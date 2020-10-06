Ночь-освободительница

Доброе утро!
Первые сутки после объявления предварительных итогов парламентских выборов в Кыргызстане оказались исключительно динамичными:
- Кыргызская оппозиция не признала итоги парламентских выборов и объединилась с требованием новых. Днем силовики жестко разогнали акции протеста, ночью протестующие захватили Белый дом и освободили заключенных политиков.
- Сегодня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встречается с Ангелой Меркель. Несколько стран ЕС отзывают своих послов из Беларуси.
- Путин сменил главу Дагестана.
- По оценкам ВОЗ, коронавирусом могли заразиться до 10% населения Земли. Президента США выписали из больницы.
Белый дом взят (в Бишкеке)
В понедельник утром ЦИК Кыргызстана обнародовала предварительные итоги парламентских выборов: из 16 партий семипроцентный барьер преодолели четыре, а две провластные партии, "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", получили большинство, набрав примерно по 24% голосов каждая. Поскольку выборы проходили с многочисленными нарушениями (вот репортаж, а вот видео самых ярких нарушений), оппозиция после появления первых же результатов объявила, что итоги выборов не признает. Утром начались митинги.
Оппозиция быстро объединилась: требование проведения новых выборов поддержали 11 из 12 партий, не прошедших в парламент; ожидалось, что митинги объявят бессрочными. Вечером силовики разогнали протестующих с помощью спецсредств: применялись свето-шумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ, резиновые пули (вот видео, на котором силовики стреляют в журналиста Настоящего Времени). Более 130 человек были госпитализированы.
В этот момент президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков объявил, что готов встретится с лидерами всех участвовавших в выборах партий. Встречу назначили на 11 утра, а потом перенесли на 9.
Однако уже ночью протестующие вернулись к Белому дому, откуда вечером их вытеснили силовики. Им удалось ворваться в здание (там расположены парламент и Администрация президента Кыргызстана) и разгромить в том числе кабинет Жээнбекова (его в это время там не было, но зато есть фото). После этого часть протестующих направилась к зданию СИЗО Госкомитета Нацбезопасности и освободила из-под стражи бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, осужденного на 11 лет и два месяца по делу о незаконном освобождении криминального авторитета (сам Атамбаев считает свою вину недоказанной).
Общественный телеканал КТРК тоже перешел под контроль участников протестов. В эфире они просили не устраивать мародерства в Бишкеке. Еще чуть позже был освобожден экс-премьер Сапар Исаков, приговоренный в июне к 18 годам тюрьмы, два бывших депутата и еще один экс-премьер.
Ночью пресс-секретарь действующего президента сообщила, что Жээнбеков находится в Бишкеке и надеется на сохранение стабильности в Кыргызстане.
Рано утром бывший замсекретаря Совета безопасности Кыргызстана Омурбек Суваналиев взял на себя руководство силовыми ведомствами. Временным генпрокурором стал бывший министр юстиции Алмамбет Шыкмаматов, который тут же аннулировал итоги парламентских выборов. С момента обнародования этих итогов прошли примерно сутки.
Президент Жээнбеков настаивает, что контролирует ситуацию; в Оше его сторонники собрались на митинг.
Комментарии политологов за ночь безнадежно устарели, но вот толковый разговор о генезисе этих протестов.
Деды за победу
В Минске в понедельник прошел Марш пенсионеров: участники несли плакаты "Пенсионеры за перемены", "Я не верю Лукашенко, БТ, RT и депутатам, верю своим детям и Светлане Алексиевич", "Пенсионеры против беспредела, насилия и лжи".
МВД Беларуси отчиталось о 317 задержанных в воскресенье по всей стране. На 15 суток арестован минчанин, который сфотографировался в воскресенье с деталью от разобранного протестующими водомета. Против 19 белорусов возбуждены уголовные дела за распространение личных данных сотрудников милиции.
По информации портала tut.by, глава района в Витебске, заставивший переписать протокол голосования в пользу Лукашенко (в чем он был уличен посредством аудио), ушел со своего поста.
Сегодня лидер оппозиции Светлана Тихановская встретится в Берлине с канцлером Германии. Накануне несколько стран ЕС – вслед за Литвой и Польшей – отозвали своих послов из Минска для консультаций.
Политолог Павел Усов убежден, что есть два метода борьбы с режимом Лукашенко – парализовать экономику или ответить террором на террор, последнее нежелательно.
Тем временем в России
- Путин поменял губернатора Дагестана: Владимир Васильев уволен и назначен советником Путина, Сергей Меликов – бывший замглавы Росгвардии, полгода пробывший сенатором от Ставрополья – назначен врио.
- Ходят слухи, что выборы в Госдуму перенесут с осени 2021 года на апрель.
- Сегодня в Нижнем Новгороде хоронят журналистку Ирину Славину, совершившую самосожжение перед зданием МВД. Здесь о ней рассказывают местные активисты, обвиняющие в ее гибели конкретных силовиков. Пресс-секретарь Путина Песков в ответ на вопрос о Славиной сказал, что это не дело Кремля.
- Докеры Владивостокского морского торгового порта пятый день протестуют против увольнения директора. В понедельник они закидали касками руководство транспортной группы FESCO и нового гендиректора порта.
- В Хабаровске задерживали Антона Фургала – сына экс-губернатора Сергея Фургала. Весь день он пробыл в Следственном комитете и не выходил на связь. Родственники успели подать заявление о похищении, поскольку полиция отрицала, что он задержан.
- Власти Камчатского края рассматривают три возможных причины загрязнения воды у берегов полуострова – загрязнение, связанное с деятельностью человека, природное воздействие и сейсмическая активность. Ничего страшно в случившемся они не видят: ситуация как будто начала возвращаться к норме. Хотя число пострадавших власти сильно занижают – их может оказаться около 200 человек. Здесь разобраны нестыковки в выдвинутых властями версиях экологической катастрофы.
- В Великих Луках 13 школьников потеряли сознание на линейке в честь приезда депутата Госдумы от "Единой России". Они в больнице.
Тем временем пандемия
По данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 10 888 (почти на 500 больше, чем сутками ранее). В одной Москве выявлено 3527 новых заболевших, в Петербурге – 407. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 226 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру понедельника 21 475 человек (+117 за сутки). За день в Москве скончался еще 31 человек. Впрочем, согласно исследованию ученых НИИ организации и информатизации здравоохранения и Института демографии РАН, смертность в Москве занижена вдвое. В городе расконсервировали два коронавирусных госпиталя.
По оценкам ВОЗ, реальное число заражений Covid-19 может на порядок превышать количество официально зарегистрированных случаев и составить до 10% населения Земли.
Президента США выписали из госпиталя, в длинной серии твитов он сообщил, что чувствует себя как новенький и готов как можно скорее вернуться к президентской гонке. Сколько человек из окружения Трампа заразились коронавирусом, точно не известно.
Другие битвы
- В течение девятого дня войны в Нагорном Карабахе стороны продолжали обстреливать населенные пункты: от ракет с азербайджанской стороны пострадали столица непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерт и соседний город Шуша. В непризнанной республике признали, что Армения совершила ряд “тактических отступлений”. Вот репортаж Русской службы “Би-би-си” с места событий. Президент Армении допустил признание независимости Нагорного Карабаха. По его словам, Ереван добивается, чтобы Турция “отстранилась” от проблемы, без этого мирные переговоры невозможны. Азербайджан настаивает на участии Турции.
- ОЗХО уведомила Россию о готовности к сотрудничеству с российскими экспертами по делу о предполагаемом отравлении Алексея Навального. В тот же день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал технический секретариат ОЗХО “инструментом Запада” по давлению на неугодные страны.
- Исполнилось пять лет началу российской военной операции в Сирии. Здесь обсуждаются ее результаты – вернее, их отсутствие.
Наука и культура
- Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили американские вирусологи Харви Альтер и Чарльз Райс и британец Майкл Хотон за открытие вируса гепатита C. Здесь понятно рассказывается, как это открытие было сделано. Сегодня станут известны лауреаты по физике.
- В Петербурге умер один из основателей "Митьков" Владимир Тихомиров.
Шесть ссылок
- История. Рассказ о расстрелянных в годы сталинского террора простых карельских учителях – их истории собирают местные краеведы. Или рассказ о белградском брутализме, ставшим символом социалистической утопии.
- Есенин. К 125-летию Есенина – разговор с руководителем Есенинской группы ИМЛИ РАН Натальей Шубниковой-Гусевой и ее коллегой Светланой Серегиной. Или восьмой эпизод подкаста Льва Оборина “Между строк” – о поэме “Черный человек”.
- Писательницы-освободительницы. К 75-летию публикации “Пеппи Длинный чулок” – история о том, как эта книга превратила ее автора в борца за права детей. Или рассказ об иорданской писательнице Кафе аль-Зооби и ее страшной, визионерской прозе (переведенной на русский в силу биографических обстоятельств).
- Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.