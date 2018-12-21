Духовное пространство ФСБ

Добрый день!

Ничего нового уходящая неделя, в общем, не принесла – разве что новоизбранный губернатор Приморья поручил мэрии Владивостока обеспечить явку бюджетников на зарядку с губернатором. Бодрость духа, грация и пластика. В остальном так:

Суд в Москве заочно арестовал Билла Браудера и объявил его в международный розыск (да, опять).

У координатора штаба Навального в Петербурге арестовали счета – с него хотят взыскать 11 млн рублей за “порчу зеленых насаждений”.

Правозащитник Лев Пономарев отсидел 16 суток и вышел на свободу.

В республике Джибути задержали предполагаемого организатора нападения на французский сатирический журнал Charlie Hebdo.

Борьба с внешней угрозой

Тверской суд Москвы заочно арестовал основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Его обвиняют в создании преступного сообщества для организации тяжких экономических преступлений. Браудер, бывший работодатель юриста Сергея Магнитского, погибшего в российском СИЗО в 2009 году, стал инициатором принятия в западных странах “законов Магнитского”, которые вводят санкции против людей, ответственных за нарушение прав человека. Браудер уже дважды заочно осужден в России.

Роскомнадзор начал проверку “Би-би-си” – в ответ на обнаружение нарушений в деятельности российского государственного телеканала RT британским медиарегулятором Ofcom.

Из посольства Швеции в Москве выслан пресс-атташе – в ответ на отказ шведов выдать визы двум российским дипломатам.

Борьба с пятой колонной

Судебные приставы заблокировали счета координатора штаба Навального в Петербурге Дениса Михайлова – прокуратура требует взыскать с него и еще одного активиста 11 млн рублей за “порчу зеленых насаждений” во время митинга 5 мая “Он нам не царь”. Вероятно, теперь Михайлову запретят и выезд за границу – как должнику.

Обвиняемую по делу “Нового величия” Анну Павликову госпитализировали из-под домашнего ареста.

Правозащитник Лев Пономарев отсидел 16 суток за фейсбучный пост в поддержку обвиняемых по делу “Нового величия” и вышел на свободу. Но не из спецприемника, где его встречали соратники, а из отделения полиции, куда его специально отвезли, чтобы его никто не смог встретить.

Ярослав Лобанов, который поджег Конституцию у здания ФСБ в Кургане, получил 10 суток за “нарушение порядка проведения митинга”.

Духовное

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон сказал, что считает "духовное пространство" профессиональной сферой ФСБ. И не надо смеяться, потому что он прав: в опубликованной в Латвии картотеке КГБ обнаружился глава Латвийской православной церкви митрополит Рижский Александр Кудряшов (кодовое имя Читатель), а также протоиерей Иван Миролюбов, бывший рижанин, а ныне сотрудник Отдела внешних церковных связей Московского патриархата (кодовое имя Анатолий). Здесь “близкие и дружественные” отношения священников и спецслужб описывает историк Сергей Бычков.

Приговоры. В исправительной колонии

Создатель и администратор паблика ВК “Мужское государство” получил два года условно за “унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам”.

В Азербайджане журналистку Хадиджу Исмаилову, занимавшуюся расследованиями коррупции в высших эшелонах власти, суд обязал выплатить $26 тысяч якобы долгов "Радио Свобода", где она раньше работала.

В Алма-Ате трех сторонников партии “Демократический выбор Казахстана” приговорили к срокам от семи до восьми лет за призывы к “вооруженному джихаду”.

Украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам за терроризм и державшего голодовку 145 дней, перевели из медицинской части колонии в отряд и признали пригодным к труду.

Все остальное

В республике Джибути задержан предполагаемый заказчик нападения на редакцию французского юмористического журнала Charlie Hebdo. Жертвами нападения 7 января 2015 года стали 12 сотрудников журнала.

Мессенджер для корпоративных коммуникаций Slack начал блокировать пользователей после посещения стран и регионов, находящихся под санкциями США: Кубы, Ирана, Северной Кореи и аннексированного Крыма.

Генеральная ассамблея ООН не приняла предложенную Россией резолюцию по Договору о ракетах средней и меньшей дальности. В ней говорилось, что что действия, идущие вразрез с договором, должны рассматриваться как угроза мировой безопасности.

Ссылок мало – читайте книжки

Наблюдения. Архитектурный критик Мария Элькина исследует российскую подражательную архитектуру и объясняет, что плохого в этом варианте архитектурного традиционализма. И попытка понять, почему российские бизнесмены все охотнее используют брендирование, связанное со Сталиным, ГУЛАГом, НКВД и прочими агентами массового террора – объясняют сами бизнесмены, историк и городская среда.

Новый театр и старый рок. Отчет Вадима Рутковского о 20-м фестивале “NET – Новый европейский театр” – довольно много любопытного. Рассказы Ольгой Слободской о Ленинградском рок-клубе – с 1985 по 1994 год она работала там секретарем и администратором.

Прошлое. К 65-летию восстанию заключенных в норильском Горлаге – воспоминания участников, фотографии, комментарии и апдейт знаменитого номера “Афиши” 2013 года – с коллективными каминг-аутами, которыми пытались предотвратить принятие закона “о гей-пропаганде”: что произошло с тех пор с героями этого номера.

Искренне ваши,

Семь Сорок