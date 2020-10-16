Расстреляют гуманно

Доброе утро!
Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал граждан готовиться к выходу из Евросоюза без торгового соглашения. Еще год назад вся Европа только об этом бы и говорила. Но не сегодня:
- В России суточный прирост случаев Covid-19 впервые превысил 15 тысяч. В Польше отмечена рекордная суточная смертность, в Бельгии вводят комендантский час.
- В пригороде Парижа 18-летний уроженец Москвы обезглавил школьного учителя, обсуждавшего на уроке свободу слова на примере карикатур Charlie Hebdo.
- КГБ Беларуси “ждет провокаций”, МВД обещает “гуманное” применение огнестрельного оружия против протестующих.
- Прокуратура Москвы требует от вузов сообщить о "неблагонадежных" студентах.
Жизнь с коронавирусом
По данным на утро пятницы, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России впервые превысил 15 тысяч и составил 15 150. В Москве выявлено 5049 новых случаев, в Петербурге – 647. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 369 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру пятницы 23 723 человек (+232 за сутки). За день в Москве скончались еще 56 человек. Российское правительство прогнозирует, что в 2020 году население страны сократится на 352 тысячи человек – это максимум за последние 14 лет.
Меры, призванные приостановить рост заболеваемости, в России вводятся на региональном уровне, но есть и общие проблемы: перепрофилирование роддомов под ковидные госпитали, почти тотальный запрет на любые формы политического активизма (вот доклад об одиночных пикетах во время пандемии), дополнительное политическое давление: в Петербурге исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова вызвали в прокуратуру давать объяснения по поводу доставки гуманитарной помощи в медучреждения.
В мире почти 39 миллионов случаев инфицирования. Рекорд суточной смертности зафиксирован в Польше. В Бельгии на месяц закрывают все бары и рестораны и вводят комендантский час, локальные локдауны вводятся в других странах.
Британская The Times пишет о распространяющихся из России (предположительно, с ведома властей) мемах, которые дискредитируют оксфордскую вакцину: ссылаясь на то, что в ней используется аденовирус шимпанзе, мемы создают впечатление, что привитый этой вакциной человек превратится в обезьяну. Распространение мемов таргетировано на Индию и Бразилию, где Россия планирует распространять свою вакцину “Спутник V”.
В Европе
- В пригороде Парижа Конфлан-Сен-Онорин 18-летний чеченец, родившийся в Москве, обезглавил школьного учителя. При задержании нападавший был убит. Случившееся расследуется как теракт. Убитый, пишут французские СМИ, показывал в классе карикатуры Charlie Hebdo, обсуждая понятие свободы слова. На место убийства приезжали президент и премьер Франции.
- Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе в связи с предполагаемым финансированием Ливией его президентской кампании в 2007 году. Это уже четвертое в ряду предъявленных ему обвинений.
- Подробный разбор причин, побудивших Кипр отказаться от выдачи “золотых паспортов”.
Российское
- Прокуратура Москвы требует от вузов сообщить о "неблагонадежных" студентах и программах, которые финансируются из иностранных источников: опубликовано письмо Никулинской межрайонной прокуратуры ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимиру Мау – в нем от вуза требуют сообщать, в частности, о “вмешательстве в электоральные процессы (подготовка наблюдателей на выборах, <…> осуществления наблюдения на выборах, обеспечения мониторинга и сбора данных о нарушениях законодательства в ходе выборов и др.)”, а также о “вмешательстве во внутренние дела Российской Федерации, деятельность органов государственной власти и местного самоуправления (например, путем внесения предложений по совершенствованию и оптимизации их работы, проведения различных мониторингов и публикации их результатов и т.д.)”.
- Британская The Guardian пишет со ссылкой на источники в западных спецслужбах, что за отравлением Навального стоит “Вторая служба” ФСБ и что его не собирались убивать, а специально недотравили “Новичком”, чтобы "недвусмысленно предупредить" и выдавить из страны. В связи с отравлением Навального ЕС и Великобритания ввели санкции против российских чиновников – как составляются такие списки, рассказано тут.
- История о том, как ФСБ борется с псковской общиной “непоминающих” (от прочих православных они отличаются тем, что не поминают в молитвах патриарха Московского и Всея Руси).
- Рамзан Кадыров назначил своего брата заместителем главы управления Роспотребнадзора Чечни. “Почему на такую низкую должность?” – спросите вы. Потому что брат – приемный.
- Семья совершившей самосожжение Ирины Славиной пообещала продолжить работу над изданием KozaPress и добиться привлечения к ответственности виновных в гибели журналистки.
- В Улан-Удэ скончался выдающийся востоковед, автор книг о чань-буддизме, доктор исторических наук Николай Абаев – история трагическая, почитайте.
В Беларуси
Глава КГБ Беларуси сказал по телевизору, что в стране “готовятся провокации”, а представитель МВД сравнил протестующих с бандитами из 90-х и пообещал “гуманно применить” против них огнестрельное оружие. Генпрокуратура Беларуси рапортует о возбуждении 400 уголовных дел против участников протеста. Обвиняемой по одному из таких дел могла бы стать гражданка России, уже пять лет живущая в Австралии и не бывавшая в Беларуси с 2017 года, – ее теще, живущей в Минске, принесли вызов в милицию с обвинением в участии в несанкционированных митингах.
Читайте интервью Светланы Тихановской, в котором она рассказывает о работе по организации общенациональной забастовки, рассуждает о возможности радикализации протеста, но надеется, что он останется мирным, ссылаясь на анекдот: «Вышел дедушка на демонстрацию. Омоновец говорит: "Уходи отсюда, а то я тебя посажу". Дедушка: "Вместо меня выйдет мой сын". Омоновец: "А я сына посажу". Дедушка: "Вместо сына выйдут дочери с детьми". Омоновец: "И их посажу". Дедушка: "Ничего, к тому времени я выйду"».
Ссылки для чтения
- Идейные метания начала XX века. Разговор с польским интеллектуалом Петром Мицнером об идеях Дмитрия Философова и круге Мережковских. Или фрагмент о прозаике Николае Огневе (1888–1938) из книги Айрин Масинг-Делич “Упразднение смерти. Миф о спасении в русской литературе XХ века” (изд-во Academic Studies Press).
- Лингвистика. Спецпроект “Языки России” – можно почитать про мокшанский, вепсский, телеутский и др. Очень любопытно.
- Кошки и вирусы. Отрывок из книги Грегори Гбура “Загадка падающей кошки и фундаментальная физика” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), в котором объясняется, какую роль открытия Эйнштейна сыграли в поиске ответа на вопрос о падающих кошках. Или фрагмент из книжки врача Али Хана “Следующая пандемия” (изд-во “МИФ”) – о том, как разработки российских ученых помогли американцам сражаться со свиным гриппом.
- Как не надо. Рекомендации на предмет просмотра фильмов Джармуша, которым ни в коем случае нельзя следовать. Или занимательный рассказ Андрея Ефица о том, как не надо подписывать картины в музеях.
- Современная проза. Кусочек из романа Ольги Токарчук “Веди свой плуг по костям мертвецов” (вышел в “Эксмо” в переводе Ирины Адельгейм). Или фрагмент из мемуара Павла Пепперштейна “Эксгибиционист: германский роман” (изд-во музея “Гараж”).
- Прогулки. История прогулок в мировой литературе – от Платона до Василия Кондратьева. Или детальный план прогулки по Переделкино (москвичам легко реализовать).
- Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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