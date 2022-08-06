Обращение ваше некорректно

Доброе утро!

Суд в Беларуси открыл новые возможности для экстремизма: теперь достаточно воспользоваться наборами стикеров для телеграма Luka и Sasha 3% – и ты уже экстремист. Со всем прочим все гораздо сложнее:

Россия и Украина обвиняют друг друга в обстреле Запорожской АЭС. Украинский “Энергоатом” предупреждает об опасности пожарам на атомной станции.

Россия вновь обстреляла Николаев – один человек убит, 21 ранен. В городе объявлен двухдневный комендантский час.

The Insider и Bellingcat нашли человека, который кастрирует, а затем убивает украинского военнопленного на видео, появившихся в интернете 28 июля.

Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи: за российский газ Турция будет частично платить в рублях.

В Новосибирске по обвинению в госизмене задержали третьего за 40 дней ученого.

Болгария и Латвия прекратили выдачу виз россиянам.

Военные сводки

В ночь на пятницу российские войска обстреляли Запорожскую, Днепропетровскую и Николаевскую области (в последнем случае три человека получили ранения). Днем под российский обстрел опять попал Николаев: по меньшей мере один человек погиб, 21 ранен. В городе объявлен двухдневный комендантский час для выявления “коллаборантов”.

Также днем в пятницу украинский мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что россияне трижды обстреляли территорию Запорожской АЭС, в городе пропало электричество и перестал работать интернет. В то же время российские агентства транслировали сообщения оккупационной администрации Запорожья о том, что территорию АЭС “в очередной раз” обстреляли Вооруженные силы Украины, повредив две линии электропередач, необходимых для безопасного функционирования АЭС. Украинский “Энергоатом” сообщил, что пострадавших нет, но на станции есть риски утечки водорода, распыления радиоактивных веществ, высока опасность пожара.

Новостей с фронтов нет, но есть репортаж с передовой о высоких боевых качествах немецких гаубиц, которыми уже вовсю пользуются украинские артиллеристы. Источники Reuters утверждают, что администрация президента США на следующей неделе объявит об очередном пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов.

В России, как могут, пытаются запустить механизм “всё для фронта, всё для победы”: в Псковской области обещают 100 тысяч рублей просто за подписание контракта с Минобороны, отказаться воевать в Украине, по рассказам военнослужащих из Бурятии, стало фактически невозможно, в Воркуте горадминистрация призывает жителей скинуться на дроны для городского ОМОНа, уже отправленного в Украину.

О том, как Москва воспользовалась докладом Amnesty International, в котором рассказывается о нарушениях обычаев ведения войны украинской армией, читайте тут. Руководитель украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук объявила, что уходит из организации, генсек Amnesty Аньес Калламар заявила, что правозащитная организация не откажется от своих слов, несмотря на яростную критику со стороны Украины.

Спецслужбы не дремлют

В Украине по подозрению в госизмене арестован бывший замглавы Главного управления разведки Минобороны: он якобы был завербован Россией в 2014 году и передавал Москве секретную информацию о состоянии дел в украинской армии. Задержан он был еще в начале войны, причем при задержании отстреливался.

В России ФСБ объявила о предотвращении взрыва прокуратуры и военкомата в Черкесске российским сторонником “Правого сектора” (этот самый “Сектор”, существующий в данный момент почти исключительно в отчетах ФСБ, якобы “патронировал” террористическую деятельность россиянина).

На оккупированных территориях

The Insider и Bellingcat назвали имя российского военного, который кастрировал и убил украинского военнопленного – соответствующие видео распространялись в сети 28 июля. Журналисты пришли к выводу, что видео подлинные, издевательства над военнопленным происходили на территории санатория “Приволье” в Луганской области, в них участвовали бойцы батальона “Ахмат”, а главный участник истязаний – уроженец Тувы Очур-Суге Монгуш 1993 года рождения. С ним журналистам удалось подробно поговорить.

Следственный комитет России отрапортовал об открытии управления в Донецке, а с визитом в Луганской области побывали повар Путина Евгений Пригожин и звезда спродюсированного им фильма о российских наемниках в ЦАР Георгий Болонев. К своей фотографии из “ЛНР” они зачем-то прифотошопили Шнура, но потом признали, что его с ними не было.

Главу подконтрольной России администрации Херсонской области Владимира Сальдо перевозят в НИИ Склифосовского в Москве “в связи с состоянием здоровья”. Накануне он сообщил в телеграме о своей госпитализации по настоянию “министра здравоохранения”, а в пятницу некоторые российские телеграм-каналы писали, что он введен в искусственную кому. В то же время российские агентства активно транслировали различные заявления Сальдо по административно-хозяйственным вопросам. Что с ним происходит на самом деле, сказать невозможно.

