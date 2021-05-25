Небо закрывается

Доброе утро!

Лукашенко подписал законы, запрещающие освещать в прессе несогласованные акции и собирать деньги на уплату штрафов, но после истории с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске это никого уже не впечатлило:

Провластные белорусские медиа опубликовали видео, на котором Роман Протасевич говорит, что дает признательные показания по делу об организации массовых беспорядков в Минске.

Саммит ЕС запретил белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз; Беларусь и Латвия объявили о взаимной высылке послов.

Юлия Галямина арестована на семь суток в Великом Новгороде за организацию Земского съезда.

СК и Минюст России поддержали идею об использовании труда заключенных на стройках.

Что с Романом Протасевичем и его девушкой

В понедельник вечером белорусские провластные медиа опубликовали видео, на котором Роман Протасевич говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, чувствует себя хорошо, что обходятся с ним по закону, а он дает показания по делу об организации массовых беспорядков в Минске. В каких обстоятельствах снималось это видео, можно догадаться.

Ранее матери Протасевича передавали через дружественных медиков, что он был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Вот разговор с ней, в котором она рассказывает о себе, о сыне, о слежке, прослушке и давлении, которые вынудили родителей Романа уехать из Беларуси вслед за сыном. Здесь – рассказ отца Романа Протасевича (бывшего военного, ныне лишенного всех званий) и его оценка действий белорусских властей. Родители поддерживали сына в его деятельности и гордятся им.

Кроме Романа, в Минске была задержана его девушка Софья Сапега – она гражданка России, учится в магистратуре Европейского университета в Вильнюсе. Родители нашли ее в изоляторе на Окрестина в Минске, наняли адвоката и связались с российским консулом.

Версия случившегося от властей Беларуси

Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский созвал специальный брифинг, на котором зачитал (в переводе на русский) письмо, которое якобы пришло на электронную почту минского аэропорта. В нем “солдаты ХАМАС” сообщают о бомбе на борту и требуют, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа, а Евросоюз отказался от поддержки Израиля. (Перемирие в Израиле вступило в силу за три дня до этого). До брифинга в минском аэропорту был задержан рейс на Франкфурт – якобы тоже из-за сообщения о бомбе.

В ХАМАС заявили, что не имеют никакого отношения к случившемуся с самолетом Ryanair и что они вообще к таким методам не прибегают и нечего их “демонизировать”.

Сообщения о конфликте на борту, распространявшиеся в воскресенье разными медиа, оказались выдумкой (или одним из заранее предусмотренных сценариев, до реализации которого дело не дошло): здесь пассажир этого рейса рассказывает, что полет проходил совершенно спокойно, а уже после ареста Протасевича ожидавшим вылета из Минска пассажирам отключили интернет – не было ни вайфая, ни мобильного интернета.

Мировая реакция

Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал принудительную посадку самолета в Минске “государственным угоном” и “воздушным пиратством” со стороны белорусских властей. Великобритания отказалась принимать рейсы Belavia и рекомендовала британским авиакомпаниям не летать над Беларусью. Латвийская авиакомпания airBaltic отказалась от полетов над территорией Беларуси, Литва отказалась принимать самолеты, летающие над Беларусью, и рекомендовала своим гражданам покинуть эту страну. В Польше по факту принудительной посадки самолета возбуждено уголовное дело. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству прекратить авиасообщение с Беларусью.

Евросоюз потребовал немедленного освобождения Романа Протасевича и вечером в понедельник принял решение о запрете полетов в ЕС для белорусских авиакомпаний. Оно вступит в силу после того, как министры подготовят все бумажки. Меры со стороны США еще последуют.

В Риге, где сейчас проходит Чемпионат мира по хоккею, глава МИД Латвии и мэр города собственноручно заменили официальный красно-зеленый флаг Беларуси на бело-красно-белый: “Флаг, который символизирует режим, поддерживающий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли”, – объяснил мэр Риги свои действия. В ответ Беларусь выслала латвийского посла и всех сотрудников дипмиссии, кроме одного технического работника. Латвия ответила зеркально.

В российском и белорусском МИДах обвинения в адрес властей Беларуси назвали “инсинуациями”, российская и белорусская официальная пресса одобряет принудительную посадку пассажирского самолета: “Дерзкий, дерзкий Александр Григорьевич!” – восклицает телеканал “Россия 1”. Мировые медиа разделяют возмущение политиков и подробно рассказывают о деятельности Романа Протасевича.

Разбор полетов

Авиакомпания Ryanair пока не объяснила в деталях, почему пилоты самолета приняли решение посадить его в Минске, а не лететь прямо в Вильнюс, до которого было ближе. Данные с Flightradar свидетельствуют, что изначально идея пилотов состояла в том, чтобы как можно скорее покинуть воздушное пространство Беларуси. Авиаэксперт Вадим Лукашевич объясняет, что, скорее всего, повернуть в сторону Минска пилотов заставил белорусский истребитель, оснащенный ракетами, причем сделал он это без всяких переговоров, путем перехвата. Насколько законными были действия белорусских властей, разобрано тут.

Прецедент, который пришел в голову всем, – проведенная в феврале 2010 года спецоперация иранских властей по посадке самолета Дубай – Бишкек, на котором летел лидер сепаратистов. Его задержали и в скором времени казнили. На возмущение Бишкека никто не отреагировал. Случай вынужденной посадки в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса, на который как на прецедент ссылалась официальный представитель российского МИД Мария Захарова, к делу не относится: там речь шла о государственном, а не о пассажирском воздушном судне. У белорусских властей уже был один неприятный инцидент в воздухе: в 1995 году военный вертолет сбил воздушный шар, участвовавший в международных гонках, два ни в чем не повинных пилота-американца погибли.

Запрет полетов над определенными территориями – мера, напротив, нередкая: рейсы из Тайваня и в Тайвань не летают над материковым Китаем, почти для всех запрещены полеты над Крымом и Донбассом, многие страны не летают над Ираном – вот обзор.

Что касается оценок случившегося, то один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко называл арест Романа Протасевича “показательной поркой”, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка подчеркнул степень “неадекватности” Лукашенко, который готов ради ареста неугодного блогера посадить целый самолет с иностранными гражданами на борту, а депутат Европарламента Сергей Лагодинский описал следующие пакеты санкций ЕС, которые ждут Беларусь.

Российская борьба с интернетом

Роскомнадзор дал Google сутки на удаление “запрещенной информации” – в случае неповиновения трафик сервиса начнут замедлять. Google, со своей стороны, подал иск против Роскомнадзора из-за требования ведомства удалить ролики о январских митингах в поддержку Навального. Вероятно, стратегия компании состоит в том, чтобы проиграть все иски в России и вовлечь Роскомнадзор в международные судебные разбирательства.

Прокурор в Петербурге попросил суд запретить два инстаграм-ролика Dolce & Gabbana за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений". Донос написал депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Романов.

Мосгорсуд обязал “Медузу” выплатить “повару Путина” Евгению Пригожину 80 тысяч рублей и удалить публикацию о нем. Так Пригожин получит финансирование от “СМИ – иностранного агента”.

Российское министерство цифрового развития предложило освободить государственные СМИ от обязанности предоставлять отчеты об иностранном финансировании, потому что контент у них такой крепкий, что деньгами на него не повлияешь.

Главреда телеграм-канала Baza обвинили в участии в апрельской акции в поддержку Навального, даже показали ему видео с камер в качестве доказательства.

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин объявил о приостановке работы в России. В социальной сети Gulagu.net участвуют 18 тысяч человек – это координаторы, корреспонденты, юристы.

Как будет работать проект Навального “Умное голосование” в условиях подавления всего и вся, рассказывается тут. Интересная деталь: до апреля этого года московские власти активно разрабатывали сценарии дезинформационных и спойлерских кампаний в интернете, но после появления требования прокуратуры признать структуры Навального “экстремистскими” и внесения в Думу “законопроекта против ФБК” о лишении “экстремистов” и всех связанных с ними пассивного избирательного права, финансирование этих кампаний было прекращено. Тем временем профильный комитет Госдумы одобрил распространение запрета на избрание на выборы всех уровней: людям, связанным с Навальным, нельзя будет пойти даже в муниципальные депутаты.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман посоветовал молодежи уезжать из России. “Двери закрываются”, – объяснил он.

Крутой маршрут

Бывший московский муниципальный депутат Юлия Галямина арестована на семь суток в Новгороде за организацию Земского съезда. Задержанных вместе с ней депутатов оштрафовали на разные суммы.

Якутский городской суд признал законным принудительную госпитализацию в психиатрический стационар шамана Александра Габышева, который собирался идти в Москву "изгонять Путина". Вот подробный рассказ о его нынешнем положении – от задержания в январе этого года до сегодняшнего дня.

Мосгорсуд отменил условный приговор полицейскому, выстрелившему в ногу девочке, к которой он безуспешно приставал. Дело отправлено на повторное рассмотрение.

Расследовать причины бунта в ангарской колонии в апреле 2020 года будут следователи из Москвы. Вместе с ними в Приангарье приехали адвокаты – вот их рассказы об этой “фабрике пыток”.

Следственный комитет России и глава Минюста поддержали идею ФСИН об использовании труда заключенных на стройках. На “РИА Новости” в поддержку этой идеи опубликована колонка журналистки Виктории Никифоровой, в которой она назвала ГУЛАГ “социальным лифтом” и “путевкой в жизнь” для граждан СССР.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России упал до 8406. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 млн 10 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру понедельника 118 801 человека (+319 за сутки).

The Wall Street Journal пишет, что в ноябре 2019 года трое вирусологов из института в Ухани сильно болели чем-то, очень похожим на ковид. Китай гневно отверг эти “инсинуации”.

Ситуацию в Европе и США сейчас можно назвать благополучной – чего не скажешь о Японии, где в скором времени должна пройти Олимпиада.

Шесть ссылок

Россия после революции. Константин Львов рассказывает о трагической судьбе “колчаковского поэта” Георгия Маслова (1895–1920) – в СССР он был искусственно забыт, и полное собрание вышло лишь к столетию его смерти. Или фрагмент из книги фольклориста Николая Хандзинского “Покойнишный вой по Ленине” – она вышла в 1925 году в Иркутске и сейчас переиздана с научным аппаратом издательством книжного магазина “Бабель” (Тель-Авив).

Константин Львов рассказывает о трагической судьбе “колчаковского поэта” Георгия Маслова (1895–1920) – в СССР он был искусственно забыт, и полное собрание вышло лишь к столетию его смерти. Или фрагмент из книги фольклориста Николая Хандзинского “Покойнишный вой по Ленине” – она вышла в 1925 году в Иркутске и сейчас переиздана с научным аппаратом издательством книжного магазина “Бабель” (Тель-Авив). Околонаучное. Десять ученых-гуманитариев объясняют, как они пришли в свою профессию. Или рассказ о серендипности – особой прозорливости, способствующей непреднамеренным открытиям.

Десять ученых-гуманитариев объясняют, как они пришли в свою профессию. Или рассказ о серендипности – особой прозорливости, способствующей непреднамеренным открытиям. Кино. Киновед Николай Изволов рассказывает о восстановлении погибших фильмов, поиске пленок и Дзиге Вертове. Или обзор функций, которые анахронизмы могут играть в костюмных исторических драмах.

Киновед Николай Изволов рассказывает о восстановлении погибших фильмов, поиске пленок и Дзиге Вертове. Или обзор функций, которые анахронизмы могут играть в костюмных исторических драмах. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок