Передвижники в погонах

Доброе утро!

Магнитный полюс Земли стремительно движется в сторону России, и никто толком не знает почему. Достоверно известно следующее:

Суд обязал Навального удалить расследование о поставках продуктов для Росгвардии по иску мясокомбината “Дружба народов”, а главу его штаба в Петербурге обязал оплатить 7,3 млн рублей за порчу зеленых насаждений.

По делу “Седьмой студии” назначена новая экспертиза.

Один депутат Верховной Рады Украины пожаловался в прокуратуру на “кума Путина” Медвечука, обвиняя его в госизмене, другой депутат через суд запретил и.о. министра здравоохранения исполнять свои обязанности.

Дональд Трамп выступил в Конгрессе США с обращением о положении дел в стране.

Россия: приговоры, суды и следствия

Суд в Москве удовлетворил иск крымского мясокомбината "Дружба народов" (он принадлежит Борису Кантемирову, бывшему подчиненному главы Росгвардии Золотова) к Алексею Навальному и потребовал удалить расследование о поставках продуктов для Росгвардии и опубликовать опровержение.

Суд в Петербурге обязал главу местного штаба Навального Дениса Михайлова и координатора движения "Весна" Богдана Литвина выплатить 7,3 миллиона рублей за порчу зеленых насаждений, якобы случившуюся в ходе акции “Он нам не царь” 5 мая 2018 года. До этого Михайлова уже штрафовали на 300 тысяч рублей и сажали в общей сложности на 2,5 месяца.

Суд по делу "Седьмой студии" запросил новую экспертизу – это означает, что сумма предполагаемого хищения может измениться, а то и вовсе свестись к нулю. Адвокаты довольны решением судьи. Вот репортаж с заседания.

Экс-главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну предъявили новое обвинение – на этот раз во взяточничестве. Шестун связывает свое преследование с тем, что он согласовывал “мусорные протесты” в своем районе. Он сидит в СИЗО с лета прошлого года.

Аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова действительно били в полиции Балашихи, подтверждают правозащитники.

Россия-миротворец

Минобороны РФ создаст специальный агитпоезд, который объедет 61 город в России с передвижной выставкой захваченных в Сирии трофеев: танки, БМП, самоходные минные тралы, “джихад-мобили” и пр. К 9 мая поезд с триумфом вернется в Москву.

Агентство Reuters утверждает, что тела бойцов "ЧВК Вагнера", погибших в Сирии после авианалета возглавляемой США международной коалиции в феврале прошлого года, вернули в Россию только через два месяца – чтобы не волновать публику перед перевыборами Путина.

В Москве открылись межафганские переговоры с участием талибов. Подробнее об их целях и формате читайте тут.

Россия: будни

Власти Москвы не согласовали “Марш материнского гнева” в поддержку женщин-политзаключенных, но он все равно пройдет 10 февраля.

В Москве и других городах России – очередная волна эвакуаций после анонимных сообщений о “заминировании”.

Двое бывших заключенных действительно учили приморских школьников основам половой жизни и выражались при этом нецензурно, подтвердила прокуратура.

В Кемеровской области школьники действительно падают в голодные обмороки, подтвердила проверка.

Украина: Медвечук и министры

В Генпрокуратуру Украины поступило заявление народного депутата Андрея Тетерука, который обвиняет “кума Путина”, главу партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины в связи с его заявлением о необходимости создания “автономного региона Донбасс”. Здесь Тетерук объясняет, зачем он направил свое заявление, здесь дело против Медведчука комментирует украинский политолог Владимир Фесенко.

Окружной административный суд Киева запретил и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун исполнять свои обязанности до 15 февраля. Иск против Супрун подал депутат Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук в связи с тем, что она проводит реформу здравоохранения. "Борьба за жизнь и здоровье украинцев продолжается", – написал Мосийчук в фейсбуке.

Украинский железнодорожный монополист АО "Укрзализныця" объявил, что вдвое сокращает курсирование поездов из Украины в Россию. Здесь комментарии министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который считает это решение верным.

Отчеты и доклады

“Роснефть” отчиталась о рекордной прибыли и собирается выплатить рекордные дивиденды.

В отчете Google говорится, что в первой половине 2018 года на Россию пришлось 75% всех запросов госорганов об удалении информации.

Правозащитная организация “Агора” в своем докладе о свободе интернета в России зафиксировала пятикратный рост различных ограничений в 2018 году.

В новом ежегодном докладе Freedom House отмечается снижение уровня демократии в 68 государствах и усиление демократических тенденций – в пятидесяти. Доклад содержит критику в адрес России, Ирана, Азербайджана, Черногории, Сербии, Венгрии и республик Средней Азии. Примечательна реакция Венгрии. На официальном сайте венгерского правительства говорится: “Freedom House входит в империю Сороса, финансируется Соросом и сейчас обслуживает избирательную кампанию Сороса. Вместе с другими соросовскими организациями она нападает на Венгрию, потому что венгры не разрешают им превратить свою родину в страну иммигрантов”. (Необходимое пояснение: Freedom House – независимая некоммерческая организация, основанная в 1941 году, львиную долю ее финансирования составляют гранты правительства США, а сам Сорос никуда не избирается).

Трамп в Конгрессе

Президент США выступил с ежегодным докладом о положении дел в стране. Он рассказал о небывалых экономических успехах своей администрации и ужасах нелегальной иммиграции, доказывая необходимость возвести стену на границе с Мексикой. Трамп подчеркнул необходимость введения торговых тарифов в отношении Китая, призвал к искоренению СПИДа, борьбе с раком и ограничению права на аборты.

Отдельно он отметил, что заставил союзников по НАТО вносить больше средств в бюджет организации и разорвал договор о РСМД, который Россия нарушала. По словам Трампа, переговоры с КНДР позволили предотвратить войну, его вторая встреча с Ким Чен Ыном состоится 28 февраля во Вьетнаме. Президент США высказался за постепенный вывод американских войск из Сирии, Ирака и Афганистана и назвал успехом перенос посольства США в Израиле в Иерусалим и выход США из иранской ядерной сделки.

Много ссылок

Искренне Ваши,

Семь Сорок