В регионе, которым Сальдо до вчерашнего дня номинально руководил, российские политтехнологи провели закрытый соцопрос о поддержке присоединения к России. По данным “Медузы”, за присоединение выступают 30% жителей, за сохранение украинской принадлежности – тоже 30%, остальные “не определились”. Организаторы “референдума”, тем не менее, уверены, что он пройдет “как надо”. В этом сомневаться не приходится – достаточно почитать, как работает в области оккупационная правоохранительная система.

Если Украина начнет масштабное контрнаступление на Херсон, “референдум” проведут, не дожидаясь единого дня голосования. Из области с момента оккупации уехали больше половины населения – вот рассказы тех из них, кто оказался в Грузии.

Международное эхо войны

В пятницу утром еще три судна с кукурузой покинули украинские порты – груз предназначен для Турции, Ирландии и Великобритании. Вопрос о бесперебойной работе морского продовольственного коридора как раз обсуждали на переговорах в Сочи Путин и президент Турции Эрдоган. Но явно не только его: после переговоров было объявлено, что Анкара перейдет к частичной оплате российского газа в рублях, а Washington Post пишет со ссылкой на украинскую разведку, что Россия просит у Турции помощи в обходе западных санкций. Какие еще вопросы могли быть на повестке дня в Сочи, тут рассказывает военно-политический аналитик Михаил Шерешевский.

МИД России объявил персонами нон грата 14 сотрудников посольства Болгарии в Москве. Через несколько часов Болгария остановила на неопределенный срок выдачу россиянам туристических виз и виз для владельцев недвижимости. Об остановке выдачи виз россиянам заявила и Латвия – исключение будет делаться только для участия в похоронах близких родственников.

Неудивительно, если в ближайшее время с похожим заявлением выступит Эстония: вот замечательная в своем роде история о поселившейся в этой стране бравой российской айтишнице, которая рассказала в твиттере, как она уходит от налогов, чтобы их не тратили на “каких-то украинских беженцев”, и заодно оскорбила бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса. От эстонских налогов она уходит, зарегистрировав ИП в Грузии – там оппозиция требует от правительства ввести визовый режим для россиян, но правительство отвечает, что это равносильно вступлению в войну с Россией.

В Германии задержали жителя Гамбурга, который вел телеграм-канал “Другая Германия”, в котором активно использовал символику российского военного вторжения в Украину, писал посты в его поддержку и выкладывал свои фотографии с оружием. Запрет на использование символа Z в Германии ввели в конце марта.

Правительство Украины утвердило перечень российских активов, подлежащих конфискации в пользу государства – в нем 903 позиции.

Путин запретил компаниям "из недружественных стран" продавать принадлежащие им акции российских банков и нефтегазового бизнеса без его разрешения. Запрет действует до конца текущего года и может быть продлен.

Российская война с антивоенщиной

Партия "Справедливая Россия" создала "группу по расследованию антироссийской деятельности" (ГРАД), которая будет выявлять людей с "антигосударственной позицией" в сфере культуры. Группа уже потребовала уволить с работы телеведущих Урганта и Васильева. Иван Ургант в ответ предложил переименовать справедливороссов в “Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества” (ГОВНО). Сразу после российского вторжения в Украину он выступил против войны и уехал в Израиль. Шоу “Вечерний Ургант” сняли с эфира “Первого канала”.

“Яндекс” по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к подкасту "Снова никогда", который запустил журналист Андрей Бабицкий. По его словам, это подкаст "про моральную катастрофу и вообще катастрофу, творимую Россией".

В Нижнем Новгороде уволили лейтенанта Центра “Э”, который отказывался рассматривать обращения о “фейках” и “дискредитации” армии. В ответ на доносы он писал одну и ту же фразу: “Обращение ваше некорректно, в связи с этим рассмотрение его считаю нецелесообразным”, но в итоге на него тоже написали донос.

Сотрудника Минюста России уволили – тоже по доносу – за критику властей и "резко негативный комментарий" о войне в редакторском чате украинской "Википедии".

В Петербурге на муниципального депутата Дмитрия Балтрукова составили протокол о “дискредитации” армии за пост от 24 февраля, когда эта статья еще не вступила в силу.

Жителя Волжска, задержанного из‑за одежды в цветах украинского флага, отправили на принудительное лечение по делу о применении насилия в отношении полицейского.

Суд в Чебоксарах освободил от наказания за вандализм двух местных жителей, повредивших инсталляцию с буквой Z. Им выписали по 20 тысяч рублей судебного штрафа. Ранее они уже были оштрафованы на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации”.

В Беларуси тоже воюют с антивоенщиной: в Минске задержали певицу Мерием Герасименко, исполнившую песню “Океана Ельзи” на концерте у бара "Банки-бутылки". Владельца бара тоже задержали.

Российское (и белорусское) невоенное

В Новосибирске по делу о госизмене арестовали директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка. Это уже третий ученый из Новосибирска, задержанный по делу о госизмене за последние 40 дней. Вот что думают об этом в Академгородке.

В Петербурге приняли закон о реновации, по которому могут сносить дома 1957–1970 годов постройки, а владельцев квартир переселять в любой другой район города. В “любой другой” район переселяться никто не хочет, а местные архитекторы считают российскую программу инновации варварством – и вот почему.

В Беларуси к людям этой профессии относятся с особым вниманием: в Минске задержали четверых архитекторов известного проектного бюро и троих их знакомых, всех заставили записать “покаянные видео” о том, что они участвовали в протестных маршах в августе 2020 года. В каком статусе они находятся, никто не знает.

Жительнице города Углегорска Сахалинской области, которая добивалась выделения нового жилья взамен ветхого и на встрече с чиновниками кинула заплесневелый ботинок в мэра города, меньше чем за сутки нашли новую квартиру. Но протокол о мелком хулиганстве на нее тоже составили.

Все остальное

Израиль нанес удары по сектору Газа – результате одного из них был убит один из командиров “Исламского джихада”. В ответ из сектора Газа по Израилю было выпущено более ста ракет, которые перехватывала система ПВО "Железный купол".

Под ударом оказались города южной и центральной части страны – Ашдод, Холон, Бат-Ям и другие. О пострадавших не сообщается.

Власти непризнанного Нагорного Карабаха призвали жителей села Агавно и города Бердзор (Лачин) покинуть свои дома до 25 августа. Сами жители уезжать не стремятся, потому что компенсация, которую им предлагают, не позволяет купить другое жилье. Агавно и Бердзор могут перейти под контроль Азербайджана после строительства новой дороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией.

Китай вводит санкции против спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и членов ее семьи и замораживает сотрудничество с Вашингтоном в разных областях. Это ответ Пекина на визит Пелоси на Тайвань.

Россиянина Александра Винника перевезли из Греции в США, где ему грозит до 50 лет тюрьмы. Американские власти обвиняют Винника в отмывании не менее четырех миллиардов долларов через биржу криптовалют ВТС-е, которой уже не существует.

Ссылки для чтения

История. Фрагмент из книги Кэролайн Боггис-Рольф “История Балтики. От Ганзейского союза до монархий Нового времени” (изд-во “КоЛибри”) – о взлете и падении шведской династии Ваза. Или отрывок из исследования Бориса Успенского “Воцарение Петра Первого (Новый взгляд на старые источники)” (изд-во “Евразия”) – о правовых основаниях, позволивших будущему императору Петру I стать русским царем наряду с братом Иваном Алексеевичем.

Фрагмент из книги Кэролайн Боггис-Рольф “История Балтики. От Ганзейского союза до монархий Нового времени” (изд-во “КоЛибри”) – о взлете и падении шведской династии Ваза. Или отрывок из исследования Бориса Успенского “Воцарение Петра Первого (Новый взгляд на старые источники)” (изд-во “Евразия”) – о правовых основаниях, позволивших будущему императору Петру I стать русским царем наряду с братом Иваном Алексеевичем. Русские классики о себе. 10 цитат из воспоминаний Ильи Репина “Далекое близкое” с комментариями. Или рассказ о записных книжках Ивана Бунина – к выходу их первой полной публикации в 110-м томе “Литературного наследства”.

10 цитат из воспоминаний Ильи Репина “Далекое близкое” с комментариями. Или рассказ о записных книжках Ивана Бунина – к выходу их первой полной публикации в 110-м томе “Литературного наследства”. Культурная антропология. Рассказ о традиции сожжения чучел в разных культурах разных времен вплоть до нынешних. Или отрывок из книги Олега Ивика “Мифозои. История и биология мифических животных” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о существах, якобы обитавших на Британских островах и в северных морях.

Рассказ о традиции сожжения чучел в разных культурах разных времен вплоть до нынешних. Или отрывок из книги Олега Ивика “Мифозои. История и биология мифических животных” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о существах, якобы обитавших на Британских островах и в северных морях. Кино. История о том, как Москва стала главной героиней постперестроечного кино. Или гид по жизни и творчеству Мэрилин Монро – к 60-летию со дня смерти актрисы.

История о том, как Москва стала главной героиней постперестроечного кино. Или гид по жизни и творчеству Мэрилин Монро – к 60-летию со дня смерти актрисы. Художества. История лоскутного шитья – от рукоделия до художественных практик. Или беседа с художницей Ириной Затуловской, фрески которой в церкви при Морозовской детской больнице в Москве решила закрасить РПЦ.

Искренне Ваши,

Семь Сорок