Расстреляют гуманно

Доброе утро!

Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал граждан готовиться к выходу из Евросоюза без торгового соглашения. Еще год назад вся Европа только об этом бы и говорила. Но не сегодня:

В России суточный прирост случаев Covid-19 впервые превысил 15 тысяч. В Польше отмечена рекордная суточная смертность, в Бельгии вводят комендантский час.

В пригороде Парижа 18-летний уроженец Москвы обезглавил школьного учителя, обсуждавшего на уроке свободу слова на примере карикатур Charlie Hebdo.

КГБ Беларуси “ждет провокаций”, МВД обещает “гуманное” применение огнестрельного оружия против протестующих.

Прокуратура Москвы требует от вузов сообщить о "неблагонадежных" студентах.

Жизнь с коронавирусом

По данным на утро пятницы, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России впервые превысил 15 тысяч и составил 15 150. В Москве выявлено 5049 новых случаев, в Петербурге – 647. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 369 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру пятницы 23 723 человек (+232 за сутки). За день в Москве скончались еще 56 человек. Российское правительство прогнозирует, что в 2020 году население страны сократится на 352 тысячи человек – это максимум за последние 14 лет.

Меры, призванные приостановить рост заболеваемости, в России вводятся на региональном уровне, но есть и общие проблемы: перепрофилирование роддомов под ковидные госпитали, почти тотальный запрет на любые формы политического активизма (вот доклад об одиночных пикетах во время пандемии), дополнительное политическое давление: в Петербурге исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова вызвали в прокуратуру давать объяснения по поводу доставки гуманитарной помощи в медучреждения.

В мире почти 39 миллионов случаев инфицирования. Рекорд суточной смертности зафиксирован в Польше. В Бельгии на месяц закрывают все бары и рестораны и вводят комендантский час, локальные локдауны вводятся в других странах.

Британская The Times пишет о распространяющихся из России (предположительно, с ведома властей) мемах, которые дискредитируют оксфордскую вакцину: ссылаясь на то, что в ней используется аденовирус шимпанзе, мемы создают впечатление, что привитый этой вакциной человек превратится в обезьяну. Распространение мемов таргетировано на Индию и Бразилию, где Россия планирует распространять свою вакцину “Спутник V”.

В Европе

В пригороде Парижа Конфлан-Сен-Онорин 18-летний чеченец, родившийся в Москве, обезглавил школьного учителя. При задержании нападавший был убит. Случившееся расследуется как теракт. Убитый, пишут французские СМИ, показывал в классе карикатуры Charlie Hebdo, обсуждая понятие свободы слова. На место убийства приезжали президент и премьер Франции.

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе в связи с предполагаемым финансированием Ливией его президентской кампании в 2007 году. Это уже четвертое в ряду предъявленных ему обвинений.

Подробный разбор причин, побудивших Кипр отказаться от выдачи “золотых паспортов”.

Российское

Прокуратура Москвы требует от вузов сообщить о "неблагонадежных" студентах и программах, которые финансируются из иностранных источников: опубликовано письмо Никулинской межрайонной прокуратуры ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимиру Мау – в нем от вуза требуют сообщать, в частности, о “вмешательстве в электоральные процессы (подготовка наблюдателей на выборах, <…> осуществления наблюдения на выборах, обеспечения мониторинга и сбора данных о нарушениях законодательства в ходе выборов и др.)”, а также о “вмешательстве во внутренние дела Российской Федерации, деятельность органов государственной власти и местного самоуправления (например, путем внесения предложений по совершенствованию и оптимизации их работы, проведения различных мониторингов и публикации их результатов и т.д.)”.

Британская The Guardian пишет со ссылкой на источники в западных спецслужбах, что за отравлением Навального стоит “Вторая служба” ФСБ и что его не собирались убивать, а специально недотравили “Новичком”, чтобы "недвусмысленно предупредить" и выдавить из страны. В связи с отравлением Навального ЕС и Великобритания ввели санкции против российских чиновников – как составляются такие списки, рассказано тут.

История о том, как ФСБ борется с псковской общиной “непоминающих” (от прочих православных они отличаются тем, что не поминают в молитвах патриарха Московского и Всея Руси).

Рамзан Кадыров назначил своего брата заместителем главы управления Роспотребнадзора Чечни. “Почему на такую низкую должность?” – спросите вы. Потому что брат – приемный.

Семья совершившей самосожжение Ирины Славиной пообещала продолжить работу над изданием KozaPress и добиться привлечения к ответственности виновных в гибели журналистки.

В Улан-Удэ скончался выдающийся востоковед, автор книг о чань-буддизме, доктор исторических наук Николай Абаев – история трагическая, почитайте.

В Беларуси

Глава КГБ Беларуси сказал по телевизору, что в стране “готовятся провокации”, а представитель МВД сравнил протестующих с бандитами из 90-х и пообещал “гуманно применить” против них огнестрельное оружие. Генпрокуратура Беларуси рапортует о возбуждении 400 уголовных дел против участников протеста. Обвиняемой по одному из таких дел могла бы стать гражданка России, уже пять лет живущая в Австралии и не бывавшая в Беларуси с 2017 года, – ее теще, живущей в Минске, принесли вызов в милицию с обвинением в участии в несанкционированных митингах.

Читайте интервью Светланы Тихановской, в котором она рассказывает о работе по организации общенациональной забастовки, рассуждает о возможности радикализации протеста, но надеется, что он останется мирным, ссылаясь на анекдот: «Вышел дедушка на демонстрацию. Омоновец говорит: "Уходи отсюда, а то я тебя посажу". Дедушка: "Вместо меня выйдет мой сын". Омоновец: "А я сына посажу". Дедушка: "Вместо сына выйдут дочери с детьми". Омоновец: "И их посажу". Дедушка: "Ничего, к тому времени я выйду"».

Ссылки для чтения

Идейные метания начала XX века. Разговор с польским интеллектуалом Петром Мицнером об идеях Дмитрия Философова и круге Мережковских. Или фрагмент о прозаике Николае Огневе (1888–1938) из книги Айрин Масинг-Делич “Упразднение смерти. Миф о спасении в русской литературе XХ века” (изд-во Academic Studies Press).

Разговор с польским интеллектуалом Петром Мицнером об идеях Дмитрия Философова и круге Мережковских. Или фрагмент о прозаике Николае Огневе (1888–1938) из книги Айрин Масинг-Делич “Упразднение смерти. Миф о спасении в русской литературе XХ века” (изд-во Academic Studies Press). Лингвистика. Спецпроект “Языки России” – можно почитать про мокшанский, вепсский, телеутский и др. Очень любопытно.

Спецпроект “Языки России” – можно почитать про мокшанский, вепсский, телеутский и др. Очень любопытно. Кошки и вирусы. Отрывок из книги Грегори Гбура “Загадка падающей кошки и фундаментальная физика” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), в котором объясняется, какую роль открытия Эйнштейна сыграли в поиске ответа на вопрос о падающих кошках. Или фрагмент из книжки врача Али Хана “Следующая пандемия” (изд-во “МИФ”) – о том, как разработки российских ученых помогли американцам сражаться со свиным гриппом.

Отрывок из книги Грегори Гбура “Загадка падающей кошки и фундаментальная физика” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), в котором объясняется, какую роль открытия Эйнштейна сыграли в поиске ответа на вопрос о падающих кошках. Или фрагмент из книжки врача Али Хана “Следующая пандемия” (изд-во “МИФ”) – о том, как разработки российских ученых помогли американцам сражаться со свиным гриппом. Как не надо. Рекомендации на предмет просмотра фильмов Джармуша, которым ни в коем случае нельзя следовать. Или занимательный рассказ Андрея Ефица о том, как не надо подписывать картины в музеях.

Рекомендации на предмет просмотра фильмов Джармуша, которым ни в коем случае нельзя следовать. Или занимательный рассказ Андрея Ефица о том, как не надо подписывать картины в музеях. Современная проза. Кусочек из романа Ольги Токарчук “Веди свой плуг по костям мертвецов” (вышел в “Эксмо” в переводе Ирины Адельгейм). Или фрагмент из мемуара Павла Пепперштейна “Эксгибиционист: германский роман” (изд-во музея “Гараж”).

Кусочек из романа Ольги Токарчук “Веди свой плуг по костям мертвецов” (вышел в “Эксмо” в переводе Ирины Адельгейм). Или фрагмент из мемуара Павла Пепперштейна “Эксгибиционист: германский роман” (изд-во музея “Гараж”). Прогулки. История прогулок в мировой литературе – от Платона до Василия Кондратьева. Или детальный план прогулки по Переделкино (москвичам легко реализовать).

История прогулок в мировой литературе – от Платона до Василия Кондратьева. Или детальный план прогулки по Переделкино (москвичам легко реализовать). Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок