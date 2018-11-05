Дальний Восток становится ближе

Доброе утро!
Начните неделю с занимательной географии: Новая Каледония высказалась на референдуме против независимости и останется заморской территорией Франции, а государство Гренада отозвало признание независимости Косова. А новости такие:
- КПРФ отказалась выдвигать своего кандидата на повторных выборах в Приморье.
- Путин перевел Бурятию и Забайкальский край в Приморский федеральный округ.
- Украина и Вселенский патриархат подписали соглашение о сотрудничестве.
- В Украине умерла советница мэра Херсона, которую три месяца назад облили кислотой.
Дальневосточное
- КПРФ не стала выдвигать своего кандидата на повторных выборах губернатора Приморья, тем самым убив всю интригу. Глава партии Геннадий Зюганов объяснил решение диалектически: раз на предыдущих выборах, результаты которых отменили из-за фальсификаций, фактически победил кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, то еще раз его выдвигать нецелесообразно.
- Путин без объяснения причин перевел Бурятию и Забайкальский край из Сибирского федерального округа в Дальневосточный.
- Омск пока остается в Сибири, но 74-летнего правозащитника там избили по дальневосточным мотивам: он боролся со строительством городка для китайских рабочих на сельскохозяйственных землях.
Аресты и задержания
- 4 ноября, в День народного единства, в разных городах России прошли “Русские марши”. Много участников они не собрали, но в Москве на всякий случай задержали организаторов и несколько участников, а вмести с ними – 14-летнего участника “Бессрочного протеста”.
- В Петербурге 10 суток ареста получил пикетчик, сравнивший телеведущего Владимира Соловьева с нацистским пропагандистом Юлиусом Штрайхером.
- В Пскове жестко задержан один из организаторов согласованного митинга против коррупции, полицейского и судебного произвола Артем Милушкин.
- Против московского школьника, у которого якобы нашли бомбу и который предположительно общался в интернете с архангельским бомбистом, заведено уголовное дело по двум статьям. Его арест продлен до 6 ноября. Отец задержанного утверждает, что у сына нашли не бомбу, а нечто вроде петарды, а доказательство его общения с юношей, взорвавшим бомбу в здании архангельского ФСБ, сводится к тому, что они были подписаны на один паблик в ВК. Школьник свою вину не признает.
Украинское
- Президент Украины и Вселенский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве. Варфоломей назвал это событие "историческим моментом для всего православия", а Порошенко отметил, что соглашение "завершает процесс" предоставления автокефалии украинской православной церкви.
- Бывшая помощница мэра Херсона и антикоррупционная активистка Екатерина Гандзюк умерла в больнице. В конце июля ей плеснули в лицо концентрированным раствором кислоты. Он получила ожог 30% тела и в дальнейшем лечилась в Киеве. До недавнего времени сообщалось, что девушка идет на поправку. Уголовное дело о нападении переквалифицировали на умышленное убийство.
Четыре ссылки с бонусом
- Память. 50 лет назад в Киеве совершил самосожжение Василий Макух. Он протестовал против оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора и за независимость Украины. Этот поступок он совершил на несколько месяцев раньше Яна Палаха. В Украине о нем не очень помнят. О Макухе рассказывает историк Виктор Тупилко. Здесь – краткие реплики ведущих российских историков о механизмах культурной памяти и осмысления трагедий.
- Литература. Новый большой текст на “Полке” посвящен “Мелкому бесу” Сологуба – в России сегодня выходной, и уж его точно имеет смысл провести в компании Ардальона Борисовича Передонова. Или вот текст о Достоевском – вернее, о его сложных отношениях с деньгами.
- Бонус для тех, кто читает по-английски. В конце марта французского философа болгарского происхождения Юлию Кристеву обвинили в сотрудничестве с болгарскими спецслужбами. Тремя годами ранее она уже фигурировала в качестве болгарского агента в детективе Лорана Бине “Седьмая функция языка” (очень смешном, но исключительно для гуманитариев континентальной выучки). В блогах Los Angeles Review of Books Юлия Кристева развернуто отвечает на обвинения.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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