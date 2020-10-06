Ночь-освободительница

Доброе утро!

Первые сутки после объявления предварительных итогов парламентских выборов в Кыргызстане оказались исключительно динамичными:

Кыргызская оппозиция не признала итоги парламентских выборов и объединилась с требованием новых. Днем силовики жестко разогнали акции протеста, ночью протестующие захватили Белый дом и освободили заключенных политиков.

Сегодня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встречается с Ангелой Меркель. Несколько стран ЕС отзывают своих послов из Беларуси.

Путин сменил главу Дагестана.

По оценкам ВОЗ, коронавирусом могли заразиться до 10% населения Земли. Президента США выписали из больницы.

Белый дом взят (в Бишкеке)

В понедельник утром ЦИК Кыргызстана обнародовала предварительные итоги парламентских выборов: из 16 партий семипроцентный барьер преодолели четыре, а две провластные партии, "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", получили большинство, набрав примерно по 24% голосов каждая. Поскольку выборы проходили с многочисленными нарушениями (вот репортаж, а вот видео самых ярких нарушений), оппозиция после появления первых же результатов объявила, что итоги выборов не признает. Утром начались митинги.

Оппозиция быстро объединилась: требование проведения новых выборов поддержали 11 из 12 партий, не прошедших в парламент; ожидалось, что митинги объявят бессрочными. Вечером силовики разогнали протестующих с помощью спецсредств: применялись свето-шумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ, резиновые пули (вот видео, на котором силовики стреляют в журналиста Настоящего Времени). Более 130 человек были госпитализированы.

В этот момент президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков объявил, что готов встретится с лидерами всех участвовавших в выборах партий. Встречу назначили на 11 утра, а потом перенесли на 9.

Однако уже ночью протестующие вернулись к Белому дому, откуда вечером их вытеснили силовики. Им удалось ворваться в здание (там расположены парламент и Администрация президента Кыргызстана) и разгромить в том числе кабинет Жээнбекова (его в это время там не было, но зато есть фото). После этого часть протестующих направилась к зданию СИЗО Госкомитета Нацбезопасности и освободила из-под стражи бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, осужденного на 11 лет и два месяца по делу о незаконном освобождении криминального авторитета (сам Атамбаев считает свою вину недоказанной).

Общественный телеканал КТРК тоже перешел под контроль участников протестов. В эфире они просили не устраивать мародерства в Бишкеке. Еще чуть позже был освобожден экс-премьер Сапар Исаков, приговоренный в июне к 18 годам тюрьмы, два бывших депутата и еще один экс-премьер.

Ночью пресс-секретарь действующего президента сообщила, что Жээнбеков находится в Бишкеке и надеется на сохранение стабильности в Кыргызстане.

Рано утром бывший замсекретаря Совета безопасности Кыргызстана Омурбек Суваналиев взял на себя руководство силовыми ведомствами. Временным генпрокурором стал бывший министр юстиции Алмамбет Шыкмаматов, который тут же аннулировал итоги парламентских выборов. С момента обнародования этих итогов прошли примерно сутки.

Президент Жээнбеков настаивает, что контролирует ситуацию; в Оше его сторонники собрались на митинг.

Комментарии политологов за ночь безнадежно устарели, но вот толковый разговор о генезисе этих протестов.

Деды за победу

В Минске в понедельник прошел Марш пенсионеров: участники несли плакаты "Пенсионеры за перемены", "Я не верю Лукашенко, БТ, RT и депутатам, верю своим детям и Светлане Алексиевич", "Пенсионеры против беспредела, насилия и лжи".

МВД Беларуси отчиталось о 317 задержанных в воскресенье по всей стране. На 15 суток арестован минчанин, который сфотографировался в воскресенье с деталью от разобранного протестующими водомета. Против 19 белорусов возбуждены уголовные дела за распространение личных данных сотрудников милиции.

По информации портала tut.by, глава района в Витебске, заставивший переписать протокол голосования в пользу Лукашенко (в чем он был уличен посредством аудио), ушел со своего поста.

Сегодня лидер оппозиции Светлана Тихановская встретится в Берлине с канцлером Германии. Накануне несколько стран ЕС – вслед за Литвой и Польшей – отозвали своих послов из Минска для консультаций.

Политолог Павел Усов убежден, что есть два метода борьбы с режимом Лукашенко – парализовать экономику или ответить террором на террор, последнее нежелательно.

Тем временем в России

Путин поменял губернатора Дагестана: Владимир Васильев уволен и назначен советником Путина, Сергей Меликов – бывший замглавы Росгвардии, полгода пробывший сенатором от Ставрополья – назначен врио.

Ходят слухи, что выборы в Госдуму перенесут с осени 2021 года на апрель.

Сегодня в Нижнем Новгороде хоронят журналистку Ирину Славину, совершившую самосожжение перед зданием МВД. Здесь о ней рассказывают местные активисты, обвиняющие в ее гибели конкретных силовиков. Пресс-секретарь Путина Песков в ответ на вопрос о Славиной сказал, что это не дело Кремля.

Докеры Владивостокского морского торгового порта пятый день протестуют против увольнения директора. В понедельник они закидали касками руководство транспортной группы FESCO и нового гендиректора порта.

В Хабаровске задерживали Антона Фургала – сына экс-губернатора Сергея Фургала. Весь день он пробыл в Следственном комитете и не выходил на связь. Родственники успели подать заявление о похищении, поскольку полиция отрицала, что он задержан.

Власти Камчатского края рассматривают три возможных причины загрязнения воды у берегов полуострова – загрязнение, связанное с деятельностью человека, природное воздействие и сейсмическая активность. Ничего страшно в случившемся они не видят: ситуация как будто начала возвращаться к норме. Хотя число пострадавших власти сильно занижают – их может оказаться около 200 человек. Здесь разобраны нестыковки в выдвинутых властями версиях экологической катастрофы.

В Великих Луках 13 школьников потеряли сознание на линейке в честь приезда депутата Госдумы от "Единой России". Они в больнице.

Тем временем пандемия

По данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 10 888 (почти на 500 больше, чем сутками ранее). В одной Москве выявлено 3527 новых заболевших, в Петербурге – 407. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 226 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру понедельника 21 475 человек (+117 за сутки). За день в Москве скончался еще 31 человек. Впрочем, согласно исследованию ученых НИИ организации и информатизации здравоохранения и Института демографии РАН, смертность в Москве занижена вдвое. В городе расконсервировали два коронавирусных госпиталя.

По оценкам ВОЗ, реальное число заражений Covid-19 может на порядок превышать количество официально зарегистрированных случаев и составить до 10% населения Земли.

Президента США выписали из госпиталя, в длинной серии твитов он сообщил, что чувствует себя как новенький и готов как можно скорее вернуться к президентской гонке. Сколько человек из окружения Трампа заразились коронавирусом, точно не известно.

Другие битвы

В течение девятого дня войны в Нагорном Карабахе стороны продолжали обстреливать населенные пункты: от ракет с азербайджанской стороны пострадали столица непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерт и соседний город Шуша. В непризнанной республике признали, что Армения совершила ряд “тактических отступлений”. Вот репортаж Русской службы “Би-би-си” с места событий. Президент Армении допустил признание независимости Нагорного Карабаха. По его словам, Ереван добивается, чтобы Турция “отстранилась” от проблемы, без этого мирные переговоры невозможны. Азербайджан настаивает на участии Турции.

ОЗХО уведомила Россию о готовности к сотрудничеству с российскими экспертами по делу о предполагаемом отравлении Алексея Навального. В тот же день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал технический секретариат ОЗХО “инструментом Запада” по давлению на неугодные страны.

Исполнилось пять лет началу российской военной операции в Сирии. Здесь обсуждаются ее результаты – вернее, их отсутствие.

Наука и культура

Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили американские вирусологи Харви Альтер и Чарльз Райс и британец Майкл Хотон за открытие вируса гепатита C. Здесь понятно рассказывается, как это открытие было сделано. Сегодня станут известны лауреаты по физике.

В Петербурге умер один из основателей "Митьков" Владимир Тихомиров.

Шесть ссылок

История. Рассказ о расстрелянных в годы сталинского террора простых карельских учителях – их истории собирают местные краеведы. Или рассказ о белградском брутализме, ставшим символом социалистической утопии.

Рассказ о расстрелянных в годы сталинского террора простых карельских учителях – их истории собирают местные краеведы. Или рассказ о белградском брутализме, ставшим символом социалистической утопии. Есенин. К 125-летию Есенина – разговор с руководителем Есенинской группы ИМЛИ РАН Натальей Шубниковой-Гусевой и ее коллегой Светланой Серегиной. Или восьмой эпизод подкаста Льва Оборина “Между строк” – о поэме “Черный человек”.

К 125-летию Есенина – разговор с руководителем Есенинской группы ИМЛИ РАН Натальей Шубниковой-Гусевой и ее коллегой Светланой Серегиной. Или восьмой эпизод подкаста Льва Оборина “Между строк” – о поэме “Черный человек”. Писательницы-освободительницы. К 75-летию публикации “Пеппи Длинный чулок” – история о том, как эта книга превратила ее автора в борца за права детей. Или рассказ об иорданской писательнице Кафе аль-Зооби и ее страшной, визионерской прозе (переведенной на русский в силу биографических обстоятельств).

К 75-летию публикации “Пеппи Длинный чулок” – история о том, как эта книга превратила ее автора в борца за права детей. Или рассказ об иорданской писательнице Кафе аль-Зооби и ее страшной, визионерской прозе (переведенной на русский в силу биографических обстоятельств). Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок