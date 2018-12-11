Суд продлил арест Виктора Филинкова до конца января

Суд в Санкт-Петербурге продлил арест обвиняемого по делу "Сети" Виктора Филинкова до 22 января 2019 года. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Следственный комитет и прокуратура ходатайствовали о продлении ареста. Судья огласил приговор в закрытом режиме.

В начале ноября в Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что Филинкову, которого частично парализовало при этапировании, не выдают в СИЗО Петербурга необходимые лекарства.

На встрече с Советом по правам человека президент России Владимир Путин заявил, что будет разбираться в делах "Сети" и "Нового величия", о которых, как он выразился, ему не докладывали.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу ещё двое. По версии следствия, антифашисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Виктор Филинков и еще несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.