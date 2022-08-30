Тактика лягушачьих прыжков

Доброе утро!
Московская полиция составила 118 протоколов на участников несостоявшегося автопробега “Богатых и успешных”. Четверым особо успешным уже дали от 15 до 8 суток административного ареста за “организацию массового одновременного передвижения граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка”, хотя задуманные гонки на супердорогих машинах так и не состоялись. В новостях тем временем началось передвижение войск:
- Украинская армия заявила о наступлении в Херсонской области; Минобороны России утверждает, что оно уже закончилось отступлением с колоссальными потерями.
- Миссия МАГАТЭ выехала на Запорожскую АЭС. Российские оккупационные власти заявили о повреждении станции из-за обстрелов ВСУ.
- ФСБ утверждает, что нашла второго участника убийства Дарьи Дугиной.
- В Москве задержаны сооснователь “Диссернета” Андрей Заякин и политик Леонид Гозман.
- Прокурор Москвы требует признать экстремистскими произведения рэпера Оксимирона.
- Канцлер Германии призвал принять в ЕС Украину, Молдову и Грузию, чтобы отделиться от “неоимпериалистической автократии”.
Контрнаступление?
В украинской армии заявили о начале наступательных действий по многим направлениям на юге Украины, но деталей не сообщили, напомнив, что “военная операция нуждается в тишине”. К вечеру стали поступать сообщения о взрывах в Херсоне, Мелитополе и даже Бердянске, а также об ударах ВСУ по Новой Каховке и Бериславскому машиностроительному заводу, где российские войска обустроили себе военную базу. Телеканал CNN утверждает, что украинской армии удалось отбить четыре села в Херсонской области. Оккупационные власти Херсонской области и Крыма днем отвергали все сообщения об украинском наступлении; вечером Минобороны России все же признало, что наступление было, но оно “с треском провалилось”, а украинцы якобы понесли огромные потери.
Украинский военный эксперт Сергей Грабский выделяет два направления атак ВСУ – на Берислав и Херсон (по его оценкам, на правом берегу Днепра находится российская группировка численностью до 20 тысячи человек). Полковник украинской армии Владислав Селезнев называет украинскую тактику “методикой лягушачьих прыжков”, когда сначала долго и методично уничтожается тыловая инфраструктура противника, а потом осуществляется быстрый захват определенной территории. В этом смысле украинское контрнаступление на юге началось с ударов по мостам через Днепр, складам с оружием и военным объектам в Крыму.
Генштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке сообщал о провале многочисленных российских попыток наступления на Донбассе, а в вечерней – о неудачной попытке российского наступления на севере Херсонской области (а также на Донбассе в районе Северска, Славянска, Бахмута и близ Донецка). О собственном наступлении украинская армия ничего не говорит, но президент Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что российским военным пора бежать.
Прочие военные новости
В ночь на вторник российская армия обстреляла Запорожье; сутками ранее российским обстрелам подверглись Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская и Николаевская области. В Днепропетровской при обстреле Никополя погиб один человек, в разных поселках Донецкой области – еще восемь. Днем российская армия обстреляла центр Николаева – два человека погибли, 11 ранены. Вот репортаж из сел Николаевской области, во многих из которых люди уже пятый месяц живут под землей.
В понедельник Украина и Россия продолжали обвинять друг друга в обстреле жилых районов Энергодара вечером 28 августа (известно о десяти раненых). Оккупационные власти Запорожской области опубликовали фотографию пробитой снарядом крыши спецкорпуса №1 ЗАЭС – там якобы хранится “свежее топливо для реакторов”; говорилось и о вызванных обстрелами пожарах в Энергодаре. Украина утверждает, что не обстреливает окрестности ЗАЭС, а российские действия являются ядерным шантажом, усилившимся в преддверии приезда на станцию миссии МАГАТЭ. По данным постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, МАГАТЭ оставит несколько человек из своей миссии на Запорожской АЭС на постоянной основе. Пресс-секретарь Путина Песков, комментируя планы МАГАТЭ по инспекции ЗАЭС, сказал, что Россия заинтересована в визите делегации, но отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг станции.
На оккупированных территориях и в России
Оккупационные власти Херсонской области подтвердили смерть депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Алексея Ковалева, перешедшего на сторону России. Здесь его убийство комментирует журналист “Би-би-си” Святослав Хоменко, а здесь партизанскую войну в целом оценивает координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
В России продолжается скрытая мобилизация: в Архангельске создан центр подготовки к военной службе, в котором перед отправкой на фронт будут обучаться добровольцы, а на юге России будущим контрактникам начали обещать уже по два миллиона рублей за каждый день боевых действий (что абсолютно нереально). Здесь ожидаемое прибытие в Украину сформированного в России третьего армейского корпуса, а также перемещение российской военной техники в Крыму комментирует военный эксперт Павел Лакийчук.
В Пентагоне считают, что России не удастся увеличить численность армии. Washington Post пишет со ссылкой на свои источники, что Иран уже передал России свои беспилотники для войны в Украине.
Служба безопасности Украины обвинила директора Russia Today Антона Красовского в пропаганде геноцида украинцев (дело передано в суд), а командира группы СОБР "Ахмат" Изнаура Мусаева – в убийстве пяти жителей Киевской области.
Возвращение российских военнослужащих с войны провоцирует всплеск насилия уже дома – как в семьях, так и в отношении находящихся в России украинских беженцев (вот отвратительная история о нападении на пункт временного размещения в Смоленской области). Но случаются и всплески маразма: в Забайкалье тяжело раненному в Украине контрактнику хотят поставить бюст при жизни (деньги из бюджета края уже выделены).
Международное эхо войны
- Канцлер Германии Олаф Шольц предложил создать общеевропейскую систему противовоздушной обороны и принять в ЕС Украину, Молдову и Грузию, чтобы таким образом отгородиться от "неоимпериалистической автократии" (Литва, кстати, уже отгородилась в буквальном смысле: строительство стены на границе с Беларусью завершено).
- Сегодня главы МИД стран-членов ЕС будут обсуждать ужесточение визовой политики в отношении России. Финляндия уже объявила, что будет принимать документы на туристическую визу только в четырех городах России и только по понедельникам.
- Страны Балтии подготовили для Еврокомиссии предложения по восьмому пакету санкций против России – они касаются энергетики, торговли, дальнейших ограничений в отношении системы SWIFT и новых персональных санкций.
- МИД Украины вызвал посла Турции и вручил ему ноту из-за возможного пропуска торгового судна с российской военной техникой. Ранее агентство Reuters сообщило, что, судя по спутниковым снимкам, в конце августа Россия вывезла на торговом судне батарею зенитно-ракетных комплексов С-300 из Сирии. В начале войны Турция закрыла Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, но торговые суда, на которых может перевозиться военная техника, тщательно не проверяются. (Безотносительно к войне Турция впервые за 39 лет поднимает плату за проход через проливы, причем сразу в пять раз).
- Вторая встреча Контактной группы по Украине в формате Рамштайн состоится 8 сентября – там будут обсуждаться дальнейшие поставки вооружений и боеприпасов. Швеция заявила о предоставлении Украине военной и экономической помощи почти на $100 млн.
- Из России уходят производитель электроники Logitech и контейнерный оператор Maersk. Шведский поставщик оборудования для сетей мобильной связи Ericsson до конца года закроет представительство в России.
- В Швейцарии задержали участниц Pussy Riot Марию Алёхину, Люсю Штейн и Тасо Плетнер за нанесение антивоенного граффити на поребрик.
В России тоже одни задержания
Девять российских правозащитных организаций, среди которых "ОВД-Инфо", "Сова", "Голос" и "Агора", направили в ОБСЕ доклад о беспрецедентном уровне репрессий в России. Кроме того, правозащитники призвали ЕС инициировать резолюцию о создании мандата спецдокладчика ООН по правам человека в России. Вот беседа с участниками нижегородской правозащитной НКО “Забрало” о работе в условиях войны, а вот лишь некоторые из последних репрессивных действий государства российского:
- В Москве задержан политик Леонид Гозман – за опубликованный в октябре 2020 года фейсбучный пост о том, что Сталин хуже Гитлера. Ночь Гозман провел в отделении полиции, сегодня суд либо оштрафует его, либо приговорит к административному аресту сроком до 15 суток. “Преступление” состоит в нарушение запрета на отождествление действий нацистской Германии и сталинского СССР, хотя Гозман, строго говоря, их как раз не отождествлял.
- Уголовное дело по статье о финансировании экстремизма возбуждено в отношении сооснователя проекта “Диссернет” и автора “Новой газеты. Европа” Андрея Заякина: он перевел тысячу рублей ФБК Навального через день после того, как вступило в силу решение суда о признании ФБК “экстремистской организацией”. Максимальное наказание по этой статье – 8 лет колонии. Дома у Заякина прошел обыск, сопровождавшийся штурмом квартиры и высадкой десанта на балконе. Суд избрал в качестве меры пресечения “запрет определенных действий”: Заякину запрещено выходить из дома с 20.00 до 8.00, а также пользоваться телефоном и интернетом. Адвокат связал уголовное дело с деятельностью “Диссернета” – платформы, которая отлавливает плагиат в диссертациях больших начальников.
- В Петрозаводске по уголовному делу о распространении “фейков” про российскую армию задержан Рубен Погосян – бывший заключенный местной ИК-9, который в 2019 года рассказал о пытках в колонии. После публикации его истории в отношении начальника колонии и его зама возбудили уголовные дела о превышении должностных полномочий. Теперь Погосяну ставят в вину публикацию постов об убийствах мирных жителей в Буче, Мариуполе и Краматорске. Сегодня суд изберет ему меру пресечения.
- Прокурор Москвы требует признать экстремистским творчество рэпера Оксимирона; депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин обратился в Следственный комитет с заявлением на организаторов концерта Валерия Меладзе в одном из московских клубов (24 февраля Меладзе призвал прекратить войну – поэтому теперь, по мысли депутата, ему нельзя давать концерты).
- В Омске на ЛГБТ-активиста составили протокол о нарушении ковидных ограничений за пикет с плакатом "Я не насильник, а моя жизнь не пропаганда".
- “Проект” опубликовал обвинительное заключение по делу журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого госизмене. Следователи не нашли ни одного чиновника, который передавал бы Сафронову секретные данные. Лишь один свидетель – бывший глава Объединенной ракетно-космической корпорации Юрий Власов – предположил, что журналист "мог увидеть некоторые документы о космических аппаратах военного назначения" на его столе. Политолог Воронин, которому Сафронов якобы передавал секретные сведения, отказался в суде от своих показаний против журналиста: он тоже был арестован по обвинению в госизмене, ему предложили пойти на сделку со следствием, и он выдумал куратора с позывным Wichser ("дрочер"), существование которого благополучно "подтвердили" в Службе внешней разведки России. Вот полный текст, а вот комментарий Евгения Смирнова – адвоката, который был вынужден уехать из России из-за участия в деле Сафронова.
- Жители Чечни Аюб Алхазов и Рамзан Тазабаев умерли от последствий пыток, пережитых в отделе полиции в Чечне. Об этом Кавказ.Реалии рассказал уроженец республики Мубарик Алхазов, которому они приходились дядей и тестем.
Русский мир
ФСБ заявила, что нашла второго подозреваемого в убийстве дочери и соратницы идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи. По версии спецслужбы, в организации покушения участвовал гражданин Украины Богдан Цыганенко – он якобы предоставил Наталье Вовк, которую ФСБ считает исполнительницей убийства, поддельные автомобильные номера и документы.
Глава Совета по правам человека при Путине Валерий Фадеев заявил, что не владеющие русским языком дети мигрантов не должны зачисляться в российские школы – так он прокомментировал предложение Федерального агентства по делам национальностей о создании в России специальных “адаптационных центров для мигрантов”. Путин, когда услышал про адаптационные центры, горячо поддержал идею и даже пошел дальше: центры, по его мнению, следует создавать не в России, а прямо на родине у потенциальных мигрантов, чтобы сначала было “перевоспитание” и только потом приезд в Россию.
Шесть ссылок
- Тридцатые. История исчезновения супружеской пары американцев Робинсонов в сталинской Москве. Или отрывок из книги Бена Макинтайра “Агент Соня: Любовница, мать, шпионка, боец” (изд-во Corpus), посвященной Урсуле Кучински-Бертон (1907–2000) – немецкой коммунистке, занимавшейся шпионажем на СССР под кодовым именем “Соня”.
- Британские художества. Искусствовед Галина Ельшевская разбирает наиболее характерные черты живописи прерафаэлитов. Критик Анна Толстова рассказывает об исследовательской группе Forensic Architecture (“Криминалистическая архитектура”), радикально расширяющей наши представления о том, каким может быть искусство.
- Болезни и травмы. Рассказ о том, почему вроде бы уничтоженный уже полиомиелит снова угрожает человечеству. Или отрывок из книги Джонатана Райсмена “Неизведанное тело. Удивительные истории о том, как работает наш организм” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”), посвященный травмам глаз, связанным с попаданием туда инородных предметов.
Искренне Ваши,
Семь Сорок