Ты извинился перед Кадыровым?

Доброе утро!

Британский аналитический центр Chatham House выпустил разбор самых популярных мифов, которые распространяет Кремль и прокремлевские медиа. На фоне этих уютных баек о едином народе украинцев, белорусов и русских происходит следующее:

К Роману Протасевичу допустили адвоката; стало известно о третьем уголовном деле, которое расследуется в отношении Софьи Сапеги.

Почтовый сервис Proton утверждает, что сообщение о бомбе на борту самолета Ryanair было отправлено уже после того, как самолет развернули в сторону Минска.

“Открытая Россия” объявила о самоликвидации.

На президентских выборах в Сирии победил Башар Асад.

Протасевич и Сапега

К Роману Протасевичу впервые после задержания допустили адвоката – она утверждает, что тот “бодрый, позитивный и веселый”. Разбор заявлений российских и белорусских провластных медиа о том, что Протасевич воевал на Донбассе в составе батальона “Азов”, читайте здесь. Заявка Протасевича на стипендию имени Вацлава Гавела, которая пишется в форме письма к первому президенту Чехии, приводится здесь.

К россиянке Софье Сапеге адвокаты опять не попали, но зато стало известно, что ее подозревают не по двум, а сразу по трем статьям уголовного кодекса – об организации нарушения общественного порядка, массовых беспорядках и разжигании социальной вражды. Российские власти не спешат вызволять Сапегу из белорусской тюрьмы, хотя Песков признал, что “де-юре” Россия могла бы добиться ее передачи.

С белорусами, оказавшимися в России, российские власти не церемонятся: участнику протестов в Бресте, который попросил убежища в России, убежище предоставлять не стали – суд признал законным решение о его экстрадиции в Беларусь; белорусского трансгендерного мужчину Назара Гулевича, освободившегося из российской тюрьмы, вообще тайно отвезли в Беларусь и высадили на трассе.

Самолет Ryanair и отмены рейсов

Международная организация гражданской авиации (ICAO) займется расследованием вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске. Предварительный отчет будет представлен 25 июня. Швейцарский почтовый сервис Proton подтвердил появившиеся накануне утверждения журналистов, что письмо с предупреждением о бомбе на борту Ryanair было отправлено уже после того, как самолет развернули в сторону Минска. Страны G7 осудили "беспрецедентные действия белорусских властей" по захвату самолета и предупредили об ужесточении санкций.

Сегодня Лукашенко встречается с Путиным в Сочи – видимо, как раз санкции они и будут обсуждать. Экономист Владислав Иноземцев уверен, что Россия в любом случае выделит белорусским властям столько денег, сколько им нужно.

“Белавиа” до октября отменила полеты в 12 городов восьми стран, Россия продолжает отказывает в приеме некоторых самолетов, летящих в обход Беларуси: не состоявшийся накануне рейс из Парижа теперь окончательно отменен, в приеме отказали и рейсу Austrian Airlines из Вены. Австрия требует от Москвы объяснений. При этом рейсы Lufthansa и польской авиакомпании LOT благополучно добрались до Москвы – тоже в обход Беларуси. По слухам, в четверг в Минтрансе России проходило совещание по этому поводу, на котором якобы было решено все-таки выдавать разрешения.

Минус спорт

В Минске на неопределенный срок перенесли матч к 110-летию белорусского футбола с участием известных белорусских и европейских футболистов. Он должен был состояться 5 июня на национальном олимпийском стадионе "Динамо”.

Европейская ассоциация велоспорта (UEC) лишила Беларусь права проводить Чемпионат Европы по велотреку. Турнир должен был пройти с 23 по 27 июня.

Интервью с мэром Риги о замене белорусского флага и конфликте с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем читайте тут.

Осколки российской политики

Исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров сообщил о полном прекращении деятельности организации и закрытии ее отделений в регионах. Здесь он подробно объясняет, зачем это сделано: чтобы не подводить сотрудников и сторонников под уголовную статью.

Из России продолжают уезжать правозащитники, активисты и журналисты – вот несколько свежих историй. Из Петербурга пришлось бежать даже человеку с ВИЧ-положительным статусом, который рассказал о своей жизни в интервью Deutsche Welle. После публикации его избили прямо в центре города.

У членов Либертарианской партии в Москве и Красноярске прошли обыски.

Twitter, TikTok и Google опять оштрафовали за неудаление “запрещенного контента” – на 19 миллионов рублей, полтора миллиона и 3,5 миллиона соответственно.

Блогер из Тульской области, назвавший Кадырова “шайтаном” во время эфира в инстаграме, извинился перед главой Чечни и удалил свой аккаунт.

Подробный рассказ о ростовском варианте дела “Нового величия” читайте здесь. Один из обвиняемых уже два месяца сидит в СИЗО за надпись “Путин – вор” на стене дома, его обвиняют в вандализме, потому что дело о “террористической организации” у следователей должным образом пока не сложилось.

В Москве начинается процесс над тиктокером Константином Лакеевым, участником одного из самых ярких эпизодов московской акции 23 января – атаки вооруженной снежками молодежи на черную машину с номерами АМР на Цветном бульваре. После демонстративно жесткого задержания Лакеев снялся в ролике с извинениями, отказался от адвоката “ОВД-Инфо” и попросил не привлекать к своему делу внимания прессы. Вот что известно о его деле.

Прочее российское

Глава Следственного комитет Александр Бастрыкин возложил на родителей ответственность за отсутствие охраны в школе в Казани, где были убиты девять человек. Начавшиеся после этой трагедии проверки школьников на “склонность к экстремизму” приносят новые печальные последствия: в Казани травят первоклассника, который в день трагедии пришел вместе с матерью к гимназии, где произошла стрельба (мать связывает травлю еще и с тем, что она активистка).

Апелляционный суд в Москве отменил оправдательный приговор калининградским врачам по делу о смерти недоношенного младенца. Дело отправят на новое рассмотрение.

Вокруг света

В Сирии прошли президентские выборы, на которых опять победил Башар Асад – как именно, рассказывается здесь.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи одобрил снятие 585 кандидатов с президентских выборов.

В Бишкеке – новый коррупционный и политический скандал. Бывшего мэра обвиняют в лоббировании интересов "своих" компаний.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро четверга, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России значительно вырос – до 9039. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 млн 35 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру четверга 120 002 человек (+402 за сутки). Вот рассказ об обстановке в разных регионах страны.

В странах Европы продолжается плавное снятие коронавирусных ограничений, но в целом пандемия не закончена: сложной остается ситуация в странах юго-восточной Азии, в Аргентине за сутки выявили рекордное число инфицированных.

Президент США поручил спецслужбам проверить версию о лабораторном происхождении коронавируса. Журналистское расследование о том, кто стоит за неудавшейся кампанией по очернению вакцины Pfizer в Европе, пришло к выводу, что организовать ее пытались люди, рассылающие фишинговые сообщения, а также руководитель общественной организации "Русская инициатива", изображавшая послушную ЦИКу оппозиционерку на выборах в Мосгордуму 2019 года, сотрудничавшая с "Единой Россией", торговавшая средствами от импотенции и продюсировавшая предвыборные ролики Путина.

Обзор всего того, что успели к настоящему моменту узнать о ковиде ученые, читайте здесь.

Шесть ссылок

Средневековое. Рассказ о наказаниях, которым средневековые святые подвергали людей. Или отрывок из книги Дэна Джонса “Плантагенеты. Короли и королевы, создавшие Англию” (изд-во “Альпина нон-фикшн”).

Рассказ о наказаниях, которым средневековые святые подвергали людей. Или отрывок из книги Дэна Джонса “Плантагенеты. Короли и королевы, создавшие Англию” (изд-во “Альпина нон-фикшн”). Философское. Отрывок из книги французского философа Паскаля Брюкнера “Недолговечная вечность” (изд-во Ивана Лимбаха) – о нас любимых. Или фрагмент из исследования французского философа Жана-Пьера Дюпюи “Знак священного” (изд-во НЛО) – об опасностях, которые таит в себе техника.

Отрывок из книги французского философа Паскаля Брюкнера “Недолговечная вечность” (изд-во Ивана Лимбаха) – о нас любимых. Или фрагмент из исследования французского философа Жана-Пьера Дюпюи “Знак священного” (изд-во НЛО) – об опасностях, которые таит в себе техника. Художества. История о том, как краевед и священник Андрей Дударев нашел останки художника-космиста Василия Чекрыгина (1897–1922). Или разговор с искусствоведом Александрой Харитоновой, куратором выставки “Соцреализм. Метаморфозы. Советское искусство 1927–1987” в Новой Третьяковке – об ускользающей сущности этого самого соцреализма.

История о том, как краевед и священник Андрей Дударев нашел останки художника-космиста Василия Чекрыгина (1897–1922). Или разговор с искусствоведом Александрой Харитоновой, куратором выставки “Соцреализм. Метаморфозы. Советское искусство 1927–1987” в Новой Третьяковке – об ускользающей сущности этого самого соцреализма. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок