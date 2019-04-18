Побыть президентом и застрелиться

Доброе утро!

В Таджикистане так подорожал интернет, что теперь граждане покупают его в рассрочку, но власти страны уверены, что это во благо: меньше знаешь – лучше спишь. Накануне президент Таджикистана в ходе встречи с Путиным наверняка поделился с ним этой истиной, а о пикетах против себя самого в Москве наверняка не узнал. Новости же такие:

В Петербурге задержаны 12 участников “Дня молчания” – они стояли на Невском с заклеенным ртом в знак протеста против замалчивания проблем ЛГБТ.

Суд в Москве продлил арест 24 украинским морякам, захваченным Россией в Керченском проливе в ноябре.

Бывший президент Перу покончил с собой, когда его попытались задержать по делу о коррупции.

США расширили санкции в отношении Венесуэлы, Никарагуа и Кубы.

Шевеления российской государственности

В Петербурге полиция задержала 12 участников ежегодной акции “День молчания”, посвященной замалчиванию проблем ЛГБТ. Они сначала стояли на Невском с заклеенными ртами, а потом шли по Невскому с заклеенными ртами.

Прокуратура Петербурга ищет ответ на важнейший вопрос современности: является ли адрес SS@mirsud.spb.ru пропагандой нацистской символики. Заявление написал местный предприниматель.

Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова (он возглавлял город 18 лет) шесть домов в США общей стоимостью больше шести миллионов долларов.

Правительство России придумывает, как бы обеспечить пенсионерам “достойную жизнь” и выполнить указ Путина о выплатах за рождение третьего ребенка. Прошлогодние майские указы Путина, по данным РБК, исполнены лишь в 16 из 85 регионов.

Зато вовсю идет “мусорная реформа” (о ее бенефициарах интересно рассказано тут) и планируется всероссийская реновация по образцу московской, только с еще меньшими законодательными ограничениями для девелоперов.

Украина: моряки и диверсанты

Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 захваченным у берегов Крыма в ноябре украинским морякам. Они останутся в СИЗО до 24 и 26 июля. Слушания проходили в закрытом режиме по требованию прокуроров.

Служба безопасности Украины сообщила о пресечении деятельности диверсионной группы из восьми человек, двое из которых – граждане России. По версии СБУ, они работают на ГРУ и причастны к попытке покушения на украинского разведчика.

Лима, Стамбул, Вашингтон

Бывший президент Перу Алан Гарсиа умер в больнице после того, как выстрелил себе в голову во время задержания по делу о коррупции. Гарсия дважды возглавлял Перу: в 1985–1990 и в 2006–2011 годах. Обвинение в получении взятки от бразильской строительной компании Odebrecht связано со вторым сроком его президентства. За получение взяток от этой компании уже сидит бывший президент Бразилии (правда, дело против него было не лишено политической мотивации). Гарсия считал, что тоже стал жертвой политической интриги. Он просил убежища в Уругвае, но ему было отказано. Четыре бывших президента Перу, управлявших страной в последние годы, оказались под следствием по обвинению в коррупции, а пятый, Альберто Фухимори, уже отбывает тюремный срок.

ЦИК признал результаты выборов мэра в Стамбуле действительными и состоявшимися. Победу там одержал представитель Республиканской оппозиционной партии CHP Экрем Имамоглу. Это большой удар для президента Эрдогана, который, став мэром Стамбула в 1994 году, сказал: “Кто управляет Стамбулом – управляет страной”.

США расширили санкции в отношении Венесуэлы, Никарагуа и Кубы. Американская делегация во главе с советником Трампа Фионой Хилл посетила Москву, не особенно афишируя этот визит. Сегодня, как ожидается, будет обнародован доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о его расследовании возможных связей кампании Трампа с Россией.

Культурное

Во Франции объявлен конкурс проектов по воссозданию шпиля Нотр-Дама – очевидно, восстанавливать обрушившийся шпиль, созданный в XIX веке Эженом Виолле-ле-Дюком, никто не собирается. История реконструкций собора Парижской богоматери, необходимая для понимания происходящего, внятно изложена тут. И вот два репортажа из Парижа о том, как город переживает утрату: раз и два.

Российский писатель и поэт Дмитрий Быков госпитализирован во вторник вечером в Уфе. Он находится в медикаментозной коме, состояние – тяжелое, но стабильное.

Семь ссылок

Разговоры. Интервью Соломона Волкова Ивану Толстому – к 75-летию “нового Эккермана” (обо всех – от Ахматовой и Шостаковича до Бродского и Большого театра). И беседа с Грегором Мьюром – ныне директором международной коллекции Tate, а некогда – спутником и хроникером Young British Artists, и отсюда первый замечательный вопрос: “Как вам удавалось пережить всю эту эпоху излишеств и риска, связанную с YBA?”

Советское оружие. Владимир Воронов объясняет, почему на советских снимках 1930-х годов так много людей в противогазах и рассказывает, как Сталин искал химическое сверхоружие. Еще одно оружие советской власти – идеологически нагруженные ковры: здесь подборка из восьми образчиков с комментариями историков. Глаз не оторвать.

Против поп-психологии. Разговор с Уиллом Сторром, автором книги “Селфи. Почему мы зациклены на себе и как это на нас влияет” (изд-во Individuum) о том, как обычному человеку выжить в век перфекционизма. Или вот разоблачение практики “майндфулнес”, смысл которой неочевиден, а эффект – недоказуем.

Бонусом – поэзия. Три современных поэта рассказывают о своих стихах.

Искренне Ваши,

Семь Сорок