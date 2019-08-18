Мочить в сортире “Кофе Хауса”

Доброе утро!

Сегодня Путин летит в Париж – поговорить с французским президентом Макроном. Может, поэтому в новостном отчете за выходные не будет рассказов про полицейские дубинки. А будет вот что:

В субботу митинг КПРФ на проспекте Сахарова в Москве собрал около четырех тысяч человек. Участников пикетов на бульварах полиция не трогала. В Петербурге задержали 12 человек.

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин отбыл три административных ареста. На выходе из спецприемника его снова задержали.

В Гонконге десять недель не прекращаются массовые протесты.

Американская пресса утверждает, что на выступление Трампа на нефтехимическом комбинате в Пенсильвании рабочих сгоняли как на “путинг”.

Российские пикеты и митинг коммунистов

В субботу в Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный с властями митинг КПРФ, а на бульварах – одиночные пикеты в поддержку свободных выборов, незарегистрированных кандидатов и арестованных за участие в митингах. В разные точки на бульварах пришли яблочники Григорий Явлинский и Сергей Митрохин (которого зарегистрировали как кандидата на выборах в Мосгордуму), собрались студенты ВШЭ, которые требовали освобождения своего коллеги Егора Жукова (обвиняемого по делу о “массовых беспорядках”), было много плакатов с требованием прекращения уголовного преследования всех арестованных по этому и смежным с ним уголовным делам.

Вот фотографии, а вот поразительное видео задержания участницы московских акций Ольги Мисик: полиция поджидала ее прямо на выходе из туалета в “Кофе Хаусе” (Мисик вскоре после этого отпустили). В итоге задержанный в Москве был один – участник “Бессрочного протеста” Дмитрий Батуро.

В Петербурге городские власти не согласовали шествие, поэтому активисты тоже вышли на пикеты. Всего задержали 12 человек – некоторые из них к пикетам отношения не имели.

“Массовые беспорядки”

Закончено следствие по делу Кирилла Жукова, одного из арестованных в рамках дела о “массовых беспорядках” в Москве 27 июля. Жукова не стали обвинять в участии в “массовых беспорядках” – ему вменяют только “насилие в отношении представителя власти”, которое состояло в том, что Жуков попытался приподнять забрало сотруднику Росгвардии.

У незарегистрированного независимого кандидата на выборах в Мосгордуму Ильи Яшина в воскресенье истек срок третьего административного ареста, но на выходе из спецприемника его снова задержали. Сегодня будет суд. Вот здесь интересно рассказывается о практике подобных задержаний сразу после отбытия срока.

Другие дела

Свидетель по делу “Сети” (оно же “пензенское дело”) Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии. 25 января 2018 года он был похищен в Петербурге людьми в масках. Его повалили на землю, избили ногами и затащили в микроавтобус. Там Капустина сковали наручниками и сказали, что он задержан сотрудниками ФСБ. Капустину удалось выйти в статусе свидетеля и уехать в Финляндию. Сегодня в Москве продолжится суд по делу другой рожденной в недрах ФСБ “экстремистской группы” – “Новое величие”.

На станции Шиес в Архангельской области, где жители протестуют против строительства полигона для московского мусора, задержаны трое активистов-экологов. Ситуацию в Приморске Выборгского района Ленинградской области все чаще сравнивают с Шиесом – в воскресенье там состоялся митинг против строительства нового порта, который полностью уничтожит берег-курорт.

Водная стихия

В субботу исполнилось 10 лет аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции – крупнейшей в России техногенной катастрофе, унесшей жизни 75 человек. Здесь монологи родственников погибших.

“Новая газета” изложила свою версию катастрофы на военном полигоне под Северодвинском – из рассуждений авторов следует, что там взорвалась ракета донного базирования "Скиф".

Великобритания и ее бывшие колонии

Британская The Sunday Times ознакомилась с правительственным досье “Операция Овсянка” – документе для внутреннего пользования, подлинность которого подтвердили в кабинете министров. В досье говорится, что в случае выхода из ЕС без соглашения Великобритания может столкнуться с нехваткой еды, топлива и лекарств, ростом цен и массовыми волнениями.

По данным американской прессы, выступление президента США Дональда Трампа на нефтехимическом заводе в Пенсильвании в прошлый вторник было организовано в формате “путинга”: рабочим предложили либо посетить мероприятие, либо остаться без денег и премий за этот день. Любые выражения недовольства и протеста на мероприятии были запрещены.

В Гонконге десять недель не прекращаются массовые протесты. Из Китая поступают все более жесткие комментарии в связи с происходящим.

Сегодня исполняется сто лет признанию Великобританией независимости Афганистана. Накануне при взрыве на свадьбе в Кабуле погибли больше 60 человек. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.

Шесть ссылок

Советская неподцензурная литература. Занимательный разговор Ильи Симановского (одного из авторов биографии Венедикта Ерофеева) с Дафни Скиллен – известной британской журналисткой, дружившей в начале 80-х с Ерофеевым. Или фрагмент из книги литературоведа и критика Ильи Кукулина “Прорыв к невозможной связи. Статьи о русской поэзии” (изд-во “Кабинетный ученый”) – о двух рождениях неподцензурной поэзии в СССР.

Занимательный разговор Ильи Симановского (одного из авторов биографии Венедикта Ерофеева) с Дафни Скиллен – известной британской журналисткой, дружившей в начале 80-х с Ерофеевым. Или фрагмент из книги литературоведа и критика Ильи Кукулина “Прорыв к невозможной связи. Статьи о русской поэзии” (изд-во “Кабинетный ученый”) – о двух рождениях неподцензурной поэзии в СССР. Наука и литература. Разговор с переводчиком Виктором Голышевым о том, что ему дал физтех (который он закончил). Или беседа с филологом Романом Лейбовым об отношении к точным методам в гуманитарных науках, о раннем интернете и о современных направлениях internet studies.

Разговор с переводчиком Виктором Голышевым о том, что ему дал физтех (который он закончил). Или беседа с филологом Романом Лейбовым об отношении к точным методам в гуманитарных науках, о раннем интернете и о современных направлениях internet studies. Антропология. Кореевед Мария Осетрова отвечает на самые частые вопросы о Корее – в том числе и про собак, которых там якобы едят. Или разговор с австрийскими режиссерами Эльзой Кремзер и Левином Петером, авторами фильма “Космические собаки” – о судьбе Лайки и ее оставшихся на Земле родственниках, московских бродячих собаках.

Искренне Ваши,

Семь Сорок