Летов жив, поп допел Мурку

Доброе утро!

В Лос-Анджелесе умер создатель вселенной Marvel Стэн Ли. Ему было 95 лет. В мире, где нет Человека-паука, Невероятного Халка, Людей Икс, Железного Человека, Черной Пантеры и Мстителей, происходит следующее:

Группировка ХАМАС нанесла ракетные удары по Израилю, есть жертвы.

В Киеве проходит курултай крымскотатарского народа.

Спецслужбы Таджикистана утверждают, что раскрыли ячейку “ИГ”, готовившую теракты против российских военных.

В Калифорнии – сильнейшие за последние 85 лет пожары. Погибли больше 30 человек.

Все идет по плану

В России проходит всенародное голосование по присвоению великих имен аэропортам. Омский было предложено назвать в честь Егора Летова, но министр Мединский против, потому что Летов жив . Это главная политическая новость крупнейшей в мире страны.

. Это главная политическая новость крупнейшей в мире страны. Есть еще новости свободных медиа. (1) Банк ВТБ, который, по данным Reuters, профинансировал приватизацию Роснефти, предлагает СМИ, перепечатавшим это сообщение, поспорить с ним на миллиард рублей о том, что это сообщение не соответствует действительности. (2) Журнал The New Times , которому выписали крупнейший в истории российских СМИ штаф в 22 млн рублей, объявил всенародный сбор денег на выплату этого штрафа и к концу вчерашнего дня собрал больше 15 млн.

, которому выписали крупнейший в истории российских СМИ штаф в 22 млн рублей, объявил всенародный сбор денег на выплату этого штрафа и к концу вчерашнего дня собрал больше 15 млн. Ширится и крепнет движение народных кибердружин. Вот тут прекрасная интерактивная карта, на которой отмечены региональные кибердружинки и приведены данные о их финансировании из госбюджета. Здесь интервью с главным кибердружинником Григорием Пащенко, который уже семь лет воюет за чистоту интернета. И тот становится все чище: житель Петербурга, например, получил штраф в 300 тысяч рублей (по 282 статье) за перепост в ВК ролика “Поп поет Мурку” .

. Житель Перми, привязавший к столбу чучело Путина , найден и, судя по всему, будет отправлен в армию.

, найден и, судя по всему, будет отправлен в армию. Главе чеченского “Мемориала” Оюбу Титиеву вручили правозащитную премию ПАСЕ прямо в зале суда. Старейшины города Курчалой, где он жил, выступили в его защиту.

вручили правозащитную премию ПАСЕ прямо в зале суда. Старейшины города Курчалой, где он жил, выступили в его защиту. Бежавший из России фигурант дела "Сети" подал в ЕСПЧ жалобу на пытки. Здесь рассказ арестованного по этому же делу Юлия Бояршинова о жизни в “пресс-хате”.

Украина и вокруг нее

Российская ФСБ задержала в Краснодарском крае гражданина Украины, который работал таксистом, но на самом деле, утверждают в службе, был “агентом Вовой” , который передавал СБУ данные о перемещении военной технике на юге России.

, который передавал СБУ данные о перемещении военной технике на юге России. В Киеве проходит курултай крымскотатарского народа. До этого в аннексированном Крыму российские власти провели свой, лояльный курултай. Теперь участников симферопольского курултая клеймят на киевском, но кворума там нет, потому что многие делегаты не смогли приехать.

народа. До этого в аннексированном Крыму российские власти провели свой, лояльный курултай. Теперь участников симферопольского курултая клеймят на киевском, но кворума там нет, потому что многие делегаты не смогли приехать. В так называемых сепаратистских республиках “ДНР” и “ЛНР” победителями выборов объявлены Пушилин и Пасечник. Сурков их поздравил, Киев и ЕС назвали выборы нелегитимными.

победителями выборов объявлены Пушилин и Пасечник. Сурков их поздравил, Киев и ЕС назвали выборы нелегитимными. Сербская православная церковь отказалась признать решение Константинополя по Украине.

ИГИЛ и ХАМАС

Спецслужбы Таджикистана утверждают, что задержали 12 сторонников “ИГ”, которые якобы собирались устроить взрыв на российской военной базе в Душанбе.

Группировка ХАМАС нанесла ракетные удары по Израилю, тяжело ранен 19-летний юноша. Удары были ответом на операцию израильского спецназа, проведенную в ночь на 12 ноября в секторе Газа. Жертвами этой операции стали семь палестинцев. Погиб один израильский солдат.

Ядерное сдерживание и ядерное разоружение

МАГАТЭ подтвердило, что Иран строго придерживается основных ограничений, наложенных ядерным соглашением с мировыми державами, которое было подписано в 2015 году.

Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне утверждает, что в КНДР имеются около 20 ракетных баз, которые Пхеньян намеревался скрыть от международных наблюдателей.

@realDonaldTrump

В США идет пересчет голосов по спорным итогам выборов конгрессменов и губернаторов – Дональд Трамп в серии твитов выразил свое возмущение и обвинил демократов в фальсификациях.

конгрессменов и губернаторов – Дональд Трамп в серии твитов выразил свое возмущение и обвинил демократов в фальсификациях. В Калифорнии – сильнейшие за последние 86 лет пожары. Погибли больше 30 человек. Губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение и запросил финансовую помощь у федерального правительства. Президент Дональд Трамп в ответ написал твит, в котором обвинил Брауна в неэффективном управлении лесным хозяйством. Вот фотографии.

– сильнейшие за последние 86 лет пожары. Погибли больше 30 человек. Губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение и запросил финансовую помощь у федерального правительства. Президент Дональд Трамп в ответ написал твит, в котором обвинил Брауна в неэффективном управлении лесным хозяйством. Вот фотографии. Трамп вернулся из Парижа, где участвовал в торжествах по случаю столетия окончания Первой мировой войны и в серии твитов обрушился на Европу с критикой за недостаточные расходы на оборону и профицит в торговле с США.

Пять ссылок

История. “Двигаюсь, но все это ограничено. Надо всеми моими деяниями тяготеет меч Ревтрибунала”. Выдержки из дневника надзирателя Бамлага Ивана Чистякова и рассказ об этом документе и его загадочном авторе. Или выдержка из книжки Наталии Лебиной “Пассажиры колбасного поезда” о позднем СССР – конкретно о том, как именно в нем не было секса.

Поэзия и театр. Разговор с поэтом Борисом Лихтенфельдом о ленинградской “второй культуре” и рассказ о том, как обстоят дела в “Театре.doc” после смерти его основателей и переезда на новое место.

Зачем нужна мама? Отрывок из книги приматолога и нейробиолога Роберта Сапольски “Биология добра и зла: Как наука объясняет наши поступки”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок