Четыре года за три задержания

Доброе утро!

Сегодня во Владивостоке завершает работу Восточный экономический форум – мероприятие удивительно хотя бы тем, что присутствовавший там Путин умудрялся комментировать новости, стоило им только появиться в ленте. Начал он с того, что позитивно оценил московские протесты: они, мол, “встряхивают власть”. Встряхнувшись, власть реагирует так:

Программист Константин Котов приговорен к четырем годам колонии по уголовной статье за неоднократные задержания на митингах.

В офисе ФБК, студии “Навальный Live” и штабе Навального устроили обыски и задержания.

В Петербурге врио Беглов окрыл три новых станции метро за три дня до выборов, но работать они в ближайшие недели не будут.

Суд в Киеве освободил бывшего командующего ПВО донецких сепаратистов в Снежном Владимира Цемаха – вероятно, для выдачи его России в рамках обмена.

Еще один приговор

Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии 34-летнего программиста Константина Котова по статье за неоднократные задержания на митингах. Суд посчитал достаточными доказательствами его вины "21 агитационный плакат, папку-скоросшиватель с листовками, проект агитационной речи". В последнем слове Котов сказал, что “этими действиями режим сам себе роет могилу”.

Статья 212.1 УК была принята в новой редакции в 2014 году, в январе 2015 года по ней приговорили к трем годам колонии активиста Ильдара Дадина (максимальное наказание – 5 лет). Дадин освободился досрочно, а позже Верховный суд отменил его приговор. Котов – второй человек, осужденный по этой статье. Его преступление в том, что за это лето его трижды задерживали на протестных акциях. 10 августа его скрутили еще до того, как он успел принять участие в прогулках по московским бульварам.

Вот здесь приговор Котову комментирует Ильдар Дадин. Поддержать Котова в суд приходили освобожденные фигуранты “московского дела” Сергей Абаничев и Владислав Барабанов. Вот интервью с Барабановым.

Все приговоры по “московскому делу” в одной картинке – здесь.

Вокруг Навального

Вечером в четверг ОМОН, СОБР, Следственный комитет и другие силовики неопознанной принадлежности пришли одновременно в офис Фонда борьбы с коррупцией, студию “Навальный Live” и московский штаб Навального. В студии изъяли технику, сорвав эфир, в котором Навальный должен был еще раз объяснять смысл стратегии “Умного голосования”, в офисе ФБК провели обыск, который закончился около полуночи (пока он длился, кто-то пытался взломать сайт “Умного голосования”), в штабе Навального задержали (и потом отпустили) всех слушателей лекции для наблюдателей, которая там проходила. Официально причину всего этого никто не объяснил.

Москвичам стали приходить смски со ссылкой на сайт, призывающий голосовать за провластных кандидатов. По структуре он сильно напоминает созданный ФБК сайт “Умного голосования”.

ФБК завершил предвыборный марафон “по расследованию в день” рассказом об имуществе заммэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петра Бирюкова и его семьи. Самым впечатляющим объектом оказалось подмосковное имение в 10 га, на котором рядом с роскошными домами, теннисными кортами и ухоженными лужайками обустроено фермерское хозяйство с грядками, теплицами, коровами, гусями и утками.

Сотрудника ФБК Николая Ляскина оштрафовали на 20 тысяч рублей за акцию 31 августа, на которой никого не задержали.

Компания “Флай авто”, сдающая машины в аренду и лизинг, подала к ФБК иск на миллиард рублей в качестве компенсации за убытки, которые он якобы понесла из-за "массовых беспорядков" 27 июля, 3 августа и 10 августа. Вот прекрасное интервью с гендиректором этой компании.

А митинг на Сахарова 14 сентября, заявку на который подавал Геннадий Гудков, мэрия Москвы не согласовала, сославшись на проведение там культ-просвет-мероприятий.

Тем временем в Петербурге (и других регионах)

Суд в Петербурге снял с выборов кандидата в муниципальные депутаты Андрея Пивоварова с выборов из-за фб-поста про “дубинки ОМОНа”.

“Новая газета” опубликовала аудиозапись тренинга, на котором членов избиркомов Приморского района СПб обучали фальсифицировать результаты голосования незаметно для наблюдателей.

Митинг против нарушений на выборах в СПб собрал 250 человек, одного активиста задержали.

В воскресенье в Петербурге будут выбирать не только муниципальных депутатов, но и губернатора. Врио Беглов сделал мощный предвыборный ход: торжественно открыл три новых станции метро и тут же объявил, что пассажиров они пока перевозить не будут (а люди собрались, хотели уже ехать). Конкуренцию Беглову на выборах составляют бывший яблочник Михаил Амосов (вот интервью с ним) и выдвинутая “Справедливой Россией” Надежда Тихонова.

Здесь перечислены все скандалы, сопровождавшие предвыборную компанию в Петербурге. О нарушениях в Забайкалье и Приморье рассказано тут.

Цемах на свободе, Коршунов задержан

Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста под обязательство о личной явке Владимира Цемаха, который был начальником ПВО "ДНР" в Снежном, когда там был сбит "Боинг" MH17. Цемах сидел в СИЗО с 29 июня. Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке просил Украину не выдавать его России. Считается, что обмен заключенным между Россией и Украиной застопорился именно из-за того, что Москва требовала выдать Цемаха.

Видимо, так и было: через 20 минут после оглашения решения суда в Киеве Путин впервые лично прокомментировал обмен. "Достаточно сложно было принимать решение по конкретным людям, но подходим к финалу", – сказал он во время пленарной сессии ВЭФ. Ранее источники называли 7 сентября в качестве вероятной даты обмена. Здесь расследователь Bellingcat Христо Грозев объясняет, что выдача Цемаха России изменит для суда по MH17 в Нидерландах (радикально – ничего).

Еще один быстрый комментарий Путина получила новость о задержании в Италии по запросу США топ-менеджера Ростеха Александра Коршунова. Его обвиняют в попытке кражи коммерческих секретов у американской компании GE Aviation. Вместе с ним по делу проходит итальянец Маурицио Паоло Бьянки – экс-директор итальянского филиала этой компании. Бьянки ушел из GE Aviation и стал нанимать ее бывших и действующих сотрудников для консультаций по ракетным двигателям. Клиентом Бьянки была и дочка Ростеха. Путин назвал задержание Коршунова “недобросовестной конкуренцией”: "Это мировая практика, открытая коммерческая работа. Теперь американские друзья утверждают, что там что-то украли".

Военное (и чуть-чуть полицейское)

Трое бывших рядовых российской армии, получившие тяжелые ранения во время танковых стрельб в 2017 году, отсудили у Министерства обороны четыре миллиона рублей. Один из их товарищей в ходе этих учений погиб.

По данным “Ведомостей” и “Новой газеты”, в Сирии погибли трое российских военнослужащих. Минобороны это отрицает.

Турция пригрозила снова открыть путь в Европу для сирийских беженцев, если не получит международную поддержку для формирования зоны безопасности на севере Сирии (фактически – буферную зону, которая отделила бы сирийских курдов от турецких).

Премьер Великобритании Борис Джонсон, проигрывающий войну с парламентом за “жесткий брекзит” и досрочные выборы, выступил в центре подготовки полицейских в Западном Йоркшире. Он должен был рассказывать о финансируемой правительством программе расширения личного состава полиции, но вместо этого долго говорил о брекзите, стоя на фоне строя полицейских. Одна из офицеров, простояв на солнце час, упала в обморок. Британская полиция выступила с гневным осуждением (англ.). И это была не единственная неприятность для Джонсона и его министров (англ.).

Шесть ссылок

Поэзия. Рецензия на “Краткую историю внимания”, вторую книгу стихов Михаила Гронаса – его первая книга “Дорогие сироты,” (2002) была очень хорошая. Или вот один цикл из книги стихов Марины Тёмкиной “Ненаглядные пособия”, которая только что вышла в НЛО.

Рецензия на “Краткую историю внимания”, вторую книгу стихов Михаила Гронаса – его первая книга “Дорогие сироты,” (2002) была очень хорошая. Или вот один цикл из книги стихов Марины Тёмкиной “Ненаглядные пособия”, которая только что вышла в НЛО. Искусство. Фрагмент из книги известного британского историка-античника Мэри Бирд “Цивилизации. Образы людей и богов в искусстве от Древнего мира до наших дней” (“Альпина нон-фикшн”) – о фресках базилики Сан-Витале в Равенне и работах Тинторетто для Скуолы Сан-Рокко в Венеции. Или глава из книги художника-сюрреалиста Десмонда Морриса “Язык тела. Позы и жесты в искусстве” (Ad Marginem).

Фрагмент из книги известного британского историка-античника Мэри Бирд “Цивилизации. Образы людей и богов в искусстве от Древнего мира до наших дней” (“Альпина нон-фикшн”) – о фресках базилики Сан-Витале в Равенне и работах Тинторетто для Скуолы Сан-Рокко в Венеции. Или глава из книги художника-сюрреалиста Десмонда Морриса “Язык тела. Позы и жесты в искусстве” (Ad Marginem). Таинственные преступления. Разговор с режиссером Дмитрием Мамулией после премьеры его “Преступного человека” в Венеции. Или чрезвычайно занимательный рассказ о легендарном киевлянине Рудольфе Каценбогене, который учил карате всю советскую Украину, но был посажен за незаконную предпринимательскую деятельность (по материалам украинских архивов КГБ).

Искренне Ваши,

Семь Сорок