“А мы им по роже даем”

Доброе утро!

Сегодня Украина отмечает День независимости, в связи с чем разведки разных стран, в том числе американская, предупредили о высокой вероятности массированных ракетных обстрелов со стороны России, а украинские власти призывали к особой бдительности. На утро новости такие:

В Донецке после обстрела повреждено здание администрации главы так называемой “ДНР”, сам Пушилин жив. Над Севастополем вновь сбивали беспилотники.

Россия завезла новую военную технику на территорию Запорожской АЭС, а на Совбезе ООН назвала демилитаризацию станции безответственным шагом.

В телецентре “Останкино” прошла церемония прощания с Дарьей Дугиной. Депутат Госдумы Слуцкий призвал объединиться вокруг ее смерти, переиначив нацистский лозунг.

В Екатеринбурге задержан Евгений Ройзман.

В отношении восьми соратников Навального возбуждены уголовные дела о “фейках” про российскую армию; московского мундепа Янкаускаса обвиняют в “дискредитации” армии за цитату из папы римского.

Состоялся второй саммит "Крымский форум". Европейские лидеры, генсек НАТО, президент Турции вновь заявили, что Крым – это Украина.

Военные сводки

С 24 февраля прошло полгода. 181-й день войны российская армия начала с обстрелов Днепра и Харькова, потом сразу с нескольких сторон атаковала город Бахмут Донецкой области (вот репортаж оттуда), пыталась потеснить украинскую армию в окрестностях Донецка, завезла новую военную технику на территорию Запорожской АЭС, а в районе Херсона начала возводить понтонный мост через Днепр рядом с поврежденным украинскими обстрелами Антоновским.

В так называемой “ДНР” сообщили о значительном повреждении здания администрации ее главы Пушилина (сам он не пострадал), крымские оккупационные власти рассказали об очередных сбитых беспилотниках, не называя их количество и не предъявляя обломки (ПВО там срабатывает шестой день подряд), а губернатор Белгородской области объявил, что взорвавшийся неделю назад склад с боеприпасами снова загорелся благодаря “эффекту линзы”.

Генштаб Вооруженных сил Украины ничего не сообщал о наступлении российской армии на юге, где у нее сосредоточены значительные силы, хотя очевидно, что битва за юг вот-вот начнется, и здесь описаны ее возможные сценарии.

Подводя итоги полугода войны в интервью CNN, министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что наихудший для Украины сценарий уже позади, а впереди – новый этап кампании – уже начавшееся, по его словам, контрнаступление. Главную опасность Резников видит в усталости западных партнеров Украины от войны на истощение, которая может сказаться на предоставлении военной помощи Киеву. О необходимости более интенсивных поставок оружия говорил в связи с полукруглой датой и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Оружие на самом деле поставляется: вот рассказ о системах ПВО, обещанных Украине западными партнерами, вот анализ нового пакета американской военной помощи (накануне издание Politico сообщило, что США могут поставлять Киеву некоторые типы вооружений, не объявляя об этом публично). Ожидается, что сегодня США передадут Украине пакет помощи на $3 млрд; Bloomberg пишет, что Германия осуществит поставки на 500 млн евро; Словакия отдаст Украине 30 БМП.

Эвакуация, плен, деоккупация

Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала об “удачной” эвакуации 825 человек из оккупированных районов Харьковской области (по данным ООН, почти треть жителей Украины вынуждены были покинуть свои дома из-за войны – это крупнейший миграционный кризис со времен Второй мировой войны).

Российское государственное агентство ТАСС сообщило об очередном покушении на сотрудника оккупационной администрации Херсонской области Игоря Телегина, сам он не пострадал. Телегин – соратник бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо, которого россияне назначили главой “новой администрации” Херсонской области (в начале августа он попал в НИИ Склифосовского в Москве – по слухам, с отравлением).

Минобороны России подтвердило, что известный украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич находится в плену на территории так называемой “ЛНР” – с момента пленения в конце июня о нем не было никаких известий. О российских военных, находящихся в украинском плену, здесь рассказывает блогер Валерий Золкин, который записывает с ними интервью: по его словам, кадыровцы – единственная категория пленных, которых россияне готовы менять сразу после захвата, к другим плененным интереса куда меньше.

“Более 1000 малышей из освобожденного Мариуполя уже нашли новые семьи в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае”, – сообщала новость на сайте службы опеки Краснодарского края (далее следовала инструкция по получению компенсации за усыновление). МИД Украины потребовал вернуть детей, после чего новость с сайта удалили, а сам он перестал открываться.

Завозить в Россию новых детей оказалось проще, чем отчитываться о гибели уже имевшихся: крымчанин Дмитрий Шкребец, отец погибшего на крейсере “Москва” матроса-срочника Егора Шкребца, пытается реконструировать, что произошло с бывшим флагманом российского Черноморского флота 13 апреля – он опубликовал в ВК длиннющий текст, в котором оспаривает версию российского Минобороны, вот пересказ.

Во вторник состоялся второй виртуальный саммит "Крымская платформа", который организует Киев. Количество стран-участников выросло с 46 до 60, в заседаниях приняли участие 40 президентов и премьер-министров. Зеленский сделал несколько ярких высказываний – в частности, пообещал вернуть Крым любым способом и связал вторжение России в Украину с тем, что в 2014 году "мир не дал им хорошенько по роже". “А мы им по роже даем”, – сказал президент Украины. Выступая на саммите, европейские лидеры, генсек НАТО, президент Турции вновь заявили, что Крым – это Украина. Здесь о путях возвращения Крыма в Украину рассуждают российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и украинский политолог Олег Саакян.

Эхо войны – в России

В телецентре “Останкино” в Москве прошла церемония прощания с дочерью евразийца Дугина Дарьей, погибшей при взрыве ее машины в субботу. Выступавшие называли ее бойцом и патриотом, Дугин сказал, что ее первыми словами были “Россия, наша держава, наша империя” и что она погибла во имя “русской победы”, а Леонид Слуцкий назвал ее гибель событием, требующим единения: “Одна страна! Один президент! И одна победа!”, – перефразировал он известный нацистский лозунг “Ein Volk, ein Reich, ein Führer”. Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пришел на церемонию со звездой Героя России на футболке.

Российские провластные медиа продолжают публиковать “интервью” с живущими в Мариуполе родственниками Натальи Вовк, которую российские власти обвиняют в подрыве машины Дарьи Дугиной (хотя очевидно, что даже если Вовк причастна к взрыву, организовать его в одиночку она никак не могла). Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина непричастна к гибели Дугиной – это было четвертое официальное заявление Киева на эту тему.

Подъему боевого настроя у россиян, очевидно, должны способствовать международные соревнования по танковому биатлону, которые проходят в подмосковном Алабино (вот сильный репортаж с этих игрищ), и детские военно-патриотические сборы “Юный защитник отечества” в Симферополе (самым младшим участникам 10 лет, вот фотографии).

Единение у россиян в любом случае неполное: есть те, кто помогает украинским беженцам уехать из России (вот истории автоволонтеров, которые довозят украинцев до границы), и есть те, кто, как может, против войны протестует. А их преследуют:

Петербургскому активисту, нарисовавшему огромные Z, знак = и свастику на пьедестале памятника Чернышевскому, назначили год ограничения свободы по делу о вандализме по мотивам политической ненависти.

В Екатеринбурге задержан бывший мэр города, известный политик Евгений Ройзман; в музее Невьянской иконы идет обыск. Точная причина пока не известна, но, видимо, это уголовное дело о “фейках” про российскую армию в связи с его постами и недавним интервью Екатерине Гордеевой.

В отношении восьмерых соратников Навального, которые ведут на YouTube программу “Популярная политика”, возбуждены уголовные дела об оправдании терроризма и распространении “фейков” о российской армии (все они работают из-за границы).

В отношении якутского музыканта Айхала Аммосова возбуждено уголовное дело о “дискредитации” российской армии. Ранее его трижды штрафовали по административным протоколам о “дискредитации”.

Бывший священник РПЦ Андрей Кураев оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” за пост в ЖЖ. Он не знает, что именно в его рассуждениях суд счел преступным, потому что мотивировочную часть решения в суде не зачитывали.

На московского муниципального депутата Константина Янкаускаса составили административный протокол о “дискредитации” российской армии за публикацию в ВК молитвы папы римского Франциска о мире в Украине.

В Петербурге задержали участников арт-группы “Явь”, которые хотели нарисовать на заборе слово Goolag, стилизованное под логотип Google, а в строчке запроса написать "Как выбраться?" (они успели только приклеить трафарет к забору). Всех задержанных оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство.

Концерт группы "Сплин" в Москве отменили после того, как ее фронтмен Александр Васильев выступил в поддержку уехавших из России музыкантов на фестивале “Чернозем” в Воронеже. Организатор фестиваля уже извинился.

В Краснодаре сняли с печати журнал из-за обложки с певицей Манижей – она тоже высказалась против войны.

В сентябре Кремль, по слухам, ждет всплеска социального недовольства среди россиян и собирается заливать его деньгами. Поводом для недовольства могут стать рост безработицы (увольняют не только сотрудников автопрома и других закрывшихся западных компаний, но и, например, журналистов), дефицит привычной потребительской электроники, одежды и косметики (как устроен серый импорт, рассказано тут), лесные пожары, которые не тушат, или деградация медицины, символами которой можно считать баннер “Мариуполь”, вывешенный на развалинах заброшенной больницы в Екатеринбурге, и видео массового осмотра у невролога в Якутске. Хотя раздражать могут и сущие пустяки:

Бывшие редакторы русскоязычной интернет-энциклопедии “Википедия” создали “Руниверсалис” – отечественный аналог “Википедии”. Статьи о войне в Украине там нет, есть только о “спецоперации”. После того, как СМИ написали об этом новость, сайт открываться перестал.

App Store удалил клоны приложений “Сбера”, которые банк рекомендовал скачивать клиентам после того, как его официальные приложения выкинули из магазина из-за санкций.

IMAX запретила кинотеатрам в России показывать фильмы на своем оборудовании – даже российские. Оборудование принадлежит кинотеатрам, но использовать его можно только с разрешения компании, у которой патент на этот тип изображения.

Эхо войны – в мире

В Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН о положении на Запорожской АЭС. Заседание созвали по просьбе России, постпред Небензя показывал собравшимся фотографии разрушений на территории ЗАЭС, приглашал делегацию МАГАТЭ приехать как можно скорее, но выступал против создания демилитаризованный зоны вокруг ядерного объекта (это, мол, было бы безответственно). Заместитель постпреда США в ООН Ричард Миллс заявил, что риск ядерной катастрофы создала Россия, и она же может снять этот риск – надо просто вывести войска с территории станции и, в идеале, прекратить войну в Украине. Представитель Украины в ООН Сергей Кислица назвал заседание пустой тратой времени.

В рижском парке Победы в годовщину подписания пакта Молотова – Риббентропа начали демонтаж советского памятника Освободителям Риги. Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело. Вечером у монумента собралось около 50 человек, пожелавших “встать на защиту” монумента. Когда они запели “Катюшу”, полиция задержала несколько человек.

Президент Польши Анджей Дуда в ходе визита в Киев высказался за демонтаж трубопровода “Северный поток – 2” (вероятно, чтобы Германия, упаси бог, не начала его использовать от холода и безысходности).

Канада объявила о введении новых санкций в отношении 62 граждан России и одного оборонного предприятия, а Нидерланды – о предоставлении Украине свыше 80 млн евро для восстановления регионов, пострадавших от действий российской армии.

В Гибралтаре на аукционе продали арестованную яхту попавшего под санкции уральского миллиардера Пумпянского. Яхту выставили на торги по иску банка JPMorgan, выдавшего около 20 млн долларов кредита на ее покупку.

Сбербанк в связи с санкциями продал дочерний банк в Казахстане национальному управляющему холдингу "Байтерек"; “Яндекс” отдает компании VK сервисы “Яндекс.Новости”, из-за которой он попал под санкции, и платформу “Дзен” в обмен на сервис доставки еды Delivery Club – основного конкурента “Яндекс.Еды”.

Российское невоенное

Похищенный кадыровцами модератор чеченского оппозиционного телеграм-канала 1ADAT Салман Тепсуркаев был убит в 2020 году. Юрист “Команды против пыток” Ольга Садовская рассказала об этом в YouTube-шоу “Скажи Гордеевой”. После интервью Садовской телеграм-канал 1ADAT выпустил заявление, в котором раскрыл подробности убийства Тепсуркаева: его заставили истязать самого себя на видео, долго пытали и убили, вставив ему в рот гранату. Тело похоронено в безымянной могиле.

Издание “Верстка” публикует интервью с бывшим активистом ижевского штаба Навального Михаилом Соколовым, в котором тот признается, что в течение шести лет был информатором ФСБ. Сейчас он находится в лагере для беженцев в Нидерландах.

Суд в Воронеже приговорил активиста Григория Северина к двум годам колонии‑поселения за комментарий “режь гэбню” к новости о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке.

Обвинение запросило по 5 лет колонии для двух челябинских анархистов за баннер "ФСБ – главный террорист". В сентябре 2021 года суд уже приговорил их к 2,5 и 2 годам, но в ноябре того же года приговор отменили, активистов отпустили из СИЗО под запрет определенных действий, а дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции (“хулиганство по мотиву политической ненависти”).

Коллегия присяжных в Московском областном суде признала калининградских врачей Белую и Сушкевич виновными в убийстве младенца. Когда дело врачей рассматривали в Калининграде, присяжные Белую и Сушкевич оправдали, однако впоследствии решение отменили, дело по ходатайству прокуратуры перенесли в подмосковный суд, а врачей заключили в СИЗО, потому что у них не было регистрации в этом регионе.

Шесть ссылок

Жития и былины. Как читать Житие Александра Невского и что известно о происхождении легенды про богатого купца и гусляра Садко.

Как читать Житие Александра Невского и что известно о происхождении легенды про богатого купца и гусляра Садко. Истории всего. Рассказ о возникновении и эволюции канализации и отрывок из книги Тамары Эйдельман “Право на жизнь” об истории смертной казни, посвященный сексуальным преступлениям, которые карались смертью.

Рассказ о возникновении и эволюции канализации и отрывок из книги Тамары Эйдельман “Право на жизнь” об истории смертной казни, посвященный сексуальным преступлениям, которые карались смертью. Художества. История рецепции картины Карла Брюллова “Последний день Помпеи” (1833) и рассказ о жизни и творчестве Жана-Мишеля Баскиа.

Искренне Ваши,

Семь Сорок