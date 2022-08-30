Тактика лягушачьих прыжков

Доброе утро!

Московская полиция составила 118 протоколов на участников несостоявшегося автопробега “Богатых и успешных”. Четверым особо успешным уже дали от 15 до 8 суток административного ареста за “организацию массового одновременного передвижения граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка”, хотя задуманные гонки на супердорогих машинах так и не состоялись. В новостях тем временем началось передвижение войск:

Украинская армия заявила о наступлении в Херсонской области; Минобороны России утверждает, что оно уже закончилось отступлением с колоссальными потерями.

Миссия МАГАТЭ выехала на Запорожскую АЭС. Российские оккупационные власти заявили о повреждении станции из-за обстрелов ВСУ.

ФСБ утверждает, что нашла второго участника убийства Дарьи Дугиной.

В Москве задержаны сооснователь “Диссернета” Андрей Заякин и политик Леонид Гозман.

Прокурор Москвы требует признать экстремистскими произведения рэпера Оксимирона.

Канцлер Германии призвал принять в ЕС Украину, Молдову и Грузию, чтобы отделиться от “неоимпериалистической автократии”.

Контрнаступление?

В украинской армии заявили о начале наступательных действий по многим направлениям на юге Украины, но деталей не сообщили, напомнив, что “военная операция нуждается в тишине”. К вечеру стали поступать сообщения о взрывах в Херсоне, Мелитополе и даже Бердянске, а также об ударах ВСУ по Новой Каховке и Бериславскому машиностроительному заводу, где российские войска обустроили себе военную базу. Телеканал CNN утверждает, что украинской армии удалось отбить четыре села в Херсонской области. Оккупационные власти Херсонской области и Крыма днем отвергали все сообщения об украинском наступлении; вечером Минобороны России все же признало, что наступление было, но оно “с треском провалилось”, а украинцы якобы понесли огромные потери.

Украинский военный эксперт Сергей Грабский выделяет два направления атак ВСУ – на Берислав и Херсон (по его оценкам, на правом берегу Днепра находится российская группировка численностью до 20 тысячи человек). Полковник украинской армии Владислав Селезнев называет украинскую тактику “методикой лягушачьих прыжков”, когда сначала долго и методично уничтожается тыловая инфраструктура противника, а потом осуществляется быстрый захват определенной территории. В этом смысле украинское контрнаступление на юге началось с ударов по мостам через Днепр, складам с оружием и военным объектам в Крыму.

Генштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке сообщал о провале многочисленных российских попыток наступления на Донбассе, а в вечерней – о неудачной попытке российского наступления на севере Херсонской области (а также на Донбассе в районе Северска, Славянска, Бахмута и близ Донецка). О собственном наступлении украинская армия ничего не говорит, но президент Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что российским военным пора бежать.

Прочие военные новости

В ночь на вторник российская армия обстреляла Запорожье; сутками ранее российским обстрелам подверглись Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская и Николаевская области. В Днепропетровской при обстреле Никополя погиб один человек, в разных поселках Донецкой области – еще восемь. Днем российская армия обстреляла центр Николаева – два человека погибли, 11 ранены. Вот репортаж из сел Николаевской области, во многих из которых люди уже пятый месяц живут под землей.

В понедельник Украина и Россия продолжали обвинять друг друга в обстреле жилых районов Энергодара вечером 28 августа (известно о десяти раненых). Оккупационные власти Запорожской области опубликовали фотографию пробитой снарядом крыши спецкорпуса №1 ЗАЭС – там якобы хранится “свежее топливо для реакторов”; говорилось и о вызванных обстрелами пожарах в Энергодаре. Украина утверждает, что не обстреливает окрестности ЗАЭС, а российские действия являются ядерным шантажом, усилившимся в преддверии приезда на станцию миссии МАГАТЭ. По данным постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, МАГАТЭ оставит несколько человек из своей миссии на Запорожской АЭС на постоянной основе. Пресс-секретарь Путина Песков, комментируя планы МАГАТЭ по инспекции ЗАЭС, сказал, что Россия заинтересована в визите делегации, но отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг станции.

На оккупированных территориях и в России

Оккупационные власти Херсонской области подтвердили смерть депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Алексея Ковалева, перешедшего на сторону России. Здесь его убийство комментирует журналист “Би-би-си” Святослав Хоменко, а здесь партизанскую войну в целом оценивает координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В России продолжается скрытая мобилизация: в Архангельске создан центр подготовки к военной службе, в котором перед отправкой на фронт будут обучаться добровольцы, а на юге России будущим контрактникам начали обещать уже по два миллиона рублей за каждый день боевых действий (что абсолютно нереально). Здесь ожидаемое прибытие в Украину сформированного в России третьего армейского корпуса, а также перемещение российской военной техники в Крыму комментирует военный эксперт Павел Лакийчук.

