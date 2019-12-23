Газообразные санкции

Доброе утро!

В Афганистане три месяца назад прошли президентские выборы, и вчера бюллетени наконец досчитали: президентом останется Ашраф Гани – он, похоже, набрал чуть больше 50% голосов. В остальном так:

В Татарстане полиция провела учения по разгону митингов с участием школьников.

Президент США подписал оборонный бюджет с санкциями против строительства “Северного потока–2”. Прокладка труб приостановлена. Лавров обещает ответные санкции.

На Кубе впервые за 43 года назначен премьер-министр.

Газовое

Президент США подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток–2". Трубоукладчик "Северного потока–2" компания Allseas приостановила работу. В Брюсселе заявили, что "ЕС в принципе не поддерживает санкции против европейских компаний, которые занимаются легитимным бизнесом". Глава российского МИДа Сергей Лавров сказал: "На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб”.

Подписанное в пятницу российско-украинское соглашение о транзите газа (вот здесь его разбор) сделало возможным подписание контрактов на прямые поставки российского газа в Украину. По данным агентства Liga.net, пять украинских компаний контракты с “Газпромом” уже подписали. Бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко высказался за санкции против этих компаний. Он назвал контракты политическими, а не коммерческими.

Российское

В Мурманской области подростки избили полицейских после того, как те сделали им замечание. В Москве посетитель продуктового магазина ранил ножом высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры после того, как тот сделал ему замечание.

В Татарстане сотрудники МВД провели учения по разгону митингов, в роли митингующих выступали ученики местной школы.

По данным “Фонтанки”, ФСБ считает Евгения Манюрова, открывшего стрельбу на Лубянке, участником украинского движения “Этническое национальное объединение”. В связи с этим оперативники Центра “Э” в Петербурге допросили националиста Боброва, он же Шульц-88, чье интервью было опубликовано в связанном с ЭНО телеграм-канале “БРЕЗГ”.

В Петербург прибыли новые урановые хвосты из Германии.

В Москве прошла акция в поддержку аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, на Красной площади задержали активиста со смайликом на плакате. Коммунистов, возлагавших цветы к могиле Сталина, не задерживали.

Все прочее

В Минске в субботу опять протестовали против интеграции с Россией. Участники собрались на Октябрьской площади Минска и приняли резолюцию "Народная мобилизация в защиту независимости Беларуси". Акция продлилась чуть более двух часов, в ней приняли участие около 200 человек, вот фотографии.

В Узбекистане прошли парламентские выборы: участвовали пять партий, явка составила 70%. На предыдущих выборах 2014 года каждая из партий набрала почти то же количество голосов, что и в 2009 году.

Парламент Кубы единогласно назначил Мануэля Марреро Круса премьер-министром страны. Он стал первым премьер-министром Кубы за 43 года после его предшественника Фиделя Кастро. В период между 1976 и 2019 годами этой должности на Кубе просто не было, глава государства совмещал обязанности главы исполнительной и законодательной власти.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отказаться от своей будущей президентской пенсии в пользу "универсальной системы", предложенной правительством. Против пенсионной реформы уже больше двух недель бастуют тысячи человек по всей стране, включая работников железнодорожного транспорта.

Шесть ссылок

Литература. Разговор с профессором Тартуского университета Романом Лейбовым о Тартуской школе и точных методах в литературоведении. Или беседа Линор Горалик к с поэтом Владимиром Аристовым (вот его стихи).

Разговор с профессором Тартуского университета Романом Лейбовым о Тартуской школе и точных методах в литературоведении. Или беседа Линор Горалик к с поэтом Владимиром Аристовым (вот его стихи). Разговоры с деятелями культуры. Скрипач Гидон Кремер рассказывает о Мечиславе Вайнберге и своей любви к Польше. Арт-активист Артем Лоскутов объясняет, зачем он продал табличку Наили Аскер-заде за полтора миллиона и зачем вообще все.

Скрипач Гидон Кремер рассказывает о Мечиславе Вайнберге и своей любви к Польше. Арт-активист Артем Лоскутов объясняет, зачем он продал табличку Наили Аскер-заде за полтора миллиона и зачем вообще все. Ученое. Отрывок из книги палеонтолога Ли Бергер “Почти человек. Как открытие Homo naledi изменило нашу историю” (изд-во МИФ). Или перевод классической статьи британского теоретика кино Питера Уоллена “Онтология и материализм в кино”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок