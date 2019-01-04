Пермское чучело и лунная картошка

Доброе утро!

Китай впервые в истории космонавтики посадил зонд на обратной стороне Луны. О том, как этот зонд будет выращивать картошку и куда потом двинется китайская лунная программа, рассказано тут. О китайской космической программе в целом читайте здесь. А новостей, в общем, нет:

Сегодня состоятся первые похороны погибших при обрушении жилого дома в Магнитогорске. Всего спасатели извлекли из-под обломков 39 тел. Операция завершена.

На активиста штаба Навального в Перми завели дело о хулиганстве за чучело Путина в арестантской робе (до семи лет колонии).

Задержанному в Москве американцу Полу Уилану предъявлены обвинения в шпионаже. Он вины не признает.

Спикером Палаты представителей Конгресса США избрана Нэнси Пелоси.

Магнитогорск: 39 тел и два дома

Сегодня в Магнитогорске пройдут первые похороны погибших при взрыве жилого дома 31 декабря. Накануне спасатели завершили операцию по поиску погибших – всего из-под обломков извлечено 39 тел.

Здесь – монолог жителя разрушенного подъезда, который вышел из своей квартиры за 15 минут до взрыва, потому что ему не спалось; вот репортаж из штаба помощи пострадавшим, тут – рассказ о погибших под обломками гражданах Таджикистана.

Власти Магнитогорска планируют сохранить пострадавший при взрыве дом, разделив его надвое.

Семь лет за чучело Путина

В Перми заведено уголовное дело в отношении активиста штаба Навального Александра Шабарчина. Его подозревают в хулиганстве, совершенном в сговоре с группой лиц (по делу проходят еще два человека, максимальное наказание – до семи лет колонии). Хулиганство состояло в установке чучела Путина в арестантской робе с надписью "Военный преступник Пыня В.В." в центре Перми в ноябре прошлого года.

Список на флэшке

Задержанному в Москве американцу Полу Уилану (Канада тоже называет его своим гражданином) предъявлены обвинения в шпионаже. По данным агентства “Росбалт”, через которое часто передаются неофициальные сообщения следственного ведомства, Уилана задержали при передаче ему “электронного носителя” со списком “всех сотрудников одного из засекреченных ведомств”. Кто передавал ему этот носитель, не говорится. Уилан не признает вины. США требуют его скорейшего освобождения.

США: стена и госдолг

В США начал работу Конгресс в новом составе. Спикером Палаты представителей избрана 78-летняя Нэнси Пелоси – когда демократы были в меньшинстве, она возглавляла оппозицию, а в 2007–2011 годах уже была спикером.

Пелоси обещает быстро принять закон, возобновляющий работу американских госучреждений, находящихся в очередном “шатдауне” с 22 декабря. Их деятельность приостановлена, поскольку не принят бюджет, а бюджет не принят, потому что в нем предусматривается выделение пяти миллиардов долларов на возведение стены на границе с Мексикой. План Пелоси может, тем не менее, столкнуться с трудностями в Сенате, где большинство осталось за республиканцами.

По данным Минфина США, за два года президентства Трампа госдолг станы увеличился на два с лишним триллиона долларов. В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал сокращать его.

Прочее списком

Украина готовится к президентским выборам: кандидатами на пост главы государства выдвинуты, помимо комика Владимира Зеленского, мэр Львова Андрей Садовой, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, лидер запрещенной в Украине коммунистической партии Петр Симоненко. Выборы намечены на 31 марта.

Франция экстрадировала в Россию бывшего министра финансов Подмосковья. Он был объявлен в международный розыск в 2010 году по обвинению в растрате на сумму свыше 14 миллиардов рублей.

Сразу несколько изданий по всему миру сообщили о бегстве посла КНДР в Италии. Утверждается, что он попросил убежища в одной из западных стран. Итальянские власти говорят, что не у них.

В Саудовской Аравии начался процесс над обвиняемыми в убийстве журналиста Джамаля Хашогги. На скамье подсудимых 11 человек, для пяти из них обвинение требует смертной казни.

Пять ссылок

Ностальгическое. Рассказ о том, как писатель и брокер придумали пейнтбол (причем не совсем таким, какой он сейчас). Или большая история об исчезновении малой авиации в Сибири.

Антропология. Разговор с Марией Пироговской, автором книги “Миазмы, симптомы, улики: запахи между медициной и моралью в русской культуре второй половины XIX века”. И четыре лекции Пироговской об антропологии чувств (их можно не только слушать, но и читать).

Нейробиология. Отрывок из книжки Грегори Бернса “Что значит быть собакой и другие открытия в области нейробиологии животных” о том, в какой мере собаки понимают слова.

Искренне Ваши,

Семь Сорок