа в Дальневосточный.

Омск пока остается в Сибири, но 74-летнего правозащитника там избили по дальневосточным мотивам: он боролся со строительством городка для китайских рабочих на сельскохозяйственных землях.

Аресты и задержания

4 ноября, в День народного единства, в разных городах России прошли “Русские марши”. Много участников они не собрали, но в Москве на всякий случай задержали организаторов и несколько участников, а вмести с ними – 14-летнего участника “Бессрочного протеста”.

В Петербурге 10 суток ареста получил пикетчик, сравнивший телеведущего Владимира Соловьева с нацистским пропагандистом Юлиусом Штрайхером.

В Пскове жестко задержан один из организаторов согласованного митинга против коррупции, полицейского и судебного произвола Артем Милушкин.

Против московского школьника, у которого якобы нашли бомбу и который предположительно общался в интернете с архангельским бомбистом, заведено уголовное дело по двум статьям. Его арест продлен до 6 ноября. Отец задержанного утверждает, что у сына нашли не бомбу, а нечто вроде петарды, а доказательство его общения с юношей, взорвавшим бомбу в здании архангельского ФСБ, сводится к тому, что они были подписаны на один паблик в ВК. Школьник свою вину не признает.

Украинское

Президент Украины и Вселенский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве. Варфоломей назвал это событие "историческим моментом для всего православия", а Порошенко отметил, что соглашение "завершает процесс" предоставления автокефалии украинской православной церкви.

Бывшая помощница мэра Херсона и антикоррупционная активистка Екатерина Гандзюк умерла в больнице. В конце июля ей плеснули в лицо концентрированным раствором кислоты. Он получила ожог 30% тела и в дальнейшем лечилась в Киеве. До недавнего времени сообщалось, что девушка идет на поправку. Уголовное дело о нападении переквалифицировали на умышленное убийство.

Четыре ссылки с бонусом

Память. 50 лет назад в Киеве совершил самосожжение Василий Макух. Он протестовал против оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора и за независимость Украины. Этот поступок он совершил на несколько месяцев раньше Яна Палаха. В Украине о нем не очень помнят. О Макухе рассказывает историк Виктор Тупилко. Здесь – краткие реплики ведущих российских историков о механизмах культурной памяти и осмысления трагедий.

Литература. Новый большой текст на “Полке” посвящен “Мелкому бесу” Сологуба – в России сегодня выходной, и уж его точно имеет смысл провести в компании Ардальона Борисовича Передонова. Или вот текст о Достоевском – вернее, о его сложных отношениях с деньгами.

Бонус для тех, кто читает по-английски. В конце марта французского философа болгарского происхождения Юлию Кристеву обвинили в сотрудничестве с болгарскими спецслужбами. Тремя годами ранее она уже фигурировала в качестве болгарского агента в детективе Лорана Бине “Седьмая функция языка” (очень смешном, но исключительно для гуманитариев континентальной выучки). В блогах Los Angeles Review of Books Юлия Кристева развернуто отвечает на обвинения.

Искренне Ваши,

Семь Сорок