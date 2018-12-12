Не хотим, чтобы как в Париже

Доброе утро!

Сегодня россияне отмечают День Конституции, а она, как сказал накануне председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин, как “Мерседес” последней модели: “Там вообще все есть, если присмотреться”. Пока Зорькин присматривался, произошло следующее:

В Москве простились с Людмилой Алексеевой и открыли памятник Солженицыну. Во всем этом поучаствовал Путин. Комментируя арест Льва Пономарева, Путин спросил правозащитников: “Мы же с вами не хотим, чтобы у нас было как в Париже?”

Глава Росгвардии Золотов подал иск к Навальному о защите чести и достоинства.

ВГИК запретил акцию “Быть Кириллом Серебренниковым”, а российским полицейским запретили ходить на концерты критикующих власть музыкантов.

В результате стрельбы в Страсбурге убиты трое, 12 человек ранены.

Гапоновщина какая-то

Церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой в Москве прошла в обстановке повышенных мер безопасности, потому что туда явился с букетом президент России. В почетном карауле он, в отличие от омбудсмена Москальковой и первого замруководителя президентской администрации Кириенко, стоять не стал.

На открытии памятника Солженицыну Путин похвалил автора “Архипелага ГУЛАГ” за то, что тот был истинным патриотом России и противостоял русофобии.

Чуть позже, на заседании Совета по правам человека Путин, комментируя арест Льва Пономарева, сказал, что тот сидит за призыв к митингу, а “мы же не хотим, чтобы у нас было, как в Париже, где жгут все подряд” (то есть правильно, что Пономарев сидит, а его фонды закроются). В ответ на вопрос о делах “Нового величия” и “Сети”, которые правозащитники называют сфабрикованными с помощью провокаторов из спецслужб, Путин воскликнул: “Гапоновщина какая-то!”. В пытки обвиняемых по делу “Сети” он не поверил, потому что сотрудники ФСБ не работают в микроавтобусах, “их там нет”. (Суд тем временем продлил арест обвиняемому по делу “Сети” Виктору Филинкову – он, в числе прочих, тоже сообщал о пытках).

Цена чести и достоинства

Глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному с требованием взыскать с того миллион рублей. Отмечая, что иск подан через день после того, как прокуратура по запросу ФСБ начала проверку злоупотреблений при поставках продовольствия для Росгвардии, политологи называют иск к Навальному способом защиты от ФСБ.

Правительство России собирается обязать граждан установить “умные счетчики” газа. Они стоят около пяти тысяч рублей, и собирать эти тысчонки с населения будет компания, основным акционером которой является Игорь Ротенберг.

Заморозку накопительной части пенсий Путин продлил еще на год, до 2021 года.

Google оштрафован на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к реестру запрещенных в России сайтов.

Госизменники и военнопленные

Стало известно сразу о двух приговорах за шпионаж и госизмену в России: отставной офицер Черноморского флота получил 14 лет за то, что якобы передавал Украине сведения об этом самом флоте, а бывший московский участковый – 13 лет за передачу сведений о российском ВМФ ЦРУ США.

Командир украинских моряков, захваченных российскими пограничниками в Керченском проливе, по словам его адвоката Николая Полозова, не признает вину и считает себя военнопленным. Минюст России ответил на вопросы ЕСПЧ в связи с захватом украинских моряков – дальше последует рассмотрение поданного Украиной иска.

Украсть и убить

В Кыргызстане похититель невесты, убивший ее после того, как их задержала полиция, получил 20 лет тюрьмы.

Как живут на Северном Кавказе лесбиянки, бисексуальные и трансгендерные женщины, рассказывается тут (не для слабонервных).

Страсбург, рождественский рынок

Жертвами стрельбы неподалеку от рождественской ярмарки в Страсбурге стали три человека, еще 12 человек ранены. Личность преступника установлена, это 29-летний уроженец Страсбурга, у которого раньше были проблемы с законом. Полиция вступила с ним в перестрелку, но задержать его сразу не удалось.

Новости культуры

ВГИК запретил акцию “Быть Кириллом Серебренниковым”, участники которой должны были говорить на камеру слова, произнесенные Серебренниковым в суде (сегодня очередное заседание). Акцию назвали митингом, а митинги – дело опасное, потому что “мы же не хотим, чтобы как в Париже”.

Российским полицейским, по слухам, директивой главы МВД Колокольцева запретили ходить на концерты музыкантов, позволяющих себе критику властей.

Шесть ссылок

К столетию Солженицына. Связанные с писателем материалы из украинских архивов КГБ: конфискация сам- и тамиздата, дело Игрунова с объяснительной Глеба Павловского, подборки высказываний граждан, листовки в защиту писателя, переписка Виктора Некрасова с Генрихом Беллем и прочее интересное. Или подборка рассказов российских интеллектуалов о Солженицыне.

Окраины и кладбища. Какие жертвы нужно приносить духу Хамовников? – интервью с географом Кириллом Пузановым о “вернакулярных районах”, многоэтажном патриотизме и прочем урбанизме. Или рассказ о чешских военных захоронениях на территории России и конфликтах между Прагой и Москвой по этому поводу.

Художества. Отрывок из книги Питера Гэя “Модернизм. Соблазн ереси: от Бодлера до Беккета и далее”, посвященный архитектору Фрэнку Гери. Или рассуждения Сергея Хачатурова о популярности советской индустриальной эстетики и подъеме интереса к советской живописи.

Искренне Ваши,

Семь Сорок