В Пентагоне считают, что России не удастся увеличить численность армии. Washington Post пишет со ссылкой на свои источники, что Иран уже передал России свои беспилотники для войны в Украине.

Служба безопасности Украины обвинила директора Russia Today Антона Красовского в пропаганде геноцида украинцев (дело передано в суд), а командира группы СОБР "Ахмат" Изнаура Мусаева – в убийстве пяти жителей Киевской области.

Возвращение российских военнослужащих с войны провоцирует всплеск насилия уже дома – как в семьях, так и в отношении находящихся в России украинских беженцев (вот отвратительная история о нападении на пункт временного размещения в Смоленской области). Но случаются и всплески маразма: в Забайкалье тяжело раненному в Украине контрактнику хотят поставить бюст при жизни (деньги из бюджета края уже выделены).

Международное эхо войны

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил создать общеевропейскую систему противовоздушной обороны и принять в ЕС Украину, Молдову и Грузию, чтобы таким образом отгородиться от "неоимпериалистической автократии" (Литва, кстати, уже отгородилась в буквальном смысле: строительство стены на границе с Беларусью завершено).

Сегодня главы МИД стран-членов ЕС будут обсуждать ужесточение визовой политики в отношении России. Финляндия уже объявила, что будет принимать документы на туристическую визу только в четырех городах России и только по понедельникам.

Страны Балтии подготовили для Еврокомиссии предложения по восьмому пакету санкций против России – они касаются энергетики, торговли, дальнейших ограничений в отношении системы SWIFT и новых персональных санкций.

МИД Украины вызвал посла Турции и вручил ему ноту из-за возможного пропуска торгового судна с российской военной техникой. Ранее агентство Reuters сообщило, что, судя по спутниковым снимкам, в конце августа Россия вывезла на торговом судне батарею зенитно-ракетных комплексов С-300 из Сирии. В начале войны Турция закрыла Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, но торговые суда, на которых может перевозиться военная техника, тщательно не проверяются. (Безотносительно к войне Турция впервые за 39 лет поднимает плату за проход через проливы, причем сразу в пять раз).

Вторая встреча Контактной группы по Украине в формате Рамштайн состоится 8 сентября – там будут обсуждаться дальнейшие поставки вооружений и боеприпасов. Швеция заявила о предоставлении Украине военной и экономической помощи почти на $100 млн.

Из России уходят производитель электроники Logitech и контейнерный оператор Maersk. Шведский поставщик оборудования для сетей мобильной связи Ericsson до конца года закроет представительство в России.

В Швейцарии задержали участниц Pussy Riot Марию Алёхину, Люсю Штейн и Тасо Плетнер за нанесение антивоенного граффити на поребрик.

В России тоже одни задержания

Девять российских правозащитных организаций, среди которых "ОВД-Инфо", "Сова", "Голос" и "Агора", направили в ОБСЕ доклад о беспрецедентном уровне репрессий в России. Кроме того, правозащитники призвали ЕС инициировать резолюцию о создании мандата спецдокладчика ООН по правам человека в России. Вот беседа с участниками нижегородской правозащитной НКО “Забрало” о работе в условиях войны, а вот лишь некоторые из последних репрессивных действий государства российского:

В Москве задержан политик Леонид Гозман – за опубликованный в октябре 2020 года фейсбучный пост о том, что Сталин хуже Гитлера. Ночь Гозман провел в отделении полиции, сегодня суд либо оштрафует его, либо приговорит к административному аресту сроком до 15 суток. “Преступление” состоит в нарушение запрета на отождествление действий нацистской Германии и сталинского СССР, хотя Гозман, строго говоря, их как раз не отождествлял.

Уголовное дело по статье о финансировании экстремизма возбуждено в отношении сооснователя проекта “Диссернет” и автора “Новой газеты. Европа” Андрея Заякина: он перевел тысячу рублей ФБК Навального через день после того, как вступило в силу решение суда о признании ФБК “экстремистской организацией”. Максимальное наказание по этой статье – 8 лет колонии. Дома у Заякина прошел обыск, сопровождавшийся штурмом квартиры и высадкой десанта на балконе. Суд избрал в качестве меры пресечения “запрет определенных действий”: Заякину запрещено выходить из дома с 20.00 до 8.00, а также пользоваться телефоном и интернетом. Адвокат связал уголовное дело с деятельностью “Диссернета” – платформы, которая отлавливает плагиат в диссертациях больших начальников.

В Петрозаводске по уголовному делу о распространении “фейков” про российскую армию задержан Рубен Погосян – бывший заключенный местной ИК-9, который в 2019 года рассказал о пытках в колонии. После публикации его истории в отношении начальника колонии и его зама возбудили уголовные дела о превышении должностных полномочий. Теперь Погосяну ставят в вину публикацию постов об убийствах мирных жителей в Буче, Мариуполе и Краматорске. Сегодня суд изберет ему меру пресечения.

Прокурор Москвы требует признать экстремистским творчество рэпера Оксимирона; депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин обратился в Следственный комитет с заявлением на организаторов концерта Валерия Меладзе в одном из московских клубов (24 февраля Меладзе призвал прекратить войну – поэтому теперь, по мысли депутата, ему нельзя давать концерты).

В Омске на ЛГБТ-активиста составили протокол о нарушении ковидных ограничений за пикет с плакатом "Я не насильник, а моя жизнь не пропаганда".

“Проект” опубликовал обвинительное заключение по делу журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого госизмене. Следователи не нашли ни одного чиновника, который передавал бы Сафронову секретные данные. Лишь один свидетель – бывший глава Объединенной ракетно-космической корпорации Юрий Власов – предположил, что журналист "мог увидеть некоторые документы о космических аппаратах военного назначения" на его столе. Политолог Воронин, которому Сафронов якобы передавал секретные сведения, отказался в суде от своих показаний против журналиста: он тоже был арестован по обвинению в госизмене, ему предложили пойти на сделку со следствием, и он выдумал куратора с позывным Wichser ("дрочер"), существование которого благополучно "подтвердили" в Службе внешней разведки России. Вот полный текст, а вот комментарий Евгения Смирнова – адвоката, который был вынужден уехать из России из-за участия в деле Сафронова.

Жители Чечни Аюб Алхазов и Рамзан Тазабаев умерли от последствий пыток, пережитых в отделе полиции в Чечне. Об этом Кавказ.Реалии рассказал уроженец республики Мубарик Алхазов, которому они приходились дядей и тестем.

Русский мир

ФСБ заявила, что нашла второго подозреваемого в убийстве дочери и соратницы идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи. По версии спецслужбы, в организации покушения участвовал гражданин Украины Богдан Цыганенко – он якобы предоставил Наталье Вовк, которую ФСБ считает исполнительницей убийства, поддельные автомобильные номера и документы.

Глава Совета по правам человека при Путине Валерий Фадеев заявил, что не владеющие русским языком дети мигрантов не должны зачисляться в российские школы – так он прокомментировал предложение Федерального агентства по делам национальностей о создании в России специальных “адаптационных центров для мигрантов”. Путин, когда услышал про адаптационные центры, горячо поддержал идею и даже пошел дальше: центры, по его мнению, следует создавать не в России, а прямо на родине у потенциальных мигрантов, чтобы сначала было “перевоспитание” и только потом приезд в Россию.

Шесть ссылок

Тридцатые. История исчезновения супружеской пары американцев Робинсонов в сталинской Москве. Или отрывок из книги Бена Макинтайра “Агент Соня: Любовница, мать, шпионка, боец” (изд-во Corpus), посвященной Урсуле Кучински-Бертон (1907–2000) – немецкой коммунистке, занимавшейся шпионажем на СССР под кодовым именем “Соня”.

История исчезновения супружеской пары американцев Робинсонов в сталинской Москве. Или отрывок из книги Бена Макинтайра “Агент Соня: Любовница, мать, шпионка, боец” (изд-во Corpus), посвященной Урсуле Кучински-Бертон (1907–2000) – немецкой коммунистке, занимавшейся шпионажем на СССР под кодовым именем “Соня”. Британские художества. Искусствовед Галина Ельшевская разбирает наиболее характерные черты живописи прерафаэлитов. Критик Анна Толстова рассказывает об исследовательской группе Forensic Architecture (“Криминалистическая архитектура”), радикально расширяющей наши представления о том, каким может быть искусство.

Искусствовед Галина Ельшевская разбирает наиболее характерные черты живописи прерафаэлитов. Критик Анна Толстова рассказывает об исследовательской группе Forensic Architecture (“Криминалистическая архитектура”), радикально расширяющей наши представления о том, каким может быть искусство. Болезни и травмы. Рассказ о том, почему вроде бы уничтоженный уже полиомиелит снова угрожает человечеству. Или отрывок из книги Джонатана Райсмена “Неизведанное тело. Удивительные истории о том, как работает наш организм” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”), посвященный травмам глаз, связанным с попаданием туда инородных предметов